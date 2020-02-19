Ветераны-«афганцы» помнят 🔊 Воспроизвести







15 февраля в Вильнюсе по инициативе общественных организаций - «Литовского благотворительного фонда инвалидов войны в Афганистане» и «Вильнюсского Союза ветеранов войны в Афганистане» - состоялось мероприятие, посвящённое 31-й годовщине окончания войны в Афганистане и вывода советских войск.



К памятнику воинам, погибшим в Афганистане, были возложены цветы и венки.



Открыл мероприятие председатель «Литовского благотворительного фонда инвалидов войны в Афганистане» Александр Литвиненко. В присутствии ветеранов, инвалидов, матерей и вдов погибших он поблагодарил всех собравшихся за сохранение памяти о павших.



В мероприятии приняли участие военный атташе посольства Беларуси в Литве, члены Совета Вильнюсского городского самоуправления, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны ВВКУРЭ, организации ветеранов-«афганцев» из Каунаса, Йонавы, Клайпеды, Вильнюса и других городов, общественные и политические организации, представители СМИ. К памятнику воинам, погибшим в Афганистане, были возложены цветы и венки.Открыл мероприятие председатель «Литовского благотворительного фонда инвалидов войны в Афганистане» Александр Литвиненко. В присутствии ветеранов, инвалидов, матерей и вдов погибших он поблагодарил всех собравшихся за сохранение памяти о павших.В мероприятии приняли участие военный атташе посольства Беларуси в Литве, члены Совета Вильнюсского городского самоуправления, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны ВВКУРЭ, организации ветеранов-«афганцев» из Каунаса, Йонавы, Клайпеды, Вильнюса и других городов, общественные и политические организации, представители СМИ. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: «Литовский благотворительный фонд инвалидов войны в Афганистане», «Вильнюсский Союз ветеранов войны в Афганистане» — статья прочитана 199 раз Комментарии