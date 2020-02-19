«Манчестер Сити» стартует в никуда

Во вторник были сыграны первые матчи одной восьмой финала Лиги чемпионов, но самый престижный клубный турнир футбольной Европы вышел на авансцену неделей раньше, ещё до получения результатов первых поединков стадии плей-офф.
В малоприятной роли героя новостей оказался один из главных фаворитов Лиги чемпионов и участник одной восьмой финала – английский клуб «Манчестер Сити», отстранённый руководством УЕФА от участия в клубных соревнованиях УЕФА на следующие два сезона и оштрафованный на 24,9 млн фунтов стерлингов. Клуб обвинили в серьёзном нарушении правила УЕФА по лицензированию клубов и правил финансового фэйр-плей. Таким образом, «Манчестер Сити» лишён права играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.
«Сити» обвинили в том, что клуб предоставил недостоверную информацию во время предыдущего разбирательства - в 2014 году, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений: «горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.
Тогда УЕФА наказал англичан за нарушения финансовых ограничений: клуб оштрафовали на 49 млн фунтов, сократили его заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.
А в рамках уже нынешнего расследования независимая группа экспертов во главе со следователем УЕФА Ивом Летермом провела встречу с представителями «Манчестер Сити» в Швейцарии, но с апреля прошлого года так и не дождалась убедительных объяснений со стороны клуба по финансовым вопросам, которые появились к клубу.
К слову, разговоры о том, что у «Сити» могут быть проблемы, ходили ещё прошлой весной, пишет championat.com. Тогда вышло расследование группы «футбольных» хакеров «Football Leaks», в котором описывались схемы, которые «МанСити» использует для обхода правил честной игры.
После публикации «Football Leaks» в УЕФА зашевелились, историей занялась организация, расследующая дела с финансовыми манипуляциями (CFCB). «Сити» утверждал, что рад расследованию УЕФА, потому что оно прекратит спекуляции, возникшие из-за данных, вырванных из контекста, да ещё и из якобы взломанной переписки.
По данным «New York Times», CFCB действительно нашла нарушения и попросила УЕФА исключить клуб из Лиги чемпионов минимум на год. 16 мая на сайте организации появилась информация, что расследование завершено, а его результаты переданы в арбитражную палату. В итоге - двухлетний бан.
Теперь ближайшие два сезона (уже пошли разговоры о том, что это наказание может быть смягчено) «Сити» не сможет выступать в Лиге чемпионов/Лиге Европы, потеряет из-за санкций, по словам финансового эксперта Кирана Магуайра, около 300 млн фунтов стерлингов, может лишиться нескольких очков в АПЛ, а также главного тренера. Как сообщил «The Telegraph», Хосеп Гвардиола следующим летом рассмотрит вариант с уходом из клуба из-за двухлетнего отстранения «горожан» от еврокубков.
Правда, Sport.es.уверяет, что исключение «Манчестер Сити» из еврокубков не повлияет на планы Хосепа Гвардиолы. 49-летний специалист намерен до конца доработать контракт с «горожанами», который рассчитан до 30 июня 2021 года.
Кстати
«Сити» — далеко не первый клуб в Европе, который так жёстко наказан за нарушение финансового фейр-плей. Ранее от участия в еврокубках отстраняли испанскую «Малагу», хорватские «Хайдук» и «Осиек», румынские «Рапид» и «Динамо» из Бухареста, сербский «Партизан, итальянский «Милан», литовский «Экранас», турецкий «Бурсаспор», румынские ЧФР с «Астрой» и другие команды. Каждый из этих клубов был лишён права выступать в еврокубках на один сезон и понёс серьёзные финансовые потери.
«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) - 1:0 (гол: Сауль, 4).
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «ПСЖ» (Франция) – 2:1 (голы: Э.Холанд, 69, 77 – Неймар, 75).
Тогда УЕФА наказал англичан за нарушения финансовых ограничений: клуб оштрафовали на 49 млн фунтов, сократили его заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.
А в рамках уже нынешнего расследования независимая группа экспертов во главе со следователем УЕФА Ивом Летермом провела встречу с представителями «Манчестер Сити» в Швейцарии, но с апреля прошлого года так и не дождалась убедительных объяснений со стороны клуба по финансовым вопросам, которые появились к клубу.
К слову, разговоры о том, что у «Сити» могут быть проблемы, ходили ещё прошлой весной, пишет championat.com. Тогда вышло расследование группы «футбольных» хакеров «Football Leaks», в котором описывались схемы, которые «МанСити» использует для обхода правил честной игры.
После публикации «Football Leaks» в УЕФА зашевелились, историей занялась организация, расследующая дела с финансовыми манипуляциями (CFCB). «Сити» утверждал, что рад расследованию УЕФА, потому что оно прекратит спекуляции, возникшие из-за данных, вырванных из контекста, да ещё и из якобы взломанной переписки.
По данным «New York Times», CFCB действительно нашла нарушения и попросила УЕФА исключить клуб из Лиги чемпионов минимум на год. 16 мая на сайте организации появилась информация, что расследование завершено, а его результаты переданы в арбитражную палату. В итоге - двухлетний бан.
Теперь ближайшие два сезона (уже пошли разговоры о том, что это наказание может быть смягчено) «Сити» не сможет выступать в Лиге чемпионов/Лиге Европы, потеряет из-за санкций, по словам финансового эксперта Кирана Магуайра, около 300 млн фунтов стерлингов, может лишиться нескольких очков в АПЛ, а также главного тренера. Как сообщил «The Telegraph», Хосеп Гвардиола следующим летом рассмотрит вариант с уходом из клуба из-за двухлетнего отстранения «горожан» от еврокубков.
Правда, Sport.es.уверяет, что исключение «Манчестер Сити» из еврокубков не повлияет на планы Хосепа Гвардиолы. 49-летний специалист намерен до конца доработать контракт с «горожанами», который рассчитан до 30 июня 2021 года.
Кстати
«Сити» — далеко не первый клуб в Европе, который так жёстко наказан за нарушение финансового фейр-плей. Ранее от участия в еврокубках отстраняли испанскую «Малагу», хорватские «Хайдук» и «Осиек», румынские «Рапид» и «Динамо» из Бухареста, сербский «Партизан, итальянский «Милан», литовский «Экранас», турецкий «Бурсаспор», румынские ЧФР с «Астрой» и другие команды. Каждый из этих клубов был лишён права выступать в еврокубках на один сезон и понёс серьёзные финансовые потери.
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Первые матчи
Первые матчи
«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) - 1:0 (гол: Сауль, 4).
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «ПСЖ» (Франция) – 2:1 (голы: Э.Холанд, 69, 77 – Неймар, 75).