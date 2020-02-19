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Экономика Литвы: цифры и факты



Голландский производитель ветеринарных препаратов Interchemie werken De Adelaar вскоре начнет производство в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ). В новую фабрику компания инвестировала 4 млн евро.

По сообщению Каунасской СЭЗ, компания установила линии по производству растворимых и пероральных жидких препаратов, на них в сутки будет производиться до 6 тонн продукции, которая будет отправляться более чем в сто стран мира.

Представитель Каунасской СЭЗ по связям с общественностью Игнас Юкнявичюс сообщил BNS, что инвестиции компании в предприятие в Каунасе составили 4 млн евро, на этой фабрике работают в целом 190 человек.

Как утверждает глава компании Стефан ван Гилс, решение о строительстве нового предприятия в Каунасе было принято с целью расширения портфеля продукции, кроме того, оно было обусловлено связями с представителями продукции Interchemie в Литве и наличие квалифицированных работников.
Сейчас в каунасском подразделении компании работают 20 человек, из них более половины – специалисты по регистрации, которые занимаются международной регистрацией продуктов.

Interchemie производит генерические ветеринарные лекарства – водорастворимые порошки, добавки к кормам и прочие препараты. Компания в основном торгует в Азии, Африке, Южной Америке. В последние годы намерена расшириться на Европу и США.

У компании есть пять фабрик: по две в Нидерландах и Эстонии, одна в Литве, в целом на них работают около 190 работников.

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В 2019 году выручка литовской строительной компании эстонского капитала Merko statyba составила 59,5 млн евро – на 56% больше, чем в 2018 году.

"Рост оборота обусловлен целенаправленной работой последних нескольких лет с частными инвесторами: мы строили гостиницы, административные здания, школы", – отметил в сообщении глава компании Саулюс Путримас.

Чистая прибыль Merko statyba выросла в 54 раза до 1,4 млн евро.

Строительство административных и производственных зданий составило половину оборота Merko statyba, а остальную часть – проекты жилья.

Merko statyba является дочерней компанией эстонской строительной группы Merko Ehitus. Консолидированный оборот группы в 2019 году составил 327 млн евро, а чистая прибыль – 16,3 млн евро.

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Контролируемая предпринимателем Гедиминасом Жемялисом предприятие по ремонту и надзору самолётов FL Technics приобрела итальянское предприятие Flash Line Maintenance, которое предоставляет услуги технадзора самолётов в регионе Средиземного моря.

Вновь приобретенное предприятие позволит FL Technics увеличить объемы деятельности посредством расширения сети оперативно-технического надзора – теперь она будет составлять более 20 линейных станций по всей Европе, сообщила в среду компания.

Сумма сделки не раскрывается.

"Эта новая инвестиция, находящаяся в нашем управлении сеть линейных станций и приобретённая ранее сеть Storm Aviation открывает перед клиентами прекрасные перспективы для укрепления партнерства на всём этом материке", – сказал для присланного BNS комментария гендиректор FL Technics Жильвинас Лапинскас.

У Flash Line Maintenance S.r.l. сеть из 10-и линейных станций в аэропортах Германии, Франции, Италии и Испании. Среди клиентов итальянской компании – авиакомпании Air Dolomiti, ASL Airlines, British Airways CityFlyer, EasyJet, Volotea и Wizzair.

У FL Technics есть представительства в Литве, Великобритании, Индонезии, Таиланде и Китае.

FL Technics входит в группу Avia Solutions Group.

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В связи с тем, что в декабре было начато дело о реструктуризации литовской строительной компании Hidrostatyba, главным подрядчиком строительства участка железной дороги европейской колеи Rail Baltica Каунас - Палемонас стоимостью 55 млн евро стало эстонское предприятие германского капитала Leonhard Weiss, которое до этого времени было партнёром консорциума.

По словам главы компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролиса Санковскиса, Hidrostatyba формально в договоре остается, однако главным партнёром становится Leonhard Weiss.

"Главным партнёром по объединённой деятельности теперь становится германская компания Leonhard Weiss, которая перенимает контроль над оставшимися работами и их выполнение до истечения договора", – сказал для пресс-релиза К. Санковскис.

По его словам, подписанный в 2018 году с консорциумом Hidrostatyba, Autokausta и Leonhard Weiss основной договор стоимостью 54,762 млн евро остается без изменений, а обязательства партнёров подтверждены приложением к договору. Тогда было намечено завершить работы до конца 2021 года.

Литовские железные дороги указывают, что на участке уже выполнено более 50% всех работ.

Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.
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инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика
Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 февраля, 16:30

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