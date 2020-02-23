Самый гуманный суд 🔊 Воспроизвести Житель Вильнюсского района выпивал с друзьями, а потом решил поохотиться - взял нелегальное ружьё, сел в автомобиль к другу и в соседнем лесу застрелил молодую косулю.



Очевидец происшествия сообщил в полицию. Полицейским не сразу удалось остановить стрелка и его друга, сидевшего за рулём. Литовские суды снисходительно отнеслись к пьяному охотнику. Пьяны были оба - и охотник, и его друг, севший за руль. За это они должны были дорого заплатить, по закону, но этого не произошло – пьяный стрелок избежал ответственности за нелегальное хранение оружия, а за то, что застрелил косулю, ему назначили штраф в размере 800 евро (самое мягкое наказание) и лишили права на охоту на год. И это при том, что Станиславас Чесюлявичюс грубо нарушил правила охоты, был пьян и стрелял из нелегального оружия. Очевидец происшествия сообщил в полицию. Полицейским не сразу удалось остановить стрелка и его друга, сидевшего за рулём. Литовские суды снисходительно отнеслись к пьяному охотнику. Пьяны были оба - и охотник, и его друг, севший за руль. За это они должны были дорого заплатить, по закону, но этого не произошло – пьяный стрелок избежал ответственности за нелегальное хранение оружия, а за то, что застрелил косулю, ему назначили штраф в размере 800 евро (самое мягкое наказание) и лишили права на охоту на год. И это при том, что Станиславас Чесюлявичюс грубо нарушил правила охоты, был пьян и стрелял из нелегального оружия. Дело рассматривал участковый суд Вильнюсского региона. Однако наказание не ужесточил и Вильнюсский окружной суд, рассмотревший апелляцию природоохранителей. Он указал, что у Чесюлявичюса с 2010 года есть разрешение на охоту. До этого он ни разу правила охоты не нарушал, кроме того, выплатил нанесённый природе ущерб в размере 1000 евро, а то, что он был пьян (1,38 промилле), - не является отягчающим обстоятельством.



Эта история произошла 22 августа 2019 года вечером, когда Чесюлявичюс в Вильнюсском районе, в окрестностях староства Нямянчине, и будучи в нетрезвом виде, без специального охотничьего листа из нелегального ружья из автомобиля своего друга Ришардаса Богдановичюса застрелил косулю. Добычу они положили в машину и повезли домой. По дороге их задержала полиция. Полицию вызвал местный житель, который слышал три выстрела и увидел микроавтобус. Он понял, что, скорее всего, стреляли из микроавтобуса, поэтому сел в машину и поехал за ним, предварительно сообщив об инциденте в полицию. Мужчина понял, что водитель, вероятно, пьян, поскольку микроавтобус странно маневрировал.



Водитель «Volkswagen Trans­porter» не сразу подчинился требованиям полиции остановиться. Водитель не реагировал ни на световые сигналы, ни на сирену, ни на петарды, которые применили полицейские. В рапорте сказано, что в какой-то момент преследования полицейские увидели, что из микроавтобуса выбросили предмет, напоминающий ружьё. Микроавтобус остановился лишь во дворе дома. Из него выскочил пассажир, выбросивший ружьё, с чехлом от ружья и побежал к прицепу трактора, куда бросил чехол. При задержании мужчина оказывал стражам порядка сопротивление и не выполнял законные требования. Пришлось применить слезоточивый газ и электрошокер. Чесюлявичюс был пьян.



«На поясе у задержанного был коричневый ремень с 8 патронами. На вопрос, почему он выбросил ружьё, он ответил, что ничего не знает - у него был лишь чехол», - рассказали полицейские. В организме Богдановичюса было 0,64 промилле. На заднем сиденье микроавтобуса спал пьяный (1,55 промилле) гражданин Беларуси. Мужчины сказали полицейским, что ничего не знают о лежащей в багажнике застреленной косуле. К тому времени криминалисты подобрали ружьё и выяснили, что оно не зарегистрировано. Чесюлявичюс сказал, что выбросил ружьё, потому что боялся, что из-за него его лишат трёх других ружей, которые у него хранятся легально. Это ружьё он якобы забыл зарегистрировать. Из-за нелегального оружия было заведено уголовное дело, но с нарушителя сняли уголовную ответственность и передали его на поруки жене.



Между тем в административном деле смягчающим вину обстоятельством признали раскаяние и чистосердечное признание Чесюлявичюса, поэтому и было назначено самое мягкое наказание. Богдановичюсу грозит не только штраф, но и конфискация автомобиля, его дело суд ещё рассматривает. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 160 раз Комментарии