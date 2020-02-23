Она могла стать военным лётчиком… 🔊 Воспроизвести В детстве она мечтала быть военным лётчиком, но судьба в лице родителей и Провидения распорядилась иначе. Несомненный музыкальный талант, врождённая красота, пластика и грациозность вовлекли «бедную» Анну Агре, одну из самых экспрессивных и красивых скрипачек в сегодняшнем мире, в балет, музыку и мир моды одновременно.



И во всем героиня нашей пуб­ликации преуспела на все «сто»! Но душа выбрала музыку, и ныне «израильская Ванесса Мэй» - гордость и любовь Израиля, одна из самых красивых женщин этой страны, предмет культа и поклонения.



Несмотря на то, что ныне она проживает в Германии, она регулярно посещает свою Родину не только с концертами, но и с благотворительными акциями, безвозмездно выступая в госпиталях, воинских частях, детских больницах, везде, где только она может чем-то и кому-то помочь. И во всем героиня нашей пуб­ликации преуспела на все «сто»! Но душа выбрала музыку, и ныне «израильская Ванесса Мэй» - гордость и любовь Израиля, одна из самых красивых женщин этой страны, предмет культа и поклонения.Несмотря на то, что ныне она проживает в Германии, она регулярно посещает свою Родину не только с концертами, но и с благотворительными акциями, безвозмездно выступая в госпиталях, воинских частях, детских больницах, везде, где только она может чем-то и кому-то помочь. Её многочисленные концерты во многих странах Европы всегда заканчивались овациями. Её страстное исполнение Вивальди, цыганских, венгерских, польских и, разумеется, еврейских мелодий никого не оставляет равнодушным.



Великолепное владение не только скрипкой, но и телом (сказались многолетние занятия балетом, а также боевыми искусствами), превращают выступления Анны Агре в потрясающие, зажигательные шоу. Да и в повседневной жизни это, кстати, пригодилось.



Как-то машину, которая везла Анну по пустыне после благотворительного концерта в воинской части, на границе с Палестиной остановили два типа, попытавшиеся с помощью пистолетов ограбить водителя и Анну, сидевшую со своей скрипкой. Грабители не предполагали, что хрупкая на вид девушка так мастерски использует скрипку как оружие.



Через 1,5 минуты автомобиль спокойно продолжил свою дорогу, а на обочине остались «отдыхать» незадачливые грабители.



И вот теперь 7 марта в 19.00 прекрасная Анна Агре начнёт свой единственный концерт в Вильнюсе, на сцене уникального арт-пространства «Квартирник», созданного Ильёй Ваткиным по адресу: Вильнюс, ул. Антакальнё, 39. А это не только уютнейший и оснащённый по последнему слову техники камерный зал на 40 человек, но и частный музей мировой полиции и небольшое фойе для приёма гостей.



Всех счастливчиков, которые приобретут билеты на этот концерт, будут угощать потрясающим (почти израильтянским) итальянским вином. После концерта можно будет вдоволь пообщаться и сфотографироваться на память с удивительной артисткой Анной Агре.



Наверное, нелишне будет добавить, что Анна прилетает в Литву на 4 дня, чтобы посетить могилы предков, которые родились в Литве, и упомянутый концерт стал возможен только после «слёзных» просьб со стороны одного известного господина, имя которого просили не раскрывать.



Билеты на концерт блистательной Анны Агре продаются во всех кассах Bilietai.lt.



Любая информация о концерте, заказ билетов, сотрудничество - по телефонам: +370 671 76502 и +370 618 01331. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Анна Агре Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 141 раз Комментарии