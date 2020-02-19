Лидер аграриев Литвы ожидает решение премьера по выборам в Сейм до марта 🔊 Воспроизвести



Лидер правящих литовских "аграриев" Рамунас Карбаускис надеется, что премьер-министр Саулюс Сквернялис примет решение об участии в предстоящих в октябре этого года парламентских выборах до 6 марта.



"Я очень надеюсь, что до шестого марта будет ответ. (...) Насколько я понимаю, он должен быть положительным, поскольку он заявлял, что, если он выздоровеет, то пойдет на выборы", – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Р. Карбаускис.



В этот день планируется заседание совета Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").



По словам Р. Карбаускиса, партия примет решение о рейтинге кандидатов в списке баллотирующихся в Сейм в июле.



"Только в июле выяснится, кто будет первым, а кто будет вторым. Я лишь сказал, отвечая на вопрос журналистов, что, скорее всего, первым должен быть тот, у которого высший рейтинг, и за это я буду агитировать коллег, в данном случае, это, несомненно, должен быть Саулюс Сквернялис", – сказал он.



В начале февраля С. Сквернялис сказал, что пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение ЛСКЗ возглавить партийный список на парламентских выборах. Он также подчеркнул, что если решит участвовать в политике, то будет делать это вместе с "аграриями".



Первый тур парламентских выборов состоится 11 октября. "Я очень надеюсь, что до шестого марта будет ответ. (...) Насколько я понимаю, он должен быть положительным, поскольку он заявлял, что, если он выздоровеет, то пойдет на выборы", – сказал в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas Р. Карбаускис.В этот день планируется заседание совета Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").По словам Р. Карбаускиса, партия примет решение о рейтинге кандидатов в списке баллотирующихся в Сейм в июле."Только в июле выяснится, кто будет первым, а кто будет вторым. Я лишь сказал, отвечая на вопрос журналистов, что, скорее всего, первым должен быть тот, у которого высший рейтинг, и за это я буду агитировать коллег, в данном случае, это, несомненно, должен быть Саулюс Сквернялис", – сказал он.В начале февраля С. Сквернялис сказал, что пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение ЛСКЗ возглавить партийный список на парламентских выборах. Он также подчеркнул, что если решит участвовать в политике, то будет делать это вместе с "аграриями".Первый тур парламентских выборов состоится 11 октября. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, Рамунас КАРБАУСКИС, Саулюс Сквернялис, аграрии, Сквернялис, СКЗЛ География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии