Бойтесь, чемпионы!

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Литовский футбольный портал



При этом отмечается, что литовская сборная вот уже много лет пытается найти серьёзных спарринг-партнёров, но сделать это для команды, находящейся на начало 2020 года в рейтинге ФИФА на 132 месте, крайне сложно.



Но в этот раз, если сильно повезёт, Литва сможет сразиться с чемпионами мира и Европы.



Правда, Futbolas.lt честно признаётся, что ему не удалось выяснить, насколько далеко стороны от окончательной точки в переговорах, но устное соглашение было достигнуто менее месяца назад.



Матч, понятное дело, состоится в Испании (а какой свой стадион может предложить чемпионам мира Литва?) в июне нынешнего года. Литовский футбольный портал futbolas.lt сообщил сенсационную новость: Федерация футбола Литвы вот-вот договорится с руководством национальной сборной Испании о проведении контрольного матча.При этом отмечается, что литовская сборная вот уже много лет пытается найти серьёзных спарринг-партнёров, но сделать это для команды, находящейся на начало 2020 года в рейтинге ФИФА на 132 месте, крайне сложно.Но в этот раз, если сильно повезёт, Литва сможет сразиться с чемпионами мира и Европы.Правда, Futbolas.lt честно признаётся, что ему не удалось выяснить, насколько далеко стороны от окончательной точки в переговорах, но устное соглашение было достигнуто менее месяца назад.Матч, понятное дело, состоится в Испании (а какой свой стадион может предложить чемпионам мира Литва?) в июне нынешнего года. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, футбол, Испания, матч, контрольный — статья прочитана 94 раза Комментарии