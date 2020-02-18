112: «Миротворец» пересчитал «грехи» главе Мюнхенской конференции 🔊 Воспроизвести Reuters



Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Как пишет «112 Украина», авторы проекта приписали Ишингеру такие «грехи», как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участие в пропагандистских мероприятиях России» и «манипулирование общественно значимой информацией».



Авторы украинского сайта «Миротворец» внесли главу Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в свою базу данных. Как пишет «112 Украина», соответствующее сообщение можно найти на сайте данного проекта.



За Ишингером, по мнению «Миротворца», числятся такие «грехи», как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины», «манипулирование общественно значимой информацией», соавторство в «пророссийском мюнхенском плане капитуляции и разделения Украины – «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе». Авторы украинского сайта «Миротворец» внесли главу Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в свою базу данных. Как пишет «112 Украина», соответствующее сообщение можно найти на сайте данного проекта.За Ишингером, по мнению «Миротворца», числятся такие «грехи», как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины», «манипулирование общественно значимой информацией», соавторство в «пророссийском мюнхенском плане капитуляции и разделения Украины – «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе».



Как напоминает канал, на Мюнхенской конференции по безопасности был обнародовали план прекращения войны на Украине, разработанный совместно тремя международными организациями и Российским советом по международным делам. МИД Украины заявил, что данный план, известный как «12 шагов к миру в Донбассе», является частной инициативой, а не официальным документом мероприятия.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Оригинал новости ИноТВ Авторы «Миротворца» в своей аргументации отмечают, что данный документ «ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма* и без выполнения требований Украины по Донбассу, постепенное снятие санкций с России, сближение между Россией с Евросоюзом».Как напоминает канал, на Мюнхенской конференции по безопасности был обнародовали план прекращения войны на Украине, разработанный совместно тремя международными организациями и Российским советом по международным делам. МИД Украины заявил, что данный план, известный как «12 шагов к миру в Донбассе», является частной инициативой, а не официальным документом мероприятия. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: сайт, Крым, миротворец, Вольфганг Ишингер География: Украина — статья прочитана 125 раз Комментарии