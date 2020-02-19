Каунасская когенерационная электростанция дала первое тепло 🔊 Воспроизвести



Каунасская когенерационная электростанция, строительство которой завершили государственная группа Ignitis grupe и финский концерн Fortum Heat, во вторник впервые подала тепло в городскую систему центрального отопления, сообщила Ignitis grupe.



По ее словам, электростанция начнет коммерческую деятельность в мае. Сейчас она ещё не вырабатывает электричество.



Намечается, что электростанция в феврале поставит Каунасу 22,6 гигаватт-часа тепловой энергии – около 12% потребностей города. Ignitis grupe утверждает, что предложенная электростанцией на аукционе цена является второй самой низкой в Каунасе.



В этом году планируется сжечь до 200 тыс. тонн рассортированных и переработанных коммунальных и неопасных промышленных отходов, а также ила сточных вод.



Проект построенной в Каунасской свободной экономической зоне электростанции проводит в жизнь совместное предприятие Ignitis grupe и Fortum Kauno kogeneracine jegaine. Общая стоимость проекта достигает 160 млн евро. Каунасская когенерационная электростанция, строительство которой завершили государственная группа Ignitis grupe и финский концерн Fortum Heat, во вторник впервые подала тепло в городскую систему центрального отопления, сообщила Ignitis grupe.По ее словам, электростанция начнет коммерческую деятельность в мае. Сейчас она ещё не вырабатывает электричество.Намечается, что электростанция в феврале поставит Каунасу 22,6 гигаватт-часа тепловой энергии – около 12% потребностей города. Ignitis grupe утверждает, что предложенная электростанцией на аукционе цена является второй самой низкой в Каунасе.В этом году планируется сжечь до 200 тыс. тонн рассортированных и переработанных коммунальных и неопасных промышленных отходов, а также ила сточных вод.Проект построенной в Каунасской свободной экономической зоне электростанции проводит в жизнь совместное предприятие Ignitis grupe и Fortum Kauno kogeneracine jegaine. Общая стоимость проекта достигает 160 млн евро. BNS Категории: технологии, экономика Ключевые слова: тепло, энергетика, ККЭС География: Литва, Каунас — статья прочитана 192 раза Комментарии