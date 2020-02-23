Самый гуманный суд

Очевидец происшествия сообщил в полицию. Полицейским не сразу удалось остановить стрелка и его друга, сидевшего за рулём. Литовские суды снисходительно отнеслись к пьяному охотнику. Пьяны были оба - и охотник, и его друг, севший за руль. За это они должны были дорого заплатить, по закону, но этого не произошло – пьяный стрелок избежал ответственности за нелегальное хранение оружия, а за то, что застрелил косулю, ему назначили штраф в размере 800 евро (самое мягкое наказание) и лишили права на охоту на год. И это при том, что Станиславас Чесюлявичюс грубо нарушил правила охоты, был пьян и стрелял из нелегального оружия.
Дело рассматривал участковый суд Вильнюсского региона. Однако наказание не ужесточил и Вильнюсский окружной суд, рассмотревший апелляцию природоохранителей. Он указал, что у Чесюлявичюса с 2010 года есть разрешение на охоту. До этого он ни разу правила охоты не нарушал, кроме того, выплатил нанесённый природе ущерб в размере 1000 евро, а то, что он был пьян (1,38 промилле), - не является отягчающим обстоятельством.
Эта история произошла 22 августа 2019 года вечером, когда Чесюлявичюс в Вильнюсском районе, в окрестностях староства Нямянчине, и будучи в нетрезвом виде, без специального охотничьего листа из нелегального ружья из автомобиля своего друга Ришардаса Богдановичюса застрелил косулю. Добычу они положили в машину и повезли домой. По дороге их задержала полиция. Полицию вызвал местный житель, который слышал три выстрела и увидел микроавтобус. Он понял, что, скорее всего, стреляли из микроавтобуса, поэтому сел в машину и поехал за ним, предварительно сообщив об инциденте в полицию. Мужчина понял, что водитель, вероятно, пьян, поскольку микроавтобус странно маневрировал.
Водитель «Volkswagen Transporter» не сразу подчинился требованиям полиции остановиться. Водитель не реагировал ни на световые сигналы, ни на сирену, ни на петарды, которые применили полицейские. В рапорте сказано, что в какой-то момент преследования полицейские увидели, что из микроавтобуса выбросили предмет, напоминающий ружьё. Микроавтобус остановился лишь во дворе дома. Из него выскочил пассажир, выбросивший ружьё, с чехлом от ружья и побежал к прицепу трактора, куда бросил чехол. При задержании мужчина оказывал стражам порядка сопротивление и не выполнял законные требования. Пришлось применить слезоточивый газ и электрошокер. Чесюлявичюс был пьян.
«На поясе у задержанного был коричневый ремень с 8 патронами. На вопрос, почему он выбросил ружьё, он ответил, что ничего не знает - у него был лишь чехол», - рассказали полицейские. В организме Богдановичюса было 0,64 промилле. На заднем сиденье микроавтобуса спал пьяный (1,55 промилле) гражданин Беларуси. Мужчины сказали полицейским, что ничего не знают о лежащей в багажнике застреленной косуле. К тому времени криминалисты подобрали ружьё и выяснили, что оно не зарегистрировано. Чесюлявичюс сказал, что выбросил ружьё, потому что боялся, что из-за него его лишат трёх других ружей, которые у него хранятся легально. Это ружьё он якобы забыл зарегистрировать. Из-за нелегального оружия было заведено уголовное дело, но с нарушителя сняли уголовную ответственность и передали его на поруки жене.
Между тем в административном деле смягчающим вину обстоятельством признали раскаяние и чистосердечное признание Чесюлявичюса, поэтому и было назначено самое мягкое наказание. Богдановичюсу грозит не только штраф, но и конфискация автомобиля, его дело суд ещё рассматривает.
Эта история произошла 22 августа 2019 года вечером, когда Чесюлявичюс в Вильнюсском районе, в окрестностях староства Нямянчине, и будучи в нетрезвом виде, без специального охотничьего листа из нелегального ружья из автомобиля своего друга Ришардаса Богдановичюса застрелил косулю. Добычу они положили в машину и повезли домой. По дороге их задержала полиция. Полицию вызвал местный житель, который слышал три выстрела и увидел микроавтобус. Он понял, что, скорее всего, стреляли из микроавтобуса, поэтому сел в машину и поехал за ним, предварительно сообщив об инциденте в полицию. Мужчина понял, что водитель, вероятно, пьян, поскольку микроавтобус странно маневрировал.
Водитель «Volkswagen Transporter» не сразу подчинился требованиям полиции остановиться. Водитель не реагировал ни на световые сигналы, ни на сирену, ни на петарды, которые применили полицейские. В рапорте сказано, что в какой-то момент преследования полицейские увидели, что из микроавтобуса выбросили предмет, напоминающий ружьё. Микроавтобус остановился лишь во дворе дома. Из него выскочил пассажир, выбросивший ружьё, с чехлом от ружья и побежал к прицепу трактора, куда бросил чехол. При задержании мужчина оказывал стражам порядка сопротивление и не выполнял законные требования. Пришлось применить слезоточивый газ и электрошокер. Чесюлявичюс был пьян.
«На поясе у задержанного был коричневый ремень с 8 патронами. На вопрос, почему он выбросил ружьё, он ответил, что ничего не знает - у него был лишь чехол», - рассказали полицейские. В организме Богдановичюса было 0,64 промилле. На заднем сиденье микроавтобуса спал пьяный (1,55 промилле) гражданин Беларуси. Мужчины сказали полицейским, что ничего не знают о лежащей в багажнике застреленной косуле. К тому времени криминалисты подобрали ружьё и выяснили, что оно не зарегистрировано. Чесюлявичюс сказал, что выбросил ружьё, потому что боялся, что из-за него его лишат трёх других ружей, которые у него хранятся легально. Это ружьё он якобы забыл зарегистрировать. Из-за нелегального оружия было заведено уголовное дело, но с нарушителя сняли уголовную ответственность и передали его на поруки жене.
Между тем в административном деле смягчающим вину обстоятельством признали раскаяние и чистосердечное признание Чесюлявичюса, поэтому и было назначено самое мягкое наказание. Богдановичюсу грозит не только штраф, но и конфискация автомобиля, его дело суд ещё рассматривает.
Ничего ему не грозит!