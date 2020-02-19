В Литве находится сын спасавшего евреев консула Японии Т. Сугихары 🔊 Воспроизвести Тиунэ Сугихара



В Литву прибыл сын японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасавшего литовских евреев в годы Второй мировой войны, Нобуки Сугихара и делегация во главе со специальным советником премьера Японии.



В среду гостей примут президент Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене, в четверг в сейме будет открыта выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Т. Сугихары и 80-летия выдачи "виз жизни".



Японскую делегацию в Литве составят около 200 гостей, прибывших специальным рейсом дружбы, инициированным почетным консулом Литвы, сообщила администрация президента.



В делегацию входят сын Т. Сугихары Набоки и супругой Эсин, специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Исао Иима, посол Японии в Литве Широ Ямасаки, почетный консул Литвы в Фукуяме Шигехиро Комару, представители бизнеса. В Литву прибыл сын японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасавшего литовских евреев в годы Второй мировой войны, Нобуки Сугихара и делегация во главе со специальным советником премьера Японии.В среду гостей примут президент Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене, в четверг в сейме будет открыта выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Т. Сугихары и 80-летия выдачи "виз жизни".Японскую делегацию в Литве составят около 200 гостей, прибывших специальным рейсом дружбы, инициированным почетным консулом Литвы, сообщила администрация президента.В делегацию входят сын Т. Сугихары Набоки и супругой Эсин, специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Исао Иима, посол Японии в Литве Широ Ямасаки, почетный консул Литвы в Фукуяме Шигехиро Комару, представители бизнеса. 2020-ый год сейм Литвы провозгласил годом Т. Сугихары, поскольку отмечается 80-летие его деятельности в Каунасе и 120-летие рождения.



Японский консул Т. Сугихара открыл консульство в Каунасе осенью 1939 года. Ему было поручено собирать материалы военной разведки о ситуации в регионе.



Когда в Европе началась Вторая мировая война, нацисты и советские власти поделили Польшу, тысячи евреев из этой страны начали искать убежища в Литве. Однако это относительное спокойствие длилось недолго, и, когда Красная Армия оккупировала страну, они начали искать способы убежать от войны.



Игнорируя строгие инструкции японского правительства, Т. Сугихара летом 1940 года выдал несколько тысяч транзитных виз. С их помощью тысячи евреев поездом через Сибирь добрались до Японии. По утверждению историков, благодаря Т. Сугихаре, 6 тыс. евреев избежали Холокоста.



После войны Т. Сугихара был вынужден уйти в отставку с дипломатической службы и работал в различных торговых компаниях.



Он скончался в Японии в 1986 году. BNS Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: евреи, дипломат, Сугихара, спасение География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии