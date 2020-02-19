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Лидер аграриев Литвы ожидает решение премьера по выборам в Сейм до марта



Лидер правящих литовских "аграриев" Рамунас Карбаускис надеется, что премьер-министр Саулюс Сквернялис примет решение об участии в предстоящих в октябре этого года парламентских выборах до 6 марта.

"Я очень надеюсь, что до шестого марта будет ответ. (...) Насколько я понимаю, он должен быть положительным, поскольку он заявлял, что, если он выздоровеет, то пойдет на выборы", – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Р. Карбаускис.

В этот день планируется заседание совета Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").

По словам Р. Карбаускиса, партия примет решение о рейтинге кандидатов в списке баллотирующихся в Сейм в июле.

"Только в июле выяснится, кто будет первым, а кто будет вторым. Я лишь сказал, отвечая на вопрос журналистов, что, скорее всего, первым должен быть тот, у которого высший рейтинг, и за это я буду агитировать коллег, в данном случае, это, несомненно, должен быть Саулюс Сквернялис", – сказал он.

В начале февраля С. Сквернялис сказал, что пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение ЛСКЗ возглавить партийный список на парламентских выборах. Он также подчеркнул, что если решит участвовать в политике, то будет делать это вместе с "аграриями".

Первый тур парламентских выборов состоится 11 октября.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, Рамунас КАРБАУСКИС, Саулюс Сквернялис, аграрии, Сквернялис, СКЗЛ
География: Литва
статья прочитана 128 раз
добавлена сегодня, 19 февраля, 13:20

Комментарии

обыватель
19 февраля, 14:12
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Какая разница кто будет принимать участие,не будет принимать участие? Народу от этого не жарко не холодно.
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