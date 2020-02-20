Forbes США : Украина с помощью США готова отказать Китаю в заключении сделки в области авиастроения 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 1.0, Igor Bubin



Forbes пишет об откровенном давлении, которое США оказывают на украинское антимонопольное ведомство в попытке сорвать покупку китайцами завода авиационных двигателей «Мотор Сич», разоряющегося из-за разрыва экономических связей с Россией. При этом сами американцы покупать компанию явно не расположены.



Во время слушаний по импичменту в Вашингтоне все разговоры сводились к приостановке американской военной помощи Украине. Между тем, на Украине разыгрывается другая драма, и касается она важной стратегической компании из авиастроительной отрасли «Мотор Сич», которую хочет купить Китай, а Америка пытается ему помешать.



Антимонопольный орган Украины готовит судебный иск в попытке заблокировать сделку, дающую Пекину доступ к уникальным оборонным технологиям, и ключевую роль в этом процессе сыграло дипломатическое и техническое содействие США, о чем заявил руководитель этого ведомства. Во время слушаний по импичменту в Вашингтоне все разговоры сводились к приостановке американской военной помощи Украине. Между тем, на Украине разыгрывается другая драма, и касается она важной стратегической компании из авиастроительной отрасли «Мотор Сич», которую хочет купить Китай, а Америка пытается ему помешать.Антимонопольный орган Украины готовит судебный иск в попытке заблокировать сделку, дающую Пекину доступ к уникальным оборонным технологиям, и ключевую роль в этом процессе сыграло дипломатическое и техническое содействие США, о чем заявил руководитель этого ведомства.



Созданная в 1907 году компания «Мотор Сич» является ведущим производителем двигателей для вертолетов и самолетов, в том числе, для самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия». Значительная часть производственной деятельности компании была связана с обслуживанием и модернизацией военной техники советского производства.



У компании есть клиенты и заказчики в 120 странах мира. В первую очередь, это те государства, которые создавали и наращивали свой военный потенциал за счет техники советского производства.



В июне китайская авиакосмическая компания «Скайризон» (Skyrizon) объявила о своем намерении приобрести контрольный пакет предприятий «Мотор Сич». Сумма сделки не оглашалась, и ее должен был утвердить антимонопольный комитет Украины. Но сейчас это ведомство заявляет, что у него есть серьезные доводы против заключения сделки, которая может стать камнем преткновения в глобальном военном и политическом соперничестве между Китаем и США.



Америка упорно пытается остановить сделку, и скорее всего, ей это удастся.



«В настоящее время мы по сути дела расследуем два вопроса: последствия от этой сделки для рынка, и второе — мы изучаем то обстоятельство, что китайская сторона в начале 2017 года могла незаконно приобрести контроль над „Мотор Сич"», — говорит председатель антимонопольного ведомства Юрий Терентьев. По словам Терентьева, существует немало доказательств того, что «Скайризон» уже контролирует «Мотор Сич» через офшорные компании. Более того, глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев рассказал в декабре информационному агентству «Укринформ», что сделка уже заключена.



«Я мог закрыть предприятие, сократить число рабочих. Такая проблема стояла передо мной. Мы нашли инвестора… Владельцы акций продали их через нашу биржу. Я продал свои акции», — сказал Богуслаев в интервью агентству.



«Мотор Сич» не откликнулась на просьбу прокомментировать эту историю.



Если выяснится, что сделка была заключена с нарушением антимонопольного законодательства, все изменения в структуре собственности будут отменены, а компанию могут оштрафовать на сумму до 5% от ее товарооборота. Это станет болезненным ударом по ее и без того отчаянному финансовому положению.



По итогам девяти месяцев 2019 года компания задекларировала товарооборот в сумме 256 миллионов долларов и потери в объеме 21 миллион долларов. Это самые свежие доступные данные. «Мотор Сич» потеряла большую часть своего бизнеса в России, когда между двумя странами началась война, и традиционные связи в оборонной отрасли были разорваны.



Есть и другие признаки того, что официальный Киев не пропустит эту сделку.



В прошлом году Министерство финансов заложило доход в сумме 100 миллионов долларов от новых китайских владельцев в специальный фонд, предназначенный для развития украинской авиакосмической отрасли.



Но в бюджете на 2020 год такой строки нет, о чем рассказала министр финансов Оксана Маркарова. Министерство экономики, следящее за событиями в компании «Мотор Сич», не рассчитывает на доходы от ее продажи.



Украинские власти опасаются, что если китайский покупатель обретет контроль над компанией, она снова откроется для российского бизнеса и усилит военный потенциал России в ущерб внутренней безопасности Украины.



Совет безопасности Украины уже расследует предполагаемые незаконные поставки компании «Мотор Сич» в Россию. В сентябре оно заявило, что это будет классифицироваться как государственная измена.



Но вокруг компании ведется еще более крупная геополитическая игра, так как Соединенные Штаты предпринимают различные шаги в попытке заблокировать продажу «Мотор Сич» Китаю. В августе советник по национальной безопасности Джон Болтон обсуждал этот вопрос с высшим украинским руководством, в том числе с президентом Владимиром Зеленским. В ноябре «Уолл-Стрит Джорнал» сообщила, что администрация президента обратилась к руководителю частной военной компании и неофициальному советнику Трампа Эрику Принсу (Erik Prince) с предложение купить «Мотор Сич».



Бывший высокопоставленный американский чиновник, попросивший не называть его имя, рассказал, что американское правительство не будет возражать против других покупателей, в том числе, против иностранцев. «Мы просто не хотим, чтобы эту сделку получил Китай», — заявил он.



В дополнение к дипломатическим усилиям США проводят закулисную работу на Украине, чтобы сорвать эту сделку. В последние месяцы представители США как минимум четыре раза встречались с членами антимонопольного комитета, чтобы обсудить это дело. Американское посольство на Украине от комментариев отказалось.



Терентьев рассказал, что США «передали Украине часть информации» о китайской корпорации «Бейджин Синьуэй Технолоджи» (Beijing Xinwei Technology), которая стоит за этой сделкой и контролирует «Скайризон». В частности, его агентство интересовалось информацией о конечных собственниках офшорных компаний, которые сегодня владеют «Мотор Сич», а также другими проектами «Бейджин Синьуэй», ее связями с Россией и расследованиями, которые проводятся в других юрисдикциях в отношении этой фирмы и ее руководителей.



По словам Терентьева, информация, полученная его ведомством из США и других источников, в настоящее время анализируется.



У «Бейджин Синьуэй Технолоджи» очень разнообразный коммерческий портфель. Она владеет компаниями в 30 странах мира, которые занимаются самым разным бизнесом, начиная с сетей связи и кончая экзотическим и весьма неоднозначным проектом строительства Никарагуанского канала стоимостью 50 миллиардов долларов. Этот 300-километровый водный путь должен соединить Карибское море с Тихим океаном.



Но в последние годы в бизнесе компании было немало неудач, так как некоторые сделки не состоялись, и ей не удается расплачиваться по долгам. В июле агентство «Блумберг» сообщило, что эта зарегистрированная на Шанхайской бирже компания потеряла 21,5 миллиарда долларов своей стоимости с 2015 года, когда ее акции были самыми дорогими.



«Синьуэй» и «Скайризон» не откликнулись на многочисленные просьбы дать комментарии для этой статьи.



Из-за сделки по «Мотор Сич» американское посольство на Украине направило письмо в офис президента с предложением создать новую процедуру инвестиционного контроля по поглощениям, говорит Терентьев из антимонопольного комитета. Его ведомство эту инициативу поддержало, потому что она позволит установить прозрачные правила для блокирования передачи стратегических технологий третьим сторонам.



«У нас было немало встреч в 2018 году, когда представители американского посольства говорили, что у Украины нет такого инструмента, и что имеет смысл создать его», — заявил Терентьев.



Однако многочисленные источники из оборонной отрасли говорят, что уже слишком поздно тревожиться по поводу передачи технологий «Мотор Сич» в Китай.



«Китайцы наверняка уже давно провели выемку всей документации и забрали к себе людей, но они не смогут это легализовать [без поглощения]», — говорит бывший сотрудник из украинского военного ведомства, непосредственно причастный к этой сделке. Он попросил не называть свое имя, опасаясь наказания.



Автор: Катя Горчинская для Forbes, США, перевод Окончательное решение об этой сделке должно быть принято к концу марта.Созданная в 1907 году компания «Мотор Сич» является ведущим производителем двигателей для вертолетов и самолетов, в том числе, для самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия». Значительная часть производственной деятельности компании была связана с обслуживанием и модернизацией военной техники советского производства.У компании есть клиенты и заказчики в 120 странах мира. В первую очередь, это те государства, которые создавали и наращивали свой военный потенциал за счет техники советского производства.В июне китайская авиакосмическая компания «Скайризон» (Skyrizon) объявила о своем намерении приобрести контрольный пакет предприятий «Мотор Сич». Сумма сделки не оглашалась, и ее должен был утвердить антимонопольный комитет Украины. Но сейчас это ведомство заявляет, что у него есть серьезные доводы против заключения сделки, которая может стать камнем преткновения в глобальном военном и политическом соперничестве между Китаем и США.Америка упорно пытается остановить сделку, и скорее всего, ей это удастся.«В настоящее время мы по сути дела расследуем два вопроса: последствия от этой сделки для рынка, и второе — мы изучаем то обстоятельство, что китайская сторона в начале 2017 года могла незаконно приобрести контроль над „Мотор Сич"», — говорит председатель антимонопольного ведомства Юрий Терентьев. По словам Терентьева, существует немало доказательств того, что «Скайризон» уже контролирует «Мотор Сич» через офшорные компании. Более того, глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев рассказал в декабре информационному агентству «Укринформ», что сделка уже заключена.«Я мог закрыть предприятие, сократить число рабочих. Такая проблема стояла передо мной. Мы нашли инвестора… Владельцы акций продали их через нашу биржу. Я продал свои акции», — сказал Богуслаев в интервью агентству.«Мотор Сич» не откликнулась на просьбу прокомментировать эту историю.Если выяснится, что сделка была заключена с нарушением антимонопольного законодательства, все изменения в структуре собственности будут отменены, а компанию могут оштрафовать на сумму до 5% от ее товарооборота. Это станет болезненным ударом по ее и без того отчаянному финансовому положению.По итогам девяти месяцев 2019 года компания задекларировала товарооборот в сумме 256 миллионов долларов и потери в объеме 21 миллион долларов. Это самые свежие доступные данные. «Мотор Сич» потеряла большую часть своего бизнеса в России, когда между двумя странами началась война, и традиционные связи в оборонной отрасли были разорваны.Есть и другие признаки того, что официальный Киев не пропустит эту сделку.В прошлом году Министерство финансов заложило доход в сумме 100 миллионов долларов от новых китайских владельцев в специальный фонд, предназначенный для развития украинской авиакосмической отрасли.Но в бюджете на 2020 год такой строки нет, о чем рассказала министр финансов Оксана Маркарова. Министерство экономики, следящее за событиями в компании «Мотор Сич», не рассчитывает на доходы от ее продажи.Украинские власти опасаются, что если китайский покупатель обретет контроль над компанией, она снова откроется для российского бизнеса и усилит военный потенциал России в ущерб внутренней безопасности Украины.Совет безопасности Украины уже расследует предполагаемые незаконные поставки компании «Мотор Сич» в Россию. В сентябре оно заявило, что это будет классифицироваться как государственная измена.Но вокруг компании ведется еще более крупная геополитическая игра, так как Соединенные Штаты предпринимают различные шаги в попытке заблокировать продажу «Мотор Сич» Китаю. В августе советник по национальной безопасности Джон Болтон обсуждал этот вопрос с высшим украинским руководством, в том числе с президентом Владимиром Зеленским. В ноябре «Уолл-Стрит Джорнал» сообщила, что администрация президента обратилась к руководителю частной военной компании и неофициальному советнику Трампа Эрику Принсу (Erik Prince) с предложение купить «Мотор Сич».Бывший высокопоставленный американский чиновник, попросивший не называть его имя, рассказал, что американское правительство не будет возражать против других покупателей, в том числе, против иностранцев. «Мы просто не хотим, чтобы эту сделку получил Китай», — заявил он.В дополнение к дипломатическим усилиям США проводят закулисную работу на Украине, чтобы сорвать эту сделку. В последние месяцы представители США как минимум четыре раза встречались с членами антимонопольного комитета, чтобы обсудить это дело. Американское посольство на Украине от комментариев отказалось.Терентьев рассказал, что США «передали Украине часть информации» о китайской корпорации «Бейджин Синьуэй Технолоджи» (Beijing Xinwei Technology), которая стоит за этой сделкой и контролирует «Скайризон». В частности, его агентство интересовалось информацией о конечных собственниках офшорных компаний, которые сегодня владеют «Мотор Сич», а также другими проектами «Бейджин Синьуэй», ее связями с Россией и расследованиями, которые проводятся в других юрисдикциях в отношении этой фирмы и ее руководителей.По словам Терентьева, информация, полученная его ведомством из США и других источников, в настоящее время анализируется.У «Бейджин Синьуэй Технолоджи» очень разнообразный коммерческий портфель. Она владеет компаниями в 30 странах мира, которые занимаются самым разным бизнесом, начиная с сетей связи и кончая экзотическим и весьма неоднозначным проектом строительства Никарагуанского канала стоимостью 50 миллиардов долларов. Этот 300-километровый водный путь должен соединить Карибское море с Тихим океаном.Но в последние годы в бизнесе компании было немало неудач, так как некоторые сделки не состоялись, и ей не удается расплачиваться по долгам. В июле агентство «Блумберг» сообщило, что эта зарегистрированная на Шанхайской бирже компания потеряла 21,5 миллиарда долларов своей стоимости с 2015 года, когда ее акции были самыми дорогими.«Синьуэй» и «Скайризон» не откликнулись на многочисленные просьбы дать комментарии для этой статьи.Из-за сделки по «Мотор Сич» американское посольство на Украине направило письмо в офис президента с предложением создать новую процедуру инвестиционного контроля по поглощениям, говорит Терентьев из антимонопольного комитета. Его ведомство эту инициативу поддержало, потому что она позволит установить прозрачные правила для блокирования передачи стратегических технологий третьим сторонам.«У нас было немало встреч в 2018 году, когда представители американского посольства говорили, что у Украины нет такого инструмента, и что имеет смысл создать его», — заявил Терентьев.Однако многочисленные источники из оборонной отрасли говорят, что уже слишком поздно тревожиться по поводу передачи технологий «Мотор Сич» в Китай.«Китайцы наверняка уже давно провели выемку всей документации и забрали к себе людей, но они не смогут это легализовать [без поглощения]», — говорит бывший сотрудник из украинского военного ведомства, непосредственно причастный к этой сделке. Он попросил не называть свое имя, опасаясь наказания.Автор: Катя Горчинская для Forbes, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: Китай, покупка, продажа, Мотор Сич География: Украина — статья прочитана 154 раза Комментарии