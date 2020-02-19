Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Голландский производитель ветеринарных препаратов Interchemie werken De Adelaar вскоре начнет производство в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ). В новую фабрику компания инвестировала 4 млн евро.



По сообщению Каунасской СЭЗ, компания установила линии по производству растворимых и пероральных жидких препаратов, на них в сутки будет производиться до 6 тонн продукции, которая будет отправляться более чем в сто стран мира.



Представитель Каунасской СЭЗ по связям с общественностью Игнас Юкнявичюс сообщил BNS, что инвестиции компании в предприятие в Каунасе составили 4 млн евро, на этой фабрике работают в целом 190 человек.



Как утверждает глава компании Стефан ван Гилс, решение о строительстве нового предприятия в Каунасе было принято с целью расширения портфеля продукции, кроме того, оно было обусловлено связями с представителями продукции Interchemie в Литве и наличие квалифицированных работников. Голландский производитель ветеринарных препаратов Interchemie werken De Adelaar вскоре начнет производство в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ). В новую фабрику компания инвестировала 4 млн евро.По сообщению Каунасской СЭЗ, компания установила линии по производству растворимых и пероральных жидких препаратов, на них в сутки будет производиться до 6 тонн продукции, которая будет отправляться более чем в сто стран мира.Представитель Каунасской СЭЗ по связям с общественностью Игнас Юкнявичюс сообщил BNS, что инвестиции компании в предприятие в Каунасе составили 4 млн евро, на этой фабрике работают в целом 190 человек.Как утверждает глава компании Стефан ван Гилс, решение о строительстве нового предприятия в Каунасе было принято с целью расширения портфеля продукции, кроме того, оно было обусловлено связями с представителями продукции Interchemie в Литве и наличие квалифицированных работников. Сейчас в каунасском подразделении компании работают 20 человек, из них более половины – специалисты по регистрации, которые занимаются международной регистрацией продуктов.



Interchemie производит генерические ветеринарные лекарства – водорастворимые порошки, добавки к кормам и прочие препараты. Компания в основном торгует в Азии, Африке, Южной Америке. В последние годы намерена расшириться на Европу и США.



У компании есть пять фабрик: по две в Нидерландах и Эстонии, одна в Литве, в целом на них работают около 190 работников.



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В 2019 году выручка литовской строительной компании эстонского капитала Merko statyba составила 59,5 млн евро – на 56% больше, чем в 2018 году.



"Рост оборота обусловлен целенаправленной работой последних нескольких лет с частными инвесторами: мы строили гостиницы, административные здания, школы", – отметил в сообщении глава компании Саулюс Путримас.



Чистая прибыль Merko statyba выросла в 54 раза до 1,4 млн евро.



Строительство административных и производственных зданий составило половину оборота Merko statyba, а остальную часть – проекты жилья.



Merko statyba является дочерней компанией эстонской строительной группы Merko Ehitus. Консолидированный оборот группы в 2019 году составил 327 млн евро, а чистая прибыль – 16,3 млн евро.



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Контролируемая предпринимателем Гедиминасом Жемялисом предприятие по ремонту и надзору самолётов FL Technics приобрела итальянское предприятие Flash Line Maintenance, которое предоставляет услуги технадзора самолётов в регионе Средиземного моря.



Вновь приобретенное предприятие позволит FL Technics увеличить объемы деятельности посредством расширения сети оперативно-технического надзора – теперь она будет составлять более 20 линейных станций по всей Европе, сообщила в среду компания.



Сумма сделки не раскрывается.



"Эта новая инвестиция, находящаяся в нашем управлении сеть линейных станций и приобретённая ранее сеть Storm Aviation открывает перед клиентами прекрасные перспективы для укрепления партнерства на всём этом материке", – сказал для присланного BNS комментария гендиректор FL Technics Жильвинас Лапинскас.



У Flash Line Maintenance S.r.l. сеть из 10-и линейных станций в аэропортах Германии, Франции, Италии и Испании. Среди клиентов итальянской компании – авиакомпании Air Dolomiti, ASL Airlines, British Airways CityFlyer, EasyJet, Volotea и Wizzair.



У FL Technics есть представительства в Литве, Великобритании, Индонезии, Таиланде и Китае.



FL Technics входит в группу Avia Solutions Group.



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В связи с тем, что в декабре было начато дело о реструктуризации литовской строительной компании Hidrostatyba, главным подрядчиком строительства участка железной дороги европейской колеи Rail Baltica Каунас - Палемонас стоимостью 55 млн евро стало эстонское предприятие германского капитала Leonhard Weiss, которое до этого времени было партнёром консорциума.



По словам главы компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролиса Санковскиса, Hidrostatyba формально в договоре остается, однако главным партнёром становится Leonhard Weiss.



"Главным партнёром по объединённой деятельности теперь становится германская компания Leonhard Weiss, которая перенимает контроль над оставшимися работами и их выполнение до истечения договора", – сказал для пресс-релиза К. Санковскис.



По его словам, подписанный в 2018 году с консорциумом Hidrostatyba, Autokausta и Leonhard Weiss основной договор стоимостью 54,762 млн евро остается без изменений, а обязательства партнёров подтверждены приложением к договору. Тогда было намечено завершить работы до конца 2021 года.



Литовские железные дороги указывают, что на участке уже выполнено более 50% всех работ.



Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии