МИД Китая назвал США империей хакеров 🔊 Воспроизвести Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан © Артем Иванов/ТАСС



В дипведомстве Китая заявили, что прослушка Вашингтона уже "достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела", передает



Соединенные Штаты можно по праву назвать крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве и "империей хакеров". Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник в ходе онлайн-брифинга прокомментировал сообщения СМИ о масштабной операции американских и германских спецслужб, проводившейся под прикрытием швейцарской компании Crypto AG.



"Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела", - сказал дипломат. В дипведомстве Китая заявили, что прослушка Вашингтона уже "достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела", передает ТАСС Соединенные Штаты можно по праву назвать крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве и "империей хакеров". Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник в ходе онлайн-брифинга прокомментировал сообщения СМИ о масштабной операции американских и германских спецслужб, проводившейся под прикрытием швейцарской компании Crypto AG."Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела", - сказал дипломат. "Каждый день они перехватывают 5 млрд телефонных звонков по всему миру, уже более 10 лет прослушивают телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ежегодно захватывают контроль над 3 млн компьютеров в Китае и встраивают троянские программы более чем в 3,6 тысячи китайских сайтов. Но в то же время они силятся выставить себя жертвой кибератак, многократно разыгрывая спектакль, когда вор кричит "держи вора". Это глупые и бестолковые фокусы", - указал Гэн Шуан. "Не закрыв старые долги, США открывают новые. Соединенным Штатам еще предстоит закрыть свой должок перед миром по делу [организации] WikiLeaks и [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена", - резюмировал он.



Согласно результатам совместного журналистского расследования, проведенного программой швейцарского телевидения "Рундшау", германской телекомпанией ZDF и американской газетой The Washington Post, ЦРУ США и германская разведывательная служба БНД приобрели в 1971 году доли в базирующейся в швейцарском кантоне Цуг компании Crypto AG через один из фондов в Лихтенштейне. Crypto AG в то время была одним из лидеров по выпуску оборудования, используемого для шифрования секретных сведений. На самом деле аппараты были сконструированы таким образом, что спецслужбы США и Германии имели возможность раскодировать информацию.



Эта разведывательная деятельность затронула в общей сложности более 100 стран, в том числе Египет, Ливию, Иран, Аргентину и Саудовскую Аравию. Спрос на аппараты был высок, учитывая имидж Швейцарии как нейтральной страны. В программе "Рундшау" также утверждалось, что сотрудники швейцарской военной разведки высокого ранга "в общих чертах знали о роли, которую Германия и США играли в Crypto AG". ТАСС Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: США, Китай, МИД, банки, хакеры, взлом — статья прочитана 77 раз Комментарии