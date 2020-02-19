Русский драмтеатр Литвы предлагает вырваться из плена 🔊 Воспроизвести Режиссер нового спектакля Русского драматического театра Литвы Ф. Лось: каждый сам должен ответить на вопрос – способен ли я вырваться из этого плена, двигаться вперёд, обрести себя











В Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ) проходят интенсивные репетиции спектакля «Утопия» по пьесе современного драматурга Михаила Дурненкова, получившей престижную российскую театральную премию «Золотая маска». Премьера спектакля пройдет 14 и 15 марта на Большой сцене РДТЛ.



Спектакль ставит режиссер Филипп Лось из Таллина, художник спектакля – Лилия Хисматуллина, кoмпозитор – Фаустас Латенас, художник по свету – Aндрей Смирнов. В спектакле заняты актёры Люда Гнатенко, Дмитрий Денисюк, Владимир Дорондов, Максим Тухватуллин и Артур Своробович. Спектакль ставит режиссер Филипп Лось из Таллина, художник спектакля – Лилия Хисматуллина, кoмпозитор – Фаустас Латенас, художник по свету – Aндрей Смирнов. В спектакле заняты актёры Люда Гнатенко, Дмитрий Денисюк, Владимир Дорондов, Максим Тухватуллин и Артур Своробович.



- Филипп, Ваша биография очень насыщена: Вы родились в Москве, сначала выбрали специальность историка, потом перешли с театральную сферу, были одним из создателей Московского театра «Школа современной пьесы», руководили технической реконструкцией театра, а несколько лет назад стали художественным руководителем Русского театра Эстонии.



- Я как будто прожил несколько жизней. Был молодым студентом педагогического университета и преподавал в школе историю, на третьем курсе увлёкся театром и пришёл в «Школу современной пьесы», когда театр ещё только создавался. И был неопытным, но очень деятельным театральным администратором, организовывал гастроли, занимался продажей билетов и рекламой, монтировал декорации – успевал миллион всяких дел и всё время находился в движении.



Театр вырос, стал популярным, я много лет был одним из руководителей «Школы современной пьесы». И, когда уже многому научился и многое понял, появилось стремление изучать театральную режиссуру, поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет. И началась совсем другая жизнь – занятия с педагогами, репетиции, показы.



Жизнью Русского театра Эстонии я интересовался уже давно, и, когда в 2017 году театр объявил конкурс на должность художественного руководителя, моё предложение, думаю, показалось конкурсной комиссии наиболее взвешенным и продуманным.



Я всегда стремился к разнообразию жизни. Работа в театре – это в первую очередь вызов, исследование своих возможностей. Нельзя останавливаться, говоря себе: «Это не моё, я это не сделаю». К счастью, театр – это такое место, где рано или поздно всегда предоставляется возможность проявить все свои знания и способности.



- Сейчас Вы – художественный руководитель Русского театра Эстонии. Расскажите, пожалуйста, об особенностях этого театра и чем он отличается от других эстонских театров. Скорее всего, Вы интересовались спецификой русских театров и в других странах, например, в Литве и Латвии. Можно ли провести параллели и найти сходства в деятельности этих театров?



- В истории двух наших театров (в Вильнюсе и в Таллине) очень много общего. Изначально они возникли в послевоенные годы, преимущественно как форпосты русской театральной культуры в Прибалтике.



У нашего театра богатая и славная история в течение советского периода, и значительная часть зрителей старшего поколения тесно связывает своё восприятие театра с этим прошлым. Мы для них прежде всего хранители театральной традиции и национальной идентичности. А вот новым поколениям зрителей важнее актуальность и разнообразие драматургического материала и режиссёрских концепций. Поэтому наша цель – поиск разумного баланса в репертуаре.



С другими эстонским театрами нас всегда связывали тесные партнёрские отношения, мы искали и продолжаем искать новые формы сотрудничества с ведущими эстонскими режиссёрами, актёрами, драматургами. Театральный мир Эстонии – это большая дружная семья, где каждый театр, большой и маленький, имеет своё неповторимое творческое лицо, где никто не обделён вниманием публики и театральной критики. Многие спектакли и наиболее яркие актёрские работы Русского театра в разные годы становились лауреатами театральных премий Эстонской республики.



Так случилось, что первые свои спектакли в Эстонии я ставил именно в эстонском театре, в городе Раквере. Мне думается, что в своих лучших работах наш Русский театр и другие эстонские театры очень сходны, русские и эстонские актёры, по сути, воспитаны в близких театральных традициях. Мы часто ходим на премьеры друг к другу, общаемся, учимся у своих коллег. Профессиональное единение важнее национальных особенностей. Эта тенденция, как я вижу, свойственна и нынешнему Русскому драматическому театру Литвы.



- Вы впервые ставите спектакль в Литве. Почему для дебюта в Вильнюсе Вы выбрали именно пьесу Михаила Дурненкова «Утопия»? Чем она интересна для Вас лично и актуальна для нашей общественности? Стоит упомянуть, что это не первый Ваш спектакль по пьесам М. Дурненкова и братьев Дурненковых, значит, чем-то эта драматургия вас «зацепила»?



- Действительно, я хорошо знаком с драматургией братьев Дурненковых, и один из моих первых спектаклей я поставил по их пьесе «Культурный слой», а несколько лет назад в «Школе современной пьесы» шла в моей постановке пьеса Михаила Дурненкова «Самый лёгкий способ бросить курить». Мне кажется, что авторы этих текстов очень точно, остро и правдиво чувствуют и переплавляют в свои сюжеты смыслы, образы, чувства, философию современного человека.



«Утопия» - трагична. Герои пьесы мечтают о счастье, любви, семейной гармонии, но во имя этого обстоятельства заставляют их воссоздать дешевую и грязную забегаловку, фантом прошлого, который не хочет отпускать и, в конечном итоге, раздавит их. Это пьеса об обречённости желания вернуть то, что закончилось, о том, что возвращение в прошлое ведёт к гибели и разрушению будущего.



В то же время история, которую мы рассказываем, абсолютно не привязана к конкретной стране или конкретной исторической эпохе. У каждого из героев «Утопии» своя боль, свои отзвуки воспоминаний. Они, герои, живут среди нас и в России, и в Литве, и в Эстонии, и где угодно. Тенденция к идеализации прошлого имеет вокруг нас характер глобальной эпидемии.



И каждый сам должен ответить на вопрос – способен ли я вырваться из этого плена, двигаться вперёд, обрести себя в сегодняшнем, настоящем.



- Как Ваш путь пересекся с Фаустасом Латенасом, одним из ведущих театральных композиторов Литвы? Может это не первая ваша общая работа в театре?



- Для меня это первый опыт творческого сотрудничества с Фаустасом Латенасом, я всегда восхищался его музыкой, которая звучит во многих выдающихся спектаклях Э. Някрошюса, Р. Туминаса, Ю. Бутусова и многих других прекрасных режиссёров. И наша совместная работа – это ошеломительный опыт, заставивший во многом пересмотреть саму философию спектакля, ощутить ритм и настроение пьесы.



- Представьте, пожалуйста, и других Ваших коллег в этом спектакле. Какие задачи перед ними стояли при постановке «Утопии»?



- Прежде всего это актёры Люда Гнатенко, Дмитрий Денисюк, Владимир Дорондов, Максим Тухватуллин и Артур Своробович. Я очень рад встретиться в работе над спектаклем со своими яркими, талантливыми коллегами из Русского драматического театра Литвы, и мы абсолютно совпадаем в своём стремлении рассказать эту историю зрителям точно и убедительно.



Художник Лилия Хизматуллина – выпускница сценографического факультета Школы-студии МХАТ, ученица главного художника «Ленкома» Алексея Кондратьева. Автор сценографии и костюмов в спектаклях театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Таллинна.



Художник по свету Андрей Смирнов – один из наиболее признанных и востребованных специалистов в Москве, автор более 30 спектаклей. У нас с Андреем богатый опыт сотрудничества, начиная с моих первых спектаклей в «Школе современной пьесы».



- О концепции сценографии. Какова она? Вы уже отмечали, что образ на сцене должен быть емкий, лаконичный, чтобы действующие лица старались сделать пространство более человечным, менее утопичным, как-то заполнить и обжить его, но в итоге, чтобы все оказалось только иллюзией.



- Мы вместе с художником Лилией Хисматуллиной искали воплощение сценического пространства, в котором мир утопии и материален, и иллюзорен одновременно. При этом мне как режиссёру очень важно, что в результате наших поисков родился выразительный, запоминающийся образный ряд сценографии моего спектакля.



- В апреле готовится обмен гастролями Русского театра Эстонии в Вильнюсе и РДТЛ в Таллине. Ваш театр покажет три спектакля, в том числе и один спектакль, поставленный Вами – «Искусство примирения» по знаменитой пьесе Ясмины Реза «Бог резни». Скажите, пожалуйста, несколько слов об этом спектакле и о Вашей интерпретации пьесы.



- Идея поставить пьесу Ясмины Реза возникла на актёрской лаборатории, темой которой была современная драматургия. Несколько наиболее удачных работ стали впоследствии спектаклями. Актёрский эскиз по пьесе «Бог резни» «зацепил» меня и ярким актёрским ансамблем (Татьяна Егорушкина, Дмитрий Косяков, Анна Сергеева и Виктор Марвин), и остроумными, динамичными диалогами, и занятным сюжетом.



Отдельная благодарность – сценографу этого спектакля Юлиане Лайковой.



Две супружеские пары встретились, чтобы уладить последствия драки сыновей-подростков. Но оказалось, что у взрослых накопилось множество собственных обид и противоречий, и любые попытки цивилизованно договориться обречены на неудачу. У нас получилась острая социальная комедия с бурными объяснениями и эксцентричными истериками.



- Традиционно ждем нетрадиционного ответа на вопрос, что бы Вы пожелали зрителям премьерного спектакля «Утопия»?



- Верить в будущее и жить настоящим. Каким бы не было наше прошлое – удивительным или ужасным, тёмным, светлым, пёстрым – оно не ждёт нас обратно. Его просто нет.



- Спасибо за беседу.



Беседовала Лаура Пачтаускайте



Фото из личного архива «История, которую мы рассказываем, абсолютно не привязана к конкретной стране или конкретной исторической эпохе. Они, герои, живут среди нас и в России, и в Литве, и в Эстонии, и где угодно. Тенденция к идеализации прошлого имеет вокруг нас характер глобальной эпидемии», - говорит режиссер Ф. Лось.- Я как будто прожил несколько жизней. Был молодым студентом педагогического университета и преподавал в школе историю, на третьем курсе увлёкся театром и пришёл в «Школу современной пьесы», когда театр ещё только создавался. И был неопытным, но очень деятельным театральным администратором, организовывал гастроли, занимался продажей билетов и рекламой, монтировал декорации – успевал миллион всяких дел и всё время находился в движении.Театр вырос, стал популярным, я много лет был одним из руководителей «Школы современной пьесы». И, когда уже многому научился и многое понял, появилось стремление изучать театральную режиссуру, поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет. И началась совсем другая жизнь – занятия с педагогами, репетиции, показы.Жизнью Русского театра Эстонии я интересовался уже давно, и, когда в 2017 году театр объявил конкурс на должность художественного руководителя, моё предложение, думаю, показалось конкурсной комиссии наиболее взвешенным и продуманным.Я всегда стремился к разнообразию жизни. Работа в театре – это в первую очередь вызов, исследование своих возможностей. Нельзя останавливаться, говоря себе: «Это не моё, я это не сделаю». К счастью, театр – это такое место, где рано или поздно всегда предоставляется возможность проявить все свои знания и способности.- В истории двух наших театров (в Вильнюсе и в Таллине) очень много общего. Изначально они возникли в послевоенные годы, преимущественно как форпосты русской театральной культуры в Прибалтике.У нашего театра богатая и славная история в течение советского периода, и значительная часть зрителей старшего поколения тесно связывает своё восприятие театра с этим прошлым. Мы для них прежде всего хранители театральной традиции и национальной идентичности. А вот новым поколениям зрителей важнее актуальность и разнообразие драматургического материала и режиссёрских концепций. Поэтому наша цель – поиск разумного баланса в репертуаре.С другими эстонским театрами нас всегда связывали тесные партнёрские отношения, мы искали и продолжаем искать новые формы сотрудничества с ведущими эстонскими режиссёрами, актёрами, драматургами. Театральный мир Эстонии – это большая дружная семья, где каждый театр, большой и маленький, имеет своё неповторимое творческое лицо, где никто не обделён вниманием публики и театральной критики. Многие спектакли и наиболее яркие актёрские работы Русского театра в разные годы становились лауреатами театральных премий Эстонской республики.Так случилось, что первые свои спектакли в Эстонии я ставил именно в эстонском театре, в городе Раквере. Мне думается, что в своих лучших работах наш Русский театр и другие эстонские театры очень сходны, русские и эстонские актёры, по сути, воспитаны в близких театральных традициях. Мы часто ходим на премьеры друг к другу, общаемся, учимся у своих коллег. Профессиональное единение важнее национальных особенностей. Эта тенденция, как я вижу, свойственна и нынешнему Русскому драматическому театру Литвы.- Действительно, я хорошо знаком с драматургией братьев Дурненковых, и один из моих первых спектаклей я поставил по их пьесе «Культурный слой», а несколько лет назад в «Школе современной пьесы» шла в моей постановке пьеса Михаила Дурненкова «Самый лёгкий способ бросить курить». Мне кажется, что авторы этих текстов очень точно, остро и правдиво чувствуют и переплавляют в свои сюжеты смыслы, образы, чувства, философию современного человека.«Утопия» - трагична. Герои пьесы мечтают о счастье, любви, семейной гармонии, но во имя этого обстоятельства заставляют их воссоздать дешевую и грязную забегаловку, фантом прошлого, который не хочет отпускать и, в конечном итоге, раздавит их. Это пьеса об обречённости желания вернуть то, что закончилось, о том, что возвращение в прошлое ведёт к гибели и разрушению будущего.В то же время история, которую мы рассказываем, абсолютно не привязана к конкретной стране или конкретной исторической эпохе. У каждого из героев «Утопии» своя боль, свои отзвуки воспоминаний. Они, герои, живут среди нас и в России, и в Литве, и в Эстонии, и где угодно. Тенденция к идеализации прошлого имеет вокруг нас характер глобальной эпидемии.И каждый сам должен ответить на вопрос – способен ли я вырваться из этого плена, двигаться вперёд, обрести себя в сегодняшнем, настоящем.- Для меня это первый опыт творческого сотрудничества с Фаустасом Латенасом, я всегда восхищался его музыкой, которая звучит во многих выдающихся спектаклях Э. Някрошюса, Р. Туминаса, Ю. Бутусова и многих других прекрасных режиссёров. И наша совместная работа – это ошеломительный опыт, заставивший во многом пересмотреть саму философию спектакля, ощутить ритм и настроение пьесы.- Прежде всего это актёры Люда Гнатенко, Дмитрий Денисюк, Владимир Дорондов, Максим Тухватуллин и Артур Своробович. Я очень рад встретиться в работе над спектаклем со своими яркими, талантливыми коллегами из Русского драматического театра Литвы, и мы абсолютно совпадаем в своём стремлении рассказать эту историю зрителям точно и убедительно.Художник Лилия Хизматуллина – выпускница сценографического факультета Школы-студии МХАТ, ученица главного художника «Ленкома» Алексея Кондратьева. Автор сценографии и костюмов в спектаклях театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Таллинна.Художник по свету Андрей Смирнов – один из наиболее признанных и востребованных специалистов в Москве, автор более 30 спектаклей. У нас с Андреем богатый опыт сотрудничества, начиная с моих первых спектаклей в «Школе современной пьесы».- Мы вместе с художником Лилией Хисматуллиной искали воплощение сценического пространства, в котором мир утопии и материален, и иллюзорен одновременно. При этом мне как режиссёру очень важно, что в результате наших поисков родился выразительный, запоминающийся образный ряд сценографии моего спектакля.- Идея поставить пьесу Ясмины Реза возникла на актёрской лаборатории, темой которой была современная драматургия. Несколько наиболее удачных работ стали впоследствии спектаклями. Актёрский эскиз по пьесе «Бог резни» «зацепил» меня и ярким актёрским ансамблем (Татьяна Егорушкина, Дмитрий Косяков, Анна Сергеева и Виктор Марвин), и остроумными, динамичными диалогами, и занятным сюжетом.Отдельная благодарность – сценографу этого спектакля Юлиане Лайковой.Две супружеские пары встретились, чтобы уладить последствия драки сыновей-подростков. Но оказалось, что у взрослых накопилось множество собственных обид и противоречий, и любые попытки цивилизованно договориться обречены на неудачу. У нас получилась острая социальная комедия с бурными объяснениями и эксцентричными истериками.- Верить в будущее и жить настоящим. Каким бы не было наше прошлое – удивительным или ужасным, тёмным, светлым, пёстрым – оно не ждёт нас обратно. Его просто нет. Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, русский драмтеатр, Русский драмтеатр Литвы, «Утопия», Филипп Лось — статья прочитана 107 раз Комментарии