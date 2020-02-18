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Бойтесь, чемпионы!

Фото из архива "Обзора"




Литовский футбольный портал futbolas.lt сообщил сенсационную новость: Федерация футбола Литвы вот-вот договорится с руководством национальной сборной Испании о проведении контрольного матча.

При этом отмечается, что литовская сборная вот уже много лет пытается найти серьёзных спарринг-партнёров, но сделать это для команды, находящейся на начало 2020 года в рейтинге ФИФА на 132 месте, крайне сложно.

Но в этот раз, если сильно повезёт, Литва сможет сразиться с чемпионами мира и Европы.

Правда, Futbolas.lt честно признаётся, что ему не удалось выяснить, насколько далеко стороны от окончательной точки в переговорах, но устное соглашение было достигнуто менее месяца назад.

Матч, понятное дело, состоится в Испании (а какой свой стадион может предложить чемпионам мира Литва?) в июне нынешнего года.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, футбол, Испания, матч, контрольный
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добавлена сегодня, 18 февраля, 15:40

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