По рельсам вечной дружбы 🔊 Воспроизвести



Автор этих строк честно признаётся, что у него были большие сомнения насчёт того, добавлять ли к слову «церемония» эпитет «торжественная», поскольку предыстория у этого события, как вы, уважаемые читатели, наверное, помните, довольно своеобразная. А если по давности успели уже подзабыть, как всё начиналось, то напомним основные моменты этой истории.



В 2008 году в Литве заявили, что техническое состояние железнодорожных путей на участке от Мажейкяй до латвийской станции Реньге ставит под угрозу безопасность грузовых перевозок, а точнее, цистерн, отправляемых с Мажейкского нефтеперерабатывающего завода в Латвию. Утро минувшей субботы было ознаменовано очень важным и весьма символичным событием: в Мажейкяй состоялась церемония открытия железнодорожного участка Мажейкяй – Реньге, соединяющего литовскую и латвийскую земли.Автор этих строк честно признаётся, что у него были большие сомнения насчёт того, добавлять ли к слову «церемония» эпитет «торжественная», поскольку предыстория у этого события, как вы, уважаемые читатели, наверное, помните, довольно своеобразная. А если по давности успели уже подзабыть, как всё начиналось, то напомним основные моменты этой истории.В 2008 году в Литве заявили, что техническое состояние железнодорожных путей на участке от Мажейкяй до латвийской станции Реньге ставит под угрозу безопасность грузовых перевозок, а точнее, цистерн, отправляемых с Мажейкского нефтеперерабатывающего завода в Латвию. Было сказано, что путь нуждается в ремонте, а посему дорогу разобрали и… забыли о ней.



Сейчас, за давностью лет, уже трудно сказать, насколько здесь было много заботы о безопасности перевозок, а сколько желания заставить польский нефтеконцерн «Orlen» пользоваться услугами клайпедского порта, а не возить нефть в латвийские порты.



Когда разгорелся скандал, а он разгорался, кстати, постепенно, не сразу, понадобилось время, чтобы Еврокомиссия в 2017 году обратила внимание на жалобы Латвии и оштрафовала литовское государственное предприятие «Lietuvos geležinkeliai» почти на 28 млн евро, а заодно приказала за свой счёт восстановить дорогу.



Любопытно, но уже в ту пору литовские СМИ, сообщая очередную новость, касающуюся участка Мажейкяй – Реньге, избегали упоминания о том, кто же именно и на каком уровне принимал решение о «ремонте» железнодорожного полотна. Не будем и мы, на всякий случай, углубляться в подробности того периода, когда президентом Литвы была Даля Грибаускайте.



Вспомним лишь о том, что в октябре 2017 года в интервью BNS министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис отметил, что «Реньге» стала символом агрессивного поведения по отношению к соседям, поэтому восстановление железнодорожного пути продемонстрировало бы добрую волю парт­нёрам в Польше и Латвии. А в июне 2019 года он же сказал, что закрытие ветки на Реньге нанесло большой ущерб взаимоотношениям Литвы, Латвии и Польши.



В конце прошлого года по восстановленному «всего лишь» за 9,4 млн евро (без НДС) участку прошёл первый пробный поезд.



«Сделанная в прошлом ошибка, наконец, исправлена – железнодорожные рельсы снова соединили Мажейкяй в Литве и Реньге в Латвии. Этот участок для нас важнее просто железнодорожной линии протяжённостью 19 км. Это фундамент прочности отношений и развития бизнеса для нас и наших партнёров», – красиво подытожил тогда гендиректор «Lietuvos geležinkeliai» Мантас Бартушка.



Так что уже с начала этого года контролируемое польским нефтеконцерном «Orlen» литовское нефтеперерабатывающее предприятие «Orlen Lietuva» получило возможность возить свою продукцию латвийским (и иным потребителям на этом направлении) по куда более короткому пути. До этого времени её возили в Латвию через Шяуляй и Йонишкис.



«Наш бизнес будет успешнее, а это означает дополнительные доходы и для нас, и в госбюджет Литвы», – обратил внимание и гендиректор «Orlen» Даниэль Обайтек.



- Так что же тогда отмечали в Мажейкяй в минувшую субботу? - может спросить въедливый читатель.



Поясняем: министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич, а также его латвийский коллега Талис Линкайтс, канцлер правительства Литвы Альгирдас Стончайтис, мэр Мажейкяй Видмантас Мацявичюс, руководители предприятий «Lietuvos geležinkeliai», «Orlen», «Orlen Lietuva» и «Latvijas dzelzceļš» присутствовали при отправке первого эшелона, который повёз латвийским потребителям по короткому пути 2,7 тысячи тонн светлых нефтепродуктов.



Туш-фанфары-хэппи-энд?



Может быть. Если отнестись к истории с Реньге без желания найти в ней для себя какие-то уроки, сделать какие-то выводы.



А если такое желание появится, то, может быть, мы тогда несколько иначе увидим, например, разгорающуюся в эти дни на другом конце Литвы дружбу, такую интересную во многих отношениях.



Только за последние несколько дней мы узнали, что, например, «посредничество Литвы, которая предлагает Беларуси альтернативы по поставкам газа, помогает этой стране вести переговоры с Россией». Об этом, в частности, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.



Мы, оказывается, теперь так сильно переживаем за своих белорусских соседей, которых все последние годы мы почему-то только и делали, что поучали.



«Наверное, вы не сможете оспаривать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину Лукашенко говорить как равноценному партнёру с Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать», – сказал программе «DELFI demesio centre» Г.Науседа.



Оставим за скобками слово «требовать», упомянутое в контексте переговоров, обратимся к другой цитате лидера Литвы.



«В определённом смысле мы создаём условия, чтобы переговоры этих двух, на первый взгляд, неравноценных государств, могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных», – добавил он, не став почему-то приводить примеры, в которых Литва, ведя переговоры с гораздо более могущественными в экономическом (да и политическом) плане, выступает как равноценное государство.



Г.Науседа подчеркнул, что конкурентоспособность Беларуси в настоящее время «гарантирована искусственно заниженными ценами на энергоресурсы», опять же не став вдаваться в подробности, кто же Минску продавал по заниженным ценам эти самые энергоресурсы и почему раньше Вильнюс это совершенно не волновало.



Но и это, в данном случае, частности. Любопытно другое: а насколько мы, здесь, в Литве, отдаём себе отчёт о том, как наши слова и поступки воспринимают хотя бы наши ближайшие соседи? Не занимаемся ли мы порой «ломкой дров», а затем попыткой построить при помощи этих дров новые мосты? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Lietuvos gelezinkeliai Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 162 раза Комментарии