|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Международная политика за 18 февраля
Польза стране или мёртвый ребёнок, “русский след” французского секс-скандала, Орбан у руля Европы и пенальти футбольным теневикам
Советник премьер-министра Великобритании Эндрю Сабиски подал в отставку после того, как ему предъявили обвинение в расистских высказываниях. Выражался, правда, Эндрю не в момент принятия ответственного поста, а за несколько лет до этого, но, интернет помнит всё, как известно. И перлы из прошлого всплыли моментально.
* * *
В деле о сексуальном скандале с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво появился “русский след”. Всего три дня потребовалось французским и испанским изданиям, чтобы догадаться, что можно обвинить Россию в сливе информации в интернет.
* * *
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с вдохновенным обращением к нации, в котором не только отметил успехи своей страны, но и констатировал, что “экономика Евросоюза зашла в тупик”.
Подробнее Новости на FITZROY
Загрузка...
fitzroymag.com
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|