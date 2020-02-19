Комитет сейма Литвы попросит МИД, чтобы российский предприниматель Е. Пригожин оказался в списке санкций ЕС 🔊 Воспроизвести



Комитет по национальной безопасности и обороне литовского парламента (КНБО) планирует обратиться в Министерство иностранных дел с тем, чтобы последнее предприняло меры для того, чтобы российский предприниматель Евгений Пригожин и его имущество оказались в "черном списке" Евросоюза.



"Это лицо действительно достаточно известно, и известно тем, что он близок к Кремлевской администрации, тем или иным образом связан не только с частной военной компанией «Вагнер» («ЧВК Вагнера», неофициальное вооружённое формирование - BNS), но и с кибернетической безопасностью или вмешательством в выборные системы, поэтому такое лицо должно оказаться и в списке санкций ЕС", – завил в среду после заседания комитета председатель КНБО, представитель правящих "аграриев" Дайнюс Гайжаускас. Комитет по национальной безопасности и обороне литовского парламента (КНБО) планирует обратиться в Министерство иностранных дел с тем, чтобы последнее предприняло меры для того, чтобы российский предприниматель Евгений Пригожин и его имущество оказались в "черном списке" Евросоюза."Это лицо действительно достаточно известно, и известно тем, что он близок к Кремлевской администрации, тем или иным образом связан не только с частной военной компанией «Вагнер» («ЧВК Вагнера», неофициальное вооружённое формирование - BNS), но и с кибернетической безопасностью или вмешательством в выборные системы, поэтому такое лицо должно оказаться и в списке санкций ЕС", – завил в среду после заседания комитета председатель КНБО, представитель правящих "аграриев" Дайнюс Гайжаускас. Другой член комитета, консерватор Лауринас Касчюнас отметил, что на следующей неделе КНБО рассмотрит предложение "обязать МИД включить господина Пригожина в санкции ЕС".



В среду парламентский комитет выяснял, с какой целью в конце января в Вильнюсе приземлялся самолет, связываемый с Е. Пригожиным.



По словам Д. Гайжаускаса, было установлено, что самолет прибыл на ремонт в одну из компаний, принадлежащих литовской группе компаний авиационного бизнеса Avia Solutions Group, контролируемой Гедиминасом Жемялисом.



"Мы знаем, что он прибыл именно для ремонтных работ, но ремонт, насколько мы знаем, не был проведен, когда выяснилось, что в отношении этого борта все же применяются санкции Казначейского департамента США", – сказал председатель КНБО. инф."Обзор" BNS.LT Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии