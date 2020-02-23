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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Самые бедные пенсионеры – в странах Балтии
Среди стран Балтии Литва оказалась на третьем месте: риску бедности тут подвержены менее половины пенсионеров. Больше всего их в Эстонии. В целом это один из самых высоких показателей в Евросоюзе, свидетельствует опубликованное исследование «Eurostat».
Самый высокий риск нищеты среди пожилых людей зафиксирован в Эстонии – 54% населения старше 65 лет находятся ниже черты бедности. На втором месте Латвия (50%), на третьем – Литва (41%).
Далее по списку следуют Болгария, Хорватия, Кипр и Мальта – там угрозе нищеты подвержены 20-30% пенсионеров. В среднем по ЕС показатель составляет 15%. Лучше всего живут пенсионеры в Словакии, Франции, Греции, Венгрии, Люксембурге, Дании – в этих странах в группу риска попадают только 6-10% представителей этой группы населения.
«Eurostat» также отмечает существование большого гендерного разрыва в доходах пожилых людей. В странах Евросоюза женщины получают пенсию в среднем на 30% меньше, чем мужчины.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206
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