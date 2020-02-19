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Каунасская когенерационная электростанция дала первое тепло
Каунасская когенерационная электростанция, строительство которой завершили государственная группа Ignitis grupe и финский концерн Fortum Heat, во вторник впервые подала тепло в городскую систему центрального отопления, сообщила Ignitis grupe.
По ее словам, электростанция начнет коммерческую деятельность в мае. Сейчас она ещё не вырабатывает электричество.
Намечается, что электростанция в феврале поставит Каунасу 22,6 гигаватт-часа тепловой энергии – около 12% потребностей города. Ignitis grupe утверждает, что предложенная электростанцией на аукционе цена является второй самой низкой в Каунасе.
В этом году планируется сжечь до 200 тыс. тонн рассортированных и переработанных коммунальных и неопасных промышленных отходов, а также ила сточных вод.
Проект построенной в Каунасской свободной экономической зоне электростанции проводит в жизнь совместное предприятие Ignitis grupe и Fortum Kauno kogeneracine jegaine. Общая стоимость проекта достигает 160 млн евро.
Категории: технологии, экономика
Ключевые слова: тепло, энергетика, ККЭС
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