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Гражданку Литвы подозревают в создании мистического ордена в Петербурге

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По версии следствия, общество выманивало деньги у клиентов под предлогом психологических консультаций и тренингов. К незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек. Женщину, имеющую гражданство одной из стран Балтии, подозревают в организации эзотерического сообщества, члены которого похищали у клиентов сотни тысяч евро под предлогом психологических тренингов. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в августе прошлого года, правоохранители провели обыски по адресам, где собирались последователи общества.
Петербургское издание "Фонтанка" уточняет, что женщина, которая, предположительно, является организатором и главой сообщества, имеет двойное гражданство, в том числе литовское.

По версии следствия, эзотерическое сообщество проводило платные психологические консультации и тренинги. При этом необходимые специалисты – психолог или психотерапевт – в данном обществе отсутствовали.

"В ходе расследования удалось выяснить, что учеником мистического ордена может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров некий "защитный купол", цена которого может доходить до 20 тысяч евро, подобные "защитные купола" также приобретаются клиентами для защиты коммерческих организаций. Стоимость "услуги" доходит до 300 тысяч евро", – говорится в сообщении.

К незаконной деятельности могут быть причастны восемь человек. Лидером сообщества является женщина-магистр, двое ее детей и знакомая занимают "должности" заместителей. Кроме того, в группу входит "кредитный инспектор", человек, выполняющий функции секретаря и казначея, а также женщина, которую в обществе называют "семейным врачом".

В ходе обысков правоохранители изъяли документы и предметы, которые могут представлять интерес для следствия. Расследование продолжается.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: полиция, литовка, окультизм
География: Россия, Санкт-Петербург
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добавлена сегодня, 19 февраля, 15:30

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