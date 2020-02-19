«Трещина в трансатлантических отношениях уже шире Атлантики» 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: eurotopics.net



Мюнхенская конференция по безопасности, приковывавшая к себе взоры огромного количества людей во всем мире в течение трех дней, для западных СМИ оказалась почти незаметным событием. Звучит парадоксально, но отражает реальность: от Мюнхена обычно ждут прорывных речей (как в 2007 году в исполнении Владимира Путина) или, по крайней мере, озлобленных русофобских заявлений, сопровождающихся предложениями включить Россию в список самых тяжких угроз миру наравне с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Ничего похожего на этот раз не было, разве что французский президент Эммануэль Макрон высказался в привычном для Запада ключе, заявив, что «Россия будет продолжать попытки дестабилизации демократии в Европе, вмешиваясь в выборы и манипулируя социальными сетями». Мюнхенская конференция по безопасности, приковывавшая к себе взоры огромного количества людей во всем мире в течение трех дней, для западных СМИ оказалась почти незаметным событием. Звучит парадоксально, но отражает реальность: от Мюнхена обычно ждут прорывных речей (как в 2007 году в исполнении Владимира Путина) или, по крайней мере, озлобленных русофобских заявлений, сопровождающихся предложениями включить Россию в список самых тяжких угроз миру наравне с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Ничего похожего на этот раз не было, разве что французский президент Эммануэль Макрон высказался в привычном для Запада ключе, заявив, что «Россия будет продолжать попытки дестабилизации демократии в Европе, вмешиваясь в выборы и манипулируя социальными сетями».



Ну, еще польский министр иностранных дел Яцек Чапутович, зацепившись за приведенные выше слова французского лидера, заявил на брифинге, что не согласен с мнением Макрона, будто санкции, которыми Евросоюз обложил РФ, не принесли тех результатов, на которые в Брюсселе рассчитывали. На статистике, которая могла бы опровергнуть слова президента Франции, главный польский дипломат останавливаться не стал, видимо по причине отсутствия таковой, и дежурно бросил в пространство: «Россия представляет для Запада серьезную угрозу». Аплодисментов при этом не сорвав.



По большому счету, в отношении «агрессивности Москвы» на этом всё закончилось. Западные лидеры поставили галочку в графе «отработано» против строчки «тема России» и счастливо переключились на два других вопроса: ослабление Запада и «китайская угроза».



Британская The Times устами корреспондента Эдварда Лукаса выразила расстройство по поводу слабого присутствия Великобритании на форуме.



«Если раньше на этих конференциях мы были одной из центральных фигур, вокруг которых все вращалось, то на этот раз истеблишмент Соединённого Королевства практически самоустранился. Кажется, после оформления брексита Британия настолько окунулась в свою независимость, что даже перестала обращать внимание на происходящее в мире. Лондон был представлен одним младшим министром, что означает фактически уход Британии с самой важной конференции по безопасности в мире», — сетует журналист, полагающий, что налицо уже тенденция: Борис Джонсон решил сконцентрироваться на решении внутренних проблем страны в ущерб оказанию внимания внешним.



По мнению испанской La Vanguardia, Запад сосредоточился на региональных конфликтах, стремясь показать, что ему до всего есть дело, и он везде стремится навести демократический порядок. Берлинский корреспондент издания Мария Пас Лопес указывает, что «обернулась эта попытка набрать большой список добрых дел тем, что блок западных стран ослаб, разменялся на мелочи и отступил перед натиском Китая и России. В особенности это касается США, которые уступили главную роль на конференции двум напористым развивающимся странам, которые постепенно доминируют все больше и больше в тех зонах, где ранее ведущие позиции западных государств были незыблемыми, а лидерство — неоспоримым».



Журналистка отмечает, что американцы «суют уже свою озабоченность проникновением китайской 5G в Европу везде, где только можно, сосредоточившись на этой проблеме настолько, что можно подумать, будто других не существует».



По словам автора, европейцы и американцы не только продемонстрировали наличие разногласий между ними, но и обратили внимание, что с момента объявления Дональдом Трампом программы «Сделаем Америку снова великой» два берега Атлантики осознали, что интересы у них сильно разнятся, и наметившаяся пропасть будет только нарастать.



«Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер даже обвинил США в отказе от самой идеи международного сообщества», — отмечает Лопес, подчеркивая, что Штаты не желают действовать рука об руку с Европой против «интервенции» Китая и России, а просто используют активность названных стран в своих интересах.



«Мюнхенская конференция по безопасности выявила изношенность и потрепанность трансатлантических связей», под таким броским заголовком выдала аналитические заметки о форуме германская Deutsche Welle.



По мнению обозревателя издания Матиаса фон Хайма, отношения между двумя берегами Атлантики сейчас сильно осложнены: «Напряженность непонимания и нежелания понимать интересы партнеров — в первую очередь это касается американцев, конечно же — привели к тому, что тщательно прикрываемые трещины во взаимоотношениях западных стран настолько увеличились, что их уже ничем не заштукатурить и не заклеить».



Более того, автор полагает, что если Европа более или менее едина в своих устремлениях, как в политической, так и экономической сферах, то в Вашингтоне администрация президента и Конгресс никак не могут понять друг друга.



«Ответ госсекретаря США Майка Помпео на вступительную речь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера показал, что Европа — или, по крайней мере, Берлин, а тем более Париж — находится сегодня дальше от Вашингтона, чем когда-либо, — отмечает автор. — Делегация США, удивительно большая для года выборов, приложила все усилия, чтобы закрыть разрыв между двумя сторонами, но ее подход явно расходился с администрацией президента Дональда Трампа. Однако Конгресс и правительство США сходятся в одном: Китай является новым врагом. Будем надеяться, что перед лицом этой угрозы европейцы и американцы вновь смогут найти общий язык».



Издание обвиняет американцев в сосредоточенности на одной-единственной проблеме: состоявшемуся допуску Европой китайской фирмы мобильной связи связи Huawei в Старый Свет для монтажа системы высокоскоростной передачи данных 5G.



«Госсекретарь Майк Помпео так часто повторял тезис о том, что монтаж китайцами 5G — это угроза безопасности Европы, как будто задался целью воплотить в жизнь пословицу „капля по капле камень долбит“, — размышляет Хайм. — На деле же все получилось с точностью до наоборот: каждый раз, когда Помпео тыкал пальцем в, как ему казалось, болевую точку ЕС, он натыкался на все более твердую стену».



По мнению обозревателя, главным итогом Мюнхенской конференции стало то, что



«возврата к расцвету тесных трансатлантических связей уже не будет. Риторически, по крайней мере, европейцы были потрясены пробуждением от этого сна. Есть много разговоров о том, чтобы Европа стала суверенной, стратегической, политической силой. И осознание возможности этого добиться придаст ЕС силы».



Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для Процитировавшее это высказывание нынешнего арендатора Елисейского дворца радио «Свобода», попыталось развить тему, подчеркивая, что «президент Франции назвал Россию крайне агрессивной в этой области». Однако похожа эта попытка была, скорее, на желание утопающего схватиться хоть за какую-то соломинку, чтобы остаться на плаву, чем на констатацию факта. Названное СМИ эту мысль подтвердило немедленно, уже в следующей фразе сообщив: «Макрон известил всех, что политика открытого противостояния с Москвой провалилась, а поскольку нет ни одного союзника Франции, готового к реальному противоборству с Москвой, то единственным вариантом остается диалог с ней».Ну, еще польский министр иностранных дел Яцек Чапутович, зацепившись за приведенные выше слова французского лидера, заявил на брифинге, что не согласен с мнением Макрона, будто санкции, которыми Евросоюз обложил РФ, не принесли тех результатов, на которые в Брюсселе рассчитывали. На статистике, которая могла бы опровергнуть слова президента Франции, главный польский дипломат останавливаться не стал, видимо по причине отсутствия таковой, и дежурно бросил в пространство: «Россия представляет для Запада серьезную угрозу». Аплодисментов при этом не сорвав.По большому счету, в отношении «агрессивности Москвы» на этом всё закончилось. Западные лидеры поставили галочку в графе «отработано» против строчки «тема России» и счастливо переключились на два других вопроса: ослабление Запада и «китайская угроза».Британская The Times устами корреспондента Эдварда Лукаса выразила расстройство по поводу слабого присутствия Великобритании на форуме.«Если раньше на этих конференциях мы были одной из центральных фигур, вокруг которых все вращалось, то на этот раз истеблишмент Соединённого Королевства практически самоустранился. Кажется, после оформления брексита Британия настолько окунулась в свою независимость, что даже перестала обращать внимание на происходящее в мире. Лондон был представлен одним младшим министром, что означает фактически уход Британии с самой важной конференции по безопасности в мире», — сетует журналист, полагающий, что налицо уже тенденция: Борис Джонсон решил сконцентрироваться на решении внутренних проблем страны в ущерб оказанию внимания внешним.По мнению испанской La Vanguardia, Запад сосредоточился на региональных конфликтах, стремясь показать, что ему до всего есть дело, и он везде стремится навести демократический порядок. Берлинский корреспондент издания Мария Пас Лопес указывает, что «обернулась эта попытка набрать большой список добрых дел тем, что блок западных стран ослаб, разменялся на мелочи и отступил перед натиском Китая и России. В особенности это касается США, которые уступили главную роль на конференции двум напористым развивающимся странам, которые постепенно доминируют все больше и больше в тех зонах, где ранее ведущие позиции западных государств были незыблемыми, а лидерство — неоспоримым».Журналистка отмечает, что американцы «суют уже свою озабоченность проникновением китайской 5G в Европу везде, где только можно, сосредоточившись на этой проблеме настолько, что можно подумать, будто других не существует».По словам автора, европейцы и американцы не только продемонстрировали наличие разногласий между ними, но и обратили внимание, что с момента объявления Дональдом Трампом программы «Сделаем Америку снова великой» два берега Атлантики осознали, что интересы у них сильно разнятся, и наметившаяся пропасть будет только нарастать.«Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер даже обвинил США в отказе от самой идеи международного сообщества», — отмечает Лопес, подчеркивая, что Штаты не желают действовать рука об руку с Европой против «интервенции» Китая и России, а просто используют активность названных стран в своих интересах.«Мюнхенская конференция по безопасности выявила изношенность и потрепанность трансатлантических связей», под таким броским заголовком выдала аналитические заметки о форуме германская Deutsche Welle.По мнению обозревателя издания Матиаса фон Хайма, отношения между двумя берегами Атлантики сейчас сильно осложнены: «Напряженность непонимания и нежелания понимать интересы партнеров — в первую очередь это касается американцев, конечно же — привели к тому, что тщательно прикрываемые трещины во взаимоотношениях западных стран настолько увеличились, что их уже ничем не заштукатурить и не заклеить».Более того, автор полагает, что если Европа более или менее едина в своих устремлениях, как в политической, так и экономической сферах, то в Вашингтоне администрация президента и Конгресс никак не могут понять друг друга.«Ответ госсекретаря США Майка Помпео на вступительную речь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера показал, что Европа — или, по крайней мере, Берлин, а тем более Париж — находится сегодня дальше от Вашингтона, чем когда-либо, — отмечает автор. — Делегация США, удивительно большая для года выборов, приложила все усилия, чтобы закрыть разрыв между двумя сторонами, но ее подход явно расходился с администрацией президента Дональда Трампа. Однако Конгресс и правительство США сходятся в одном: Китай является новым врагом. Будем надеяться, что перед лицом этой угрозы европейцы и американцы вновь смогут найти общий язык».Издание обвиняет американцев в сосредоточенности на одной-единственной проблеме: состоявшемуся допуску Европой китайской фирмы мобильной связи связи Huawei в Старый Свет для монтажа системы высокоскоростной передачи данных 5G.«Госсекретарь Майк Помпео так часто повторял тезис о том, что монтаж китайцами 5G — это угроза безопасности Европы, как будто задался целью воплотить в жизнь пословицу „капля по капле камень долбит“, — размышляет Хайм. — На деле же все получилось с точностью до наоборот: каждый раз, когда Помпео тыкал пальцем в, как ему казалось, болевую точку ЕС, он натыкался на все более твердую стену».По мнению обозревателя, главным итогом Мюнхенской конференции стало то, что«возврата к расцвету тесных трансатлантических связей уже не будет. Риторически, по крайней мере, европейцы были потрясены пробуждением от этого сна. Есть много разговоров о том, чтобы Европа стала суверенной, стратегической, политической силой. И осознание возможности этого добиться придаст ЕС силы».Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для EADAily eadaily.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки — статья прочитана 161 раз Комментарии