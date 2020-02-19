После агрессивной речи в Мюнхене Зеленский стал врагом и Путина, и Трампа 🔊 Воспроизвести



Главными политическими событиями последнего времени стали провал импичмента Дональду Трампу и явно обозначившийся кризис Демпартии на предварительных выборах в США. Всё это не могло не оказать влияния на украинскую политику, сообщает



Естественно, в первую очередь это касалось политики международной вообще и в первую очередь – вопроса урегулирования конфликта на Донбассе. Однако, влияние это оказалось довольно странным.



Потепление



Еще до провала импичмента Киев посетил Госсекретарь США Майкл Помпео и сказал пару ласковых слов. В частности, напомнил, что Киеву надо решать свои проблемы с Москвой самостоятельно, а о Крыме лучше вообще забыть. Вообще же Зеленскому намекнули, что от него ждут поддержки Трампа, а если он сделает неправильный выбор – отношения со стратегическим партнёром будут заморожены. Главными политическими событиями последнего времени стали провал импичмента Дональду Трампу и явно обозначившийся кризис Демпартии на предварительных выборах в США. Всё это не могло не оказать влияния на украинскую политику, сообщает МОНИТОР Естественно, в первую очередь это касалось политики международной вообще и в первую очередь – вопроса урегулирования конфликта на Донбассе. Однако, влияние это оказалось довольно странным.Еще до провала импичмента Киев посетил Госсекретарь США Майкл Помпео и сказал пару ласковых слов. В частности, напомнил, что Киеву надо решать свои проблемы с Москвой самостоятельно, а о Крыме лучше вообще забыть. Вообще же Зеленскому намекнули, что от него ждут поддержки Трампа, а если он сделает неправильный выбор – отношения со стратегическим партнёром будут заморожены. Киеву потребовалось некоторое время, чтобы понять, что от него хотят, но реакция всё же последовала.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко, пребывая в Риме, отвесил несколько странных комплиментов российской стороне, сообщил, что украинцы и русские ещё могут стать братьями, а Сергей Лавров так и вовсе его друг. Скорее всего, это было предназначено для отнюдь не русофобски настроенной части итальянского общества, но, вероятно, это был и сигнал для заинтересованных слушателей в Вашингтоне и Москве.



Потом была инициатива Давида Арахамии относительно возможности подачи воды в Крым. Он, конечно, была оформлена в неприемлемой для Москвы форме и тут же была гневно осуждена проживающим в Киеве «населением аннексированного Крыма», но…



Далее последовала отставка с поста главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение на его место Андрея Ермака. Причем отставки Богдана требовал Рудольф Джулиани, а сам он считался проводником антироссийской линии в окружении президента (не в силу какой-то особой личной вредности, а потому что стремился расчистить площадку для Игоря Коломойского, столкнув Зеленского и Медведчука). Ермак же, как он сам утверждает, имеет хороший контакт с Дмитрием Козаком, что позволит ему вести продуктивные переговоры об отказе от Минских соглашений (в Москве этим фантазиям красиво подыграли).



Кстати, у Зеленского в результате появилась уникальная свобода манёвра – он освободился от влияния Коломойского, а позиции группы Сороса-Пинчука в Украине были заранее ослаблены «кассетным скандалом», что ещё более усугубилось в результате поражений демократов в США.



В общем, криво-косо, но процесс потепления шёл.



Похолодание



Однако, он быстро пошёл на спад. Сначала был телефонный разговор с Путиным, в ходе которого российский президент задал неполиткорректный вопрос – собирается ли Зеленский выполнять Минские соглашения. Зеленский: а) не собирается; б) Ермак его убедил, что Москва настаивать не будет. Разговор не получился.



Потом была Мюнхенская конференция. Началось всё со скандала вокруг невинного плана из 12 пунктов по урегулированию на Донбассе. Собственно, никакой конкретики в плане не было, но украинскую сторону возмутил уже сам намёк на возможность снятия части санкций с Россией в случае выполнения тех или иных пунктов Минских соглашений (кстати, это показала феноменальную неадекватность украинской делегации – если бы Россия на такое согласилась, то признала бы себя стороной конфликта), а также диалога внутри страны по смягчению бандеризации и украинизации.



Пока президент был в Мюнхене, произошёл инцидент в Азовском море, где российские пограничники задержали украинских браконьеров (они, кстати, и по украинским законам браконьеры), что в украинских СМИ и даже на уровне «прокуратуры Крыма» было оглашено актом пиратства.



Потом было выступление самого Зеленского, в котором он, в частности, сказал:



Во-первых, Украина не будет вести переговоров с народными республиками Донбасса.



Во-вторых, Украина будет настаивать на своей версии мира – сначала – граница, потом – выборы. Правда, он пообещал согласиться с совместным патрулированием госграницы во время выборов, но с кем именно он это будет делать если не собирается договариваться с ЛДНР? Неужели с бежавшими из Донецка порохоботами, которых собирается привлечь в свою «платформу» Сергей Сивохо?



В-третьих, он пообещал «зачистку» Донбасса, до чего не опускался даже Пётр Порошенко – Зеленского, оказывается, не устраивают те жители Донбасса, которые получили российское гражданство (это при том, что по украинскому законодательству они по умолчанию считаются гражданами Украины).



В-четвёртых, и это самое неожиданное, Владимир Зеленский прямо выступил в поддержку демократов и Сороса, фактически объявив войну Трампу. Кажется, урок Порошенко, потерявшего кресло в результате противостояния с Трампом, усвоен не был.



Резюме



Почему же наметившееся потепление столь быстро перешло в состояние гражданской войны с двумя сверхдержавами, которая закончится для Зеленского может не быстро (до президентских выборов в США ещё далеко, а их исход не очевиден), но однозначно плохо?



Во-первых, тут момент тактический – постоянно уступая националистам, Зеленский не хочет заняться реализацией Минских соглашений. Российская же сторона его решительно разочаровала, поскольку даже после «ухода» Суркова (чья отставка не была подтверждена) курс не изменился.



Во-вторых, потеряв одну из двух палок, на которые Зеленский постоянно опирался (группы Коломойского и Сороса-Пинчука), он не попытался ходить самостоятельно, а инстинктивно схватился за вторую – уже надломанную.



В общем, дальнейшая политическая судьба Зеленского выглядит всё более печально. Но государству и народу от этого никакой пользы нет. Разве что реформы замедлятся. monitor-ua.com Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: Путин, выступление, Мюнхен, Трамп, Зеленский География: Украина — статья прочитана 157 раз Комментарии