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Дольче и Габбана финансируют исследования нового коронавируса. Сумма их пожертвования не указывается
Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана профинансировали проект международного университета Humanitas в Милане по исследованию нового коронавируса (2019-nCoV). Об этом говорится в распространенном в совместном пресс-релизе дизайнеров и научно-учебного учреждения, передает ТАСС.
В тексте отмечается, что профессор Альберто Мантовани, обладающий международным признанием, совместно с вирусологами Элизой Виченци и Массимо Клименти занимается изучением того, как реагирует иммунная система человека на новый коронавирус.
"Мы чувствуем необходимость сделать что-то, чтобы справиться с этим вирусом, который, начиная с Китая, грозит всему человечеству. На фоне человеческой трагедии таких масштабов любое действие может показаться мизерным. Поддержка научного сообщества в поиске лечения - моральная обязанность, и, надеемся, наш вклад может быть полезным", - говорится в заявлении дизайнеров.
Ранее они уже сотрудничали с университетом, финансируя стипендионные фонды. Сумма их пожертвования не указывается.
ТАСС
Категории: чп и криминал, здоровье, образование
Ключевые слова: финансирование, Китай, вирус, исследование, Дольче и Габбана, пандемия
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