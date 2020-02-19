|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Лидер аграриев Литвы ожидает решение премьера по выборам в Сейм до марта
Лидер правящих литовских "аграриев" Рамунас Карбаускис надеется, что премьер-министр Саулюс Сквернялис примет решение об участии в предстоящих в октябре этого года парламентских выборах до 6 марта.
"Я очень надеюсь, что до шестого марта будет ответ. (...) Насколько я понимаю, он должен быть положительным, поскольку он заявлял, что, если он выздоровеет, то пойдет на выборы", – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Р. Карбаускис.
В этот день планируется заседание совета Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").
По словам Р. Карбаускиса, партия примет решение о рейтинге кандидатов в списке баллотирующихся в Сейм в июле.
"Только в июле выяснится, кто будет первым, а кто будет вторым. Я лишь сказал, отвечая на вопрос журналистов, что, скорее всего, первым должен быть тот, у которого высший рейтинг, и за это я буду агитировать коллег, в данном случае, это, несомненно, должен быть Саулюс Сквернялис", – сказал он.
В начале февраля С. Сквернялис сказал, что пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение ЛСКЗ возглавить партийный список на парламентских выборах. Он также подчеркнул, что если решит участвовать в политике, то будет делать это вместе с "аграриями".
Первый тур парламентских выборов состоится 11 октября.
Инф. «Обзора», BNS
Ключевые слова: выборы, Рамунас КАРБАУСКИС, Саулюс Сквернялис, аграрии, Сквернялис, СКЗЛ
География: Литва
Комментарии
обыватель
19 февраля, 14:12
#
—
Какая разница кто будет принимать участие,не будет принимать участие? Народу от этого не жарко не холодно.
ответить
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|