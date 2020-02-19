На юбилее маэстро Гинтараса Ринкявичюса – почти 300 артистов 🔊 Воспроизвести



20 февраля один из выдающихся литовских музыкантов маэстро Гинтарас Ринкявичюс празднует свой юбилей. Основатель Литовского государственного симфонического оркестра, его художественный руководитель и дирижёр, чтобы отметить эту дату, выбрал неординарное произведение одного из самых выдающихся композиторов XX века Арнольда Шёнберга (1874 - 1951) – «Gurre-Lieder» для солистов, хоров и симфонического оркестра.



Для исполнения на юбилейном концерте маэстро опуса А.Шёнберга «Gurre-Lieder» приглашены великолепные исполнительские силы – на сцене Вильнюсского Дворца конгрессов зрители увидят солистов Корби Велча, Лаурину Бянджюнайте, Еву Прудниковайте, Тадаса Гирининкаса, Эдгараса Давидовичюса, чтеца Владаса Багдонаса, более 150 хористов – Каунасский государственный хор (рук. Пятрас Бингялис), хор Литовского национального театра оперы и балета (рук. Чесловас Раджюнас), хор «Vilnius» (рук. Артурас Дамбраускас) и гигантский по составу симфонический оркестр, в который войдут Литовский государственный и Лиепайский симфонические оркестры (художественным руководителем и гл. дирижёром выступит Г.Ринкявичюс). Почти тремя сотнями артистов на сцене в праздничный вечер будет дирижировать маэстро Г.Ринкявичюс. Для исполнения на юбилейном концерте маэстро опуса А.Шёнберга «Gurre-Lieder» приглашены великолепные исполнительские силы – на сцене Вильнюсского Дворца конгрессов зрители увидят солистов Корби Велча, Лаурину Бянджюнайте, Еву Прудниковайте, Тадаса Гирининкаса, Эдгараса Давидовичюса, чтеца Владаса Багдонаса, более 150 хористов – Каунасский государственный хор (рук. Пятрас Бингялис), хор Литовского национального театра оперы и балета (рук. Чесловас Раджюнас), хор «Vilnius» (рук. Артурас Дамбраускас) и гигантский по составу симфонический оркестр, в который войдут Литовский государственный и Лиепайский симфонические оркестры (художественным руководителем и гл. дирижёром выступит Г.Ринкявичюс). Почти тремя сотнями артистов на сцене в праздничный вечер будет дирижировать маэстро Г.Ринкявичюс. Один из юбилейных концертов маэстро состоялся 18 февраля в Каунасской государственной филармонии, а 20 февраля в 19 часов начнётся концерт во Дворце конгрессов в Вильнюсе.



Билеты можно приобрести в кассах «Tiketа», «Teatrai.lt» и Вильнюсского Дворца конгрессов.



«Обзор» присоединяется к многочисленным поздравлениям Маэстро с 60-летием и желает юбиляру новых творческих побед! Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Гинтарас Ринкявичюс, Ринкявичюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 161 раз Комментарии