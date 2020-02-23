Зелёные стрелки возвращаются 🔊 Воспроизвести delfi



На прошлой неделе водители на светофорах части столичных перекрёстков снова увидели указатели с зелёными стрелками.



Первой «порцией» стали шесть перекрёстков, отобранных по списку Вильнюсского городского самоуправления Агентством транспортной компетентности (есть у нас, оказывается, и такое). Это перекрёстки улиц Лепкалнё, Жирню и Минско плянтас; улиц Салтонишкю и Селю; улиц А.Гоштауто и Гинею; улиц Гяляжинё Вилко, Балтупё и Дидлаукё; улиц Т.Нарбуто и Салтонишкю; а также Нямянчинес плянтас и Саулетякё алея.



«Мы максимально увеличили сбор данных, неоднократно предоставляли информацию по запросу для оценки агентства и видим необходимость перейти к конкретным действиям – начинаем возвращать указатели с зелёными стрелками там, где выводы очевидны. Мы не намерены медлить и в отношении других перекрёстков, а пока мы ждём окончательных решений Агентства транспортной компетентности. С самого начала, когда в стране начали рассматривать необходимость возврата указателей с зелёными стрелками, у нас уже был чёткий план, главной целью является безопасность участников дорожного движения, бесперебойное движение», - сказала М. Гусаровене, руководитель муниципального транспортного предприятия «Susisiekimo paslaugos». Первой «порцией» стали шесть перекрёстков, отобранных по списку Вильнюсского городского самоуправления Агентством транспортной компетентности (есть у нас, оказывается, и такое). Это перекрёстки улиц Лепкалнё, Жирню и Минско плянтас; улиц Салтонишкю и Селю; улиц А.Гоштауто и Гинею; улиц Гяляжинё Вилко, Балтупё и Дидлаукё; улиц Т.Нарбуто и Салтонишкю; а также Нямянчинес плянтас и Саулетякё алея.«Мы максимально увеличили сбор данных, неоднократно предоставляли информацию по запросу для оценки агентства и видим необходимость перейти к конкретным действиям – начинаем возвращать указатели с зелёными стрелками там, где выводы очевидны. Мы не намерены медлить и в отношении других перекрёстков, а пока мы ждём окончательных решений Агентства транспортной компетентности. С самого начала, когда в стране начали рассматривать необходимость возврата указателей с зелёными стрелками, у нас уже был чёткий план, главной целью является безопасность участников дорожного движения, бесперебойное движение», - сказала М. Гусаровене, руководитель муниципального транспортного предприятия «Susisiekimo paslaugos». По её словам, на некоторых перекрёстках столицы также предусмотрены и дополнительные секции светофоров с «правыми» стрелками. Ожидается, что эти указатели будут временными, до реализации изменений в инфраструктуре.



Городские власти спешат успокоить налогоплательщиков: «реанимация» зелёных стрелок не повлечёт за собой дополнительных расходов, поскольку эти работы будут выполняться в соответствии с договором на обслуживание светофоров. К слову, будут установлены те самые указатели, которые уже использовались в городе.



Правда, в пресс-релизе «Susisiekimo paslaugos» не указывается, в какую статью расходов отнесены средства, пошедшие на оплату труда работников, снимавших не так давно упомянутые указатели, и сколько это стоило в общей сложности по городу.



Но зато говорится, что всего в списке перекрёстков, которые будут осчастливлены зелёными стрелками, 24 претендента. Инф. «Обзора» Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 143 раза Комментарии