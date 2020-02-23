Самые бедные пенсионеры – в странах Балтии 🔊 Воспроизвести



Среди стран Балтии Литва оказалась на третьем месте: риску бедности тут подвержены менее половины пенсионеров. Больше всего их в Эстонии. В целом это один из самых высоких показателей в Евросоюзе, свидетельствует опубликованное исследование «Eurostat».



Самый высокий риск нищеты среди пожилых людей зафиксирован в Эстонии – 54% населения старше 65 лет находятся ниже черты бедности. На втором месте Латвия (50%), на третьем – Литва (41%).



Далее по списку следуют Болгария, Хорватия, Кипр и Мальта – там угрозе нищеты подвержены 20-30% пенсионеров. В среднем по ЕС показатель составляет 15%. Лучше всего живут пенсионеры в Словакии, Франции, Греции, Венгрии, Люксембурге, Дании – в этих странах в группу риска попадают только 6-10% представителей этой группы населения.



«Eurostat» также отмечает существование большого гендерного разрыва в доходах пожилых людей. В странах Евросоюза женщины получают пенсию в среднем на 30% меньше, чем мужчины. Самый высокий риск нищеты среди пожилых людей зафиксирован в Эстонии – 54% населения старше 65 лет находятся ниже черты бедности. На втором месте Латвия (50%), на третьем – Литва (41%).Далее по списку следуют Болгария, Хорватия, Кипр и Мальта – там угрозе нищеты подвержены 20-30% пенсионеров. В среднем по ЕС показатель составляет 15%. Лучше всего живут пенсионеры в Словакии, Франции, Греции, Венгрии, Люксембурге, Дании – в этих странах в группу риска попадают только 6-10% представителей этой группы населения.«Eurostat» также отмечает существование большого гендерного разрыва в доходах пожилых людей. В странах Евросоюза женщины получают пенсию в среднем на 30% меньше, чем мужчины. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 147 раз Комментарии