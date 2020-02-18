Мы все родом из детства 🔊 Воспроизвести В музыкальном зале поют хором ребята: «Детский сад наш так хорош — лучше сада не найдешь!». Да, действительно, по мнению детей, родителей и сотрудников, вильнюсский детский сад «Бангяле» — самый лучший. Здесь работают люди, для которых педагогика — это не профессия, а образ жизни.



Работать в детском саду — это значит жить жизнью детей, посвящать себя целиком и полностью этим маленьким личностям. Я считаю, что воспитатель по природе своей — артист: и поёт, и танцует, и стихи читает, и рассказывает сказки, чтобы развлечь детей, отвлечь их от мамы, переключить внимание.



В нашем детском саду присутствует атмосфера счастья, доброты, тепла.



Безусловно, очень важно, в каких условиях малыши играют, едят и спят, но еще очень важно, и, я думаю, с этим трудно поспорить, в какой атмосфере в детском саду дети приобретают новые знания. Работать в детском саду — это значит жить жизнью детей, посвящать себя целиком и полностью этим маленьким личностям. Я считаю, что воспитатель по природе своей — артист: и поёт, и танцует, и стихи читает, и рассказывает сказки, чтобы развлечь детей, отвлечь их от мамы, переключить внимание.В нашем детском саду присутствует атмосфера счастья, доброты, тепла.Безусловно, очень важно, в каких условиях малыши играют, едят и спят, но еще очень важно, и, я думаю, с этим трудно поспорить, в какой атмосфере в детском саду дети приобретают новые знания.



Вот недавно, например, в старшей группе «Осьминожки» мы работали в рамках проекта «Жужжащий пчелиный улей». Тему проекта подсказала сама жизнь…



Во время прогулки дети увидели пчелу. Реакция ребят была неоднозначной. Часть детей выразили радость и неподдельный интерес, другие удивились. В ходе беседы выяснилось, что детям очень интересно было бы узнать о жизни пчел: «Нужны ли пчелы? Пользу или вред они приносят?».



Этот проект позволил донести до детей знания о том, кто такие пчелы, чем они полезны для человека, с каких растений, растущих в нашей стране, они собирают нектар, как устроена жизнь пчел в ульях.







В ходе реализации проектной деятельности я включала игры-драматизации, игры-эмпатии, различные дидактические и подвижные игры, изобразительную деятельность, кукольный театр, прослушивание и обыгрывание музыкальной композиции Н. Римского-Корсакова «Полёт шмеля» и многое-многое другое. Детям было предложено испечь медовые прянички.



В ходе проведения проекта при непосредственном взаимодействии с родителями мы изготовили костюмы для проведения развлечения о пчелином царстве и инсценировки сказки «В гостях у пчёл».



По результатам проекта я пришла к выводу, что мои дети показали хорошие результаты: ребята пополнили и углубили знания о жизни пчел, с невероятно большим желанием и энтузиазмом участвовали во всех заданиях проекта. Дети чувствовали себя комфортно, непринужденно, весело.



Воспитанники, родители и педагоги – все мы члены одного коллектива. Совместное участие помогло нам лучше узнать друг друга, активизировать творческое общение родителей с детьми, установились доверительные детско-родительские отношения.



В своей работе я стараюсь придерживаться того, что важно воспитать в ребёнке личность, суметь посеять знания, добро, заставить думать, размышлять и верить.







Организация подобных видов деятельности, которые в нашем детском саду проходят постоянно, даёт детям интересные знания, активизирует творческое общение педагогов с родителями и родителей с детьми.



Мы благодарны родителям, которые принимают активное участие в жизни нашего детского сада.



Идут годы, подрастают дети… А вместе с тем меняется и расцветает наш детский сад. За последнее время он очень изменился: сад приобрёл новое неповторимое лицо, неповторимую индивидуальность, изменился его внешний облик. Он заиграл новыми красками.



Участки детского сада сверкают от большого количества инвентаря. И во всем этом проявляет старание и заботу, направляет свои творческие силы на создание таких условий исполняющая обязанности директора детского сада Татьяна Шахова.



Впереди у нас много интересных задач, которые нам предстоит решить вместе с родителями наших воспитанников, а также немало интересных открытий. Ведь профессионалами не рождаются, ими становятся…



Светлана СКУЛЬБЕДА,



старший воспитатель детского сада-яслей «Бангяле» (Вильнюс) В детском саду «Бангяле» регулярно проходят детские праздники, развлечения, а также различные виды деятельности…Вот недавно, например, в старшей группе «Осьминожки» мы работали в рамках проекта «Жужжащий пчелиный улей». Тему проекта подсказала сама жизнь…Во время прогулки дети увидели пчелу. Реакция ребят была неоднозначной. Часть детей выразили радость и неподдельный интерес, другие удивились. В ходе беседы выяснилось, что детям очень интересно было бы узнать о жизни пчел: «Нужны ли пчелы? Пользу или вред они приносят?».Этот проект позволил донести до детей знания о том, кто такие пчелы, чем они полезны для человека, с каких растений, растущих в нашей стране, они собирают нектар, как устроена жизнь пчел в ульях.Дети познакомились и даже смогли попробовать на вкус продукты пчеловодства: цветочную пыльцу, соты, пергу, воск, прополис, а также мёд, собранный с разных растений (липовый, лесной, гречишный, акациевый).В ходе реализации проектной деятельности я включала игры-драматизации, игры-эмпатии, различные дидактические и подвижные игры, изобразительную деятельность, кукольный театр, прослушивание и обыгрывание музыкальной композиции Н. Римского-Корсакова «Полёт шмеля» и многое-многое другое. Детям было предложено испечь медовые прянички.В ходе проведения проекта при непосредственном взаимодействии с родителями мы изготовили костюмы для проведения развлечения о пчелином царстве и инсценировки сказки «В гостях у пчёл».По результатам проекта я пришла к выводу, что мои дети показали хорошие результаты: ребята пополнили и углубили знания о жизни пчел, с невероятно большим желанием и энтузиазмом участвовали во всех заданиях проекта. Дети чувствовали себя комфортно, непринужденно, весело.Воспитанники, родители и педагоги – все мы члены одного коллектива. Совместное участие помогло нам лучше узнать друг друга, активизировать творческое общение родителей с детьми, установились доверительные детско-родительские отношения.В своей работе я стараюсь придерживаться того, что важно воспитать в ребёнке личность, суметь посеять знания, добро, заставить думать, размышлять и верить.Для меня как для педагога важно, чтобы дети были активными, жизнерадостными и признавали ценность других, и чтобы каждый день, проведённый в детском саду, превращался для них в день радости и счастья. А лучшая награда для меня - их радостная улыбка.Организация подобных видов деятельности, которые в нашем детском саду проходят постоянно, даёт детям интересные знания, активизирует творческое общение педагогов с родителями и родителей с детьми.Мы благодарны родителям, которые принимают активное участие в жизни нашего детского сада.Идут годы, подрастают дети… А вместе с тем меняется и расцветает наш детский сад. За последнее время он очень изменился: сад приобрёл новое неповторимое лицо, неповторимую индивидуальность, изменился его внешний облик. Он заиграл новыми красками.Участки детского сада сверкают от большого количества инвентаря. И во всем этом проявляет старание и заботу, направляет свои творческие силы на создание таких условий исполняющая обязанности директора детского сада Татьяна Шахова.Впереди у нас много интересных задач, которые нам предстоит решить вместе с родителями наших воспитанников, а также немало интересных открытий. Ведь профессионалами не рождаются, ими становятся… специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, образование Ключевые слова: проект, детсад, «Бангяле», Татьяна Шахова, пчела, «В гостях у пчёл» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 133 раза Комментарии