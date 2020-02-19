Гражданку Литвы подозревают в создании мистического ордена в Петербурге 🔊 Воспроизвести © CC0 / Pixabay



По версии следствия, общество выманивало деньги у клиентов под предлогом психологических консультаций и тренингов. К незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек. Женщину, имеющую гражданство одной из стран Балтии, подозревают в организации эзотерического сообщества, члены которого похищали у клиентов сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов. Об этом сообщает



В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в августе прошлого года, правоохранители провели обыски по адресам, где собирались последователи общества. По версии следствия, общество выманивало деньги у клиентов под предлогом психологических консультаций и тренингов. К незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек. Женщину, имеющую гражданство одной из стран Балтии, подозревают в организации эзотерического сообщества, члены которого похищали у клиентов сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в августе прошлого года, правоохранители провели обыски по адресам, где собирались последователи общества. Петербургское издание "Фонтанка" уточняет, что женщина, которая, предположительно, является организатором и главой сообщества, имеет двойное гражданство, в том числе литовское.



По версии следствия, эзотерическое сообщество проводило платные психологические консультации и тренинги. При этом необходимые специалисты – психолог или психотерапевт – в данном обществе отсутствовали.



"В ходе расследования удалось выяснить, что учеником мистического ордена может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров некий "защитный купол", цена которого может доходить до 20 тысяч евро, подобные "защитные купола" также приобретаются клиентами для защиты коммерческих организаций. Стоимость "услуги" доходит до 300 тысяч евро", – говорится в сообщении.



К незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек. Лидером сообщества является женщина-магистр, двое ее детей и знакомая занимают "должности" заместителей. Кроме того, в группу входит "кредитный инспектор", человек, выполняющий функции секретаря и казначея, а также женщина, которую в обществе называют "семейным врачом".



В ходе обысков правоохранители изъяли документы и предметы, которые могут представлять интерес для следствия. Расследование продолжается. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: полиция, литовка, окультизм География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 162 раза Комментарии