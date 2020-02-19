Загрузка... Международная политика за 18 февраля 🔊 Воспроизвести Виктор Орбан и Ангела Меркель | Hannibal Hanschke | Reuters



Польза стране или мёртвый ребёнок, “русский след” французского секс-скандала, Орбан у руля Европы и пенальти футбольным теневикам



Советник премьер-министра Великобритании Эндрю Сабиски подал в отставку после того, как ему предъявили обвинение в расистских высказываниях. Выражался, правда, Эндрю не в момент принятия ответственного поста, а за несколько лет до этого, но, интернет помнит всё, как известно. И перлы из прошлого всплыли моментально.



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В деле о сексуальном скандале с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво появился “русский след”. Всего три дня потребовалось французским и испанским изданиям, чтобы догадаться, что можно обвинить Россию в сливе информации в интернет.



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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с вдохновенным обращением к нации, в котором не только отметил успехи своей страны, но и констатировал, что “экономика Евросоюза зашла в тупик”.



Подробнее Советник премьер-министра Великобритании Эндрю Сабиски подал в отставку после того, как ему предъявили обвинение в расистских высказываниях. Выражался, правда, Эндрю не в момент принятия ответственного поста, а за несколько лет до этого, но, интернет помнит всё, как известно. И перлы из прошлого всплыли моментально.* * *В деле о сексуальном скандале с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво появился “русский след”. Всего три дня потребовалось французским и испанским изданиям, чтобы догадаться, что можно обвинить Россию в сливе информации в интернет.* * *Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с вдохновенным обращением к нации, в котором не только отметил успехи своей страны, но и констатировал, что “экономика Евросоюза зашла в тупик”.Подробнее Новости на FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 163 раза Комментарии