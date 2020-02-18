Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Ahmed Elumami



В армии Хафтара сообщили, что судно прибыло из Турции, что является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставки оружия в Ливию, сообщает



Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Arabiya.



Согласно заявлению, судно "перевозило вооружения и боеприпасы, предназначавшиеся вооруженным группировкам".



По словам аль-Махджуба, судно с этим грузом прибыло из Турции, что является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставки оружия в Ливию. В армии Хафтара сообщили, что судно прибыло из Турции, что является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставки оружия в Ливию, сообщает ТАСС Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Arabiya.Согласно заявлению, судно "перевозило вооружения и боеприпасы, предназначавшиеся вооруженным группировкам".По словам аль-Махджуба, судно с этим грузом прибыло из Турции, что является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставки оружия в Ливию. Ранее во вторник ливийский информационный портал Al-Wasat сообщил об обстреле, которому подвергся главный морской порт Триполи. По данным портала, несколько снарядов разорвались на территории порта. Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела порта Триполи, заявив при этом о нарушениях эмбарго на поставку вооружений, а также о фактах переброски иностранных боевиков в Ливию.



Обстрел произошел на фоне начавшегося в Женеве второго раунда встреч Объединенного военного комитета (5+5) Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного режима прекращения огня. ТАСС Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: США, самолеты, Турция, оружие, переворот, Ливия, войска — статья прочитана 214 раз Комментарии