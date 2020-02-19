Лидер консерваторов Литвы: после выборов коалицию могли бы сформировать ответственные партии 🔊 Воспроизвести



Лидер литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис уже сейчас видит возможность сформировать ядро ответственных партий, которые после парламентских выборов могли бы сформировать правящую коалицию в противовес популистам.



Во вторник Г. Ландсбергис сообщил журналистам в Президентском дворце, что обсуждал это с главой государства Гитанасом Науседой.



"Сегодня вижу возможность сплотить еще до выборов ядро ответственных партий, которое после выборов могло бы стать осью формирования будущей коалиции", – заявил лидер оппозиционного Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД).



Он не называл партии, которые считается ответственными, лишь пояснил, что это такие партии "которые ставят перед собой важнейшие для государства цели, не выдвигают нереалистичные цели, с ответственностью смотрят на управление государством, не избегают ответственности в том смысле, что это не партии-четырехлетки". Лидер литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис уже сейчас видит возможность сформировать ядро ответственных партий, которые после парламентских выборов могли бы сформировать правящую коалицию в противовес популистам.Во вторник Г. Ландсбергис сообщил журналистам в Президентском дворце, что обсуждал это с главой государства Гитанасом Науседой."Сегодня вижу возможность сплотить еще до выборов ядро ответственных партий, которое после выборов могло бы стать осью формирования будущей коалиции", – заявил лидер оппозиционного Союза Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД).Он не называл партии, которые считается ответственными, лишь пояснил, что это такие партии "которые ставят перед собой важнейшие для государства цели, не выдвигают нереалистичные цели, с ответственностью смотрят на управление государством, не избегают ответственности в том смысле, что это не партии-четырехлетки". "Ответственность противоречит популизму", – сказал Г. Ландсбергис.



По его словам, у находящихся сейчас у власти "аграриев" есть возможность стать партией-государственником, поскольку у них есть "люди-государственники".



Г. Ландсбергис также сообщил, что вручил президенту часть предвыборной программы СО-ЛХД, касающуюся образования и экологии.



"Я очень рад возможности вручить вехи нашей программы президенту первому в государстве. В 2016 году президент был приглашен в качестве одного из экспертов для замечаний и предложений к нашему новому "Плану для Литвы", сейчас, пользуясь позитивным опытом, мы обратились к нему, представили части программ по образованию и экологии, попросили выдвинуть замечания, ознакомиться, и ознакомить команду", – сказал Г. Ландсбергис.



Он также выразил сомнения в том, что партиям до парламентских выборов удастся подписать национальное соглашение об образовании.



Политик не видит желания части политиков решать тяжелые вопросы в сфере образования.



"Пока я не вижу такого ясного документа, ясного текста, по поводу которого нужно было бы сказать, по этому нужно договориться, здесь нужно искать компромисс. Я не вижу людей, которые бы хотели искать сложные вопросы, я вижу лишь людей, которые хотят легких вопросов", – пояснил Г. Ландсбергис.



По его словам, консерваторы в своей предвыборной программе предлагают создать сеть государственных гимназий – учредить 10–15 гимназий, которые бы стали "магнитами образования".



Советник президента Повилас Мачюлис сообщил, что глава государства во время встречи представил свои предложения на ближайшие полгода.



Он отметил, что основное внимание будет уделено совершенствованию порядка публичных закупок.



Выборы в сейм Литвы состоятся в октябре этого года. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, оппозиция, Ландсбергис, правящие География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии