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Ветераны-«афганцы» помнят
15 февраля в Вильнюсе по инициативе общественных организаций - «Литовского благотворительного фонда инвалидов войны в Афганистане» и «Вильнюсского Союза ветеранов войны в Афганистане» - состоялось мероприятие, посвящённое 31-й годовщине окончания войны в Афганистане и вывода советских войск.
К памятнику воинам, погибшим в Афганистане, были возложены цветы и венки.
Открыл мероприятие председатель «Литовского благотворительного фонда инвалидов войны в Афганистане» Александр Литвиненко. В присутствии ветеранов, инвалидов, матерей и вдов погибших он поблагодарил всех собравшихся за сохранение памяти о павших.
В мероприятии приняли участие военный атташе посольства Беларуси в Литве, члены Совета Вильнюсского городского самоуправления, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны ВВКУРЭ, организации ветеранов-«афганцев» из Каунаса, Йонавы, Клайпеды, Вильнюса и других городов, общественные и политические организации, представители СМИ.
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: «Литовский благотворительный фонд инвалидов войны в Афганистане», «Вильнюсский Союз ветеранов войны в Афганистане»
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