Апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 млрд по иску ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража. Арбитраж уже обязывал выплатить эту сумму, но затем окружной суд Гааги отменил решение, сообщает



Апелляционный суд не согласился с решением окружного суда Гааги, который в апреле 2016 года отменил решение суда первой инстанции, так как Россия не ратифицировала Энергетическую хартию. Суд сейчас пришел к выводу, что хартия не нарушает российских законов. Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража. Арбитраж уже обязывал выплатить эту сумму, но затем окружной суд Гааги отменил решение, сообщает ВВС Апелляционный суд не согласился с решением окружного суда Гааги, который в апреле 2016 года отменил решение суда первой инстанции, так как Россия не ратифицировала Энергетическую хартию. Суд сейчас пришел к выводу, что хартия не нарушает российских законов.



В заявлении кратко пересказана история ЮКОСа, который был приватизирован в 1990-х и стал одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России под руководством Михаила Ходорковского. В 2003-2006 годах власти предъявили компании налоговые претензии, после чего Ходорковский был арестован, а ЮКОС банкротом и выставлен на аукцион.



Решение вынесено по иску трех компаний - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Первые две компании - дочерние структуры GML Ltd., бывшей Group Menatep Ltd, бенефициаром которой является бывший деловой партнер Ходорковского Леонид Невзлин. Все три компании были акционерами ЮКОСа и потеряли деньги при банкротстве.



Минюст России не согласился с решением Апелляционного суда Гааги, который, как говорится в его заявлении, проигнорировал ряд аргументов, заявленных Россией. Зато Ходорковский решением гаагского арбитража доволен.



"Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа. Причем подтверждена не только процедура, но и суть: "отъем ЮКОСа - дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами", - написал он в "Твиттере".



Решение арбитража может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.



"Сомнений никаких нет - будем обжаловать в Верховном суде Нидерландов. На обжалование есть три месяца - естественно, уложимся в эти сроки", - сказал Forbes глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по данному делу.



Тяжба России с акционерами ЮКОСа



Последний этап битвы за компенсацию начался в 2014 году, когда после 10-летнего разбирательства международный арбитраж в Гааге вынес решение, согласно которому действия российских властей при банкротстве компании были равносильны экспроприации инвестиций, в том числе международных.



28 июля 2014 года арбитраж в Гааге присудил истцам рекордную компенсацию в 50 млрд долларов. В января следующего года министерство финансов России сообщило о том, что направило три ходатайства в окружной суд Гааги с просьбой отменить решение арбитража.



Россия настаивала, что это решение выходило за рамки юрисдикции суда. Бывшие акционеры ЮКОСа ссылались на договор к Энергетической хартии, который Россия не ратифицировала.



Этот договор предусматривает защиту прав иностранных инвесторов. Россия обещала соблюдать его, если он не будет противоречить российскому законодательству. Однако суд первой инстанции пришел к выводу, что договор и так не нарушает российских законов.



В июне 2015 года ряд российских активов в Бельгии, Франции и Австрии были арестованы по запросу бывших акционеров ЮКОСа по решению гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Под арест попали счета российских госбанков, активы зарубежных корпунктов и другая госсобственность. В некоторых случаях аресты были сняты благодаря дипломатическому иммунитету, в других попытки ареста не увенчались успехом из-за того, что не удалось доказать связь имущества с российским правительством.



В апреле 2016 года окружной суд Гааги признал неправомочным решение международного арбитража. Окружной суд тогда решил, что не было оснований рассматривать жалобу бывших акционеров ЮКОСа, представленных в суде тремя их фирмами, зарегистрированными на Кипре и острове Мэн.



Суд согласился с доводами российской стороны и постановил, что арбитраж не имел полномочий рассматривать жалобу бывших акционеров.



В июле того же года компании оспорили это решение в апелляционном суде.



Что решили сейчас



Теперь Апелляционный суд Гааги постановил, что в его юрисдикцию входит вопрос соблюдения договора к Энергетической хартии, поскольку Россия подписала его, хотя и не ратифицировала, о значит обязалась временно применять этот договор, если только он не будет нарушать российское законодательство.



"По мнению суда, нет никаких противоречий с российским законодательством", - сказано в решении.



Минюст России с этим не согласен, хотя в его заявлении звучит те же формулировки, что и в решении. Апелляционного суда Гааги: арбитраж не принял во внимание "неправомерное использование" договора к Энергетической хартии, который "применялся лишь на временной основе" в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству.



