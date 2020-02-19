Правительство Литвы будет решать вопрос об учреждении посольства в Австралии 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство будет решать вопрос об учреждении посольства страны в Австралии.



Соответствующее предложение выдвинуло Министерство иностранных дел.



"Оно необходимо для дальнейшей защиты интересов Литвы, политических контактов, связей с диаспорой, развития бизнес-связей и консульских услуг для граждан Литвы и иностранных государств в Австралии и регионе Тихого океана", – утверждает МИД в сопровождающем проект письме.



Министерство предлагает открыть посольство с июля этого года в столице этого государства Канберре.



В данный момент Литву в Австралии представляет посольство в Японии. МИД отмечает, что у этого посольства ограниченные возможности работы с Австралией в условиях нерезиденства.



Предлагается аккредитовать посольство в Австралии также в Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и при находящемся в Джакарте секретариате ASEAN. В среду литовское правительство будет решать вопрос об учреждении посольства страны в Австралии.Соответствующее предложение выдвинуло Министерство иностранных дел."Оно необходимо для дальнейшей защиты интересов Литвы, политических контактов, связей с диаспорой, развития бизнес-связей и консульских услуг для граждан Литвы и иностранных государств в Австралии и регионе Тихого океана", – утверждает МИД в сопровождающем проект письме.Министерство предлагает открыть посольство с июля этого года в столице этого государства Канберре.В данный момент Литву в Австралии представляет посольство в Японии. МИД отмечает, что у этого посольства ограниченные возможности работы с Австралией в условиях нерезиденства.Предлагается аккредитовать посольство в Австралии также в Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и при находящемся в Джакарте секретариате ASEAN. Кроме того, министерство отмечает, что в этой стране имеется литовская община с глубокими традициями, которая не раз обращалась к руководству правительства Литвы с предложением учредить представительство.



Отмечается что, Литва не использует потенциал торгово-экономических связей в этом состоятельном и экономически стабильном государстве, богатом природными ресурсами, однако из-за нехватки информации литовский бизнес мало знает о нишах бизнеса в этой стране.



По данным МИД, экспорт Литвы в Австралию в 2018 году составил 61,6 млн евро.



В этом году на открытие посольство потребовались бы 845 тыс. евро министерских ассигнований. Потребность в средствах в 2021 и 2022 годах составит по 981 тыс. евро. Планируется, что в посольстве будут шесть работников.



По информации МИД, во время переписи населения Австралии 2016 года в этой стране проживали более 16 тыс. лиц литовского происхождения, однако по неофициальным подсчетам литовских общин, таких лиц может быть более 50 тыс. BNS Категории: в мире, политика, общество Ключевые слова: правительство, посольство, Австралия География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии