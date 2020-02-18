112: «Миротворец» пересчитал «грехи» главе Мюнхенской конференции

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Как пишет «112 Украина», авторы проекта приписали Ишингеру такие «грехи», как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участие в пропагандистских мероприятиях России» и «манипулирование общественно значимой информацией».
Авторы украинского сайта «Миротворец» внесли главу Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в свою базу данных. Как пишет «112 Украина», соответствующее сообщение можно найти на сайте данного проекта.
За Ишингером, по мнению «Миротворца», числятся такие «грехи», как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины», «манипулирование общественно значимой информацией», соавторство в «пророссийском мюнхенском плане капитуляции и разделения Украины – «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе».
Авторы «Миротворца» в своей аргументации отмечают, что данный документ «ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма* и без выполнения требований Украины по Донбассу, постепенное снятие санкций с России, сближение между Россией с Евросоюзом».
Как напоминает канал, на Мюнхенской конференции по безопасности был обнародовали план прекращения войны на Украине, разработанный совместно тремя международными организациями и Российским советом по международным делам. МИД Украины заявил, что данный план, известный как «12 шагов к миру в Донбассе», является частной инициативой, а не официальным документом мероприятия.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Оригинал новости ИноТВ
Как напоминает канал, на Мюнхенской конференции по безопасности был обнародовали план прекращения войны на Украине, разработанный совместно тремя международными организациями и Российским советом по международным делам. МИД Украины заявил, что данный план, известный как «12 шагов к миру в Донбассе», является частной инициативой, а не официальным документом мероприятия.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Оригинал новости ИноТВ