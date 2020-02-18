Россия назвала три условия для улучшения отношений с Европой 🔊 Воспроизвести



Отношения России и Европы улучшатся, если в Евросоюзе и НАТО изменят системные подходы к развитию отношений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает



По его словам, Россия внимательно проанализирует слова президента Франции Эммануэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Однако для этого необходимо выполнение трех условий.



Первым условием Грушко назвал большую конкретику Евросоюза в подходе к России. Сейчас блок продолжает придерживаться пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году, которые нельзя расценивать как внятную политику в отношении России. В них входит полное соблюдение минских соглашений, укрепление отношений ЕС с восточными партнерами и укрепление внутренней устойчивости, избирательное взаимодействие с Москвой с учетом общих интересов, поддержка российского гражданского общества и развитие контактов между населением ЕС и России. Отношения России и Европы улучшатся, если в Евросоюзе и НАТО изменят системные подходы к развитию отношений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ЛЕНТА со ссылкой на издание РБК.По его словам, Россия внимательно проанализирует слова президента Франции Эммануэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Однако для этого необходимо выполнение трех условий.Первым условием Грушко назвал большую конкретику Евросоюза в подходе к России. Сейчас блок продолжает придерживаться пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году, которые нельзя расценивать как внятную политику в отношении России. В них входит полное соблюдение минских соглашений, укрепление отношений ЕС с восточными партнерами и укрепление внутренней устойчивости, избирательное взаимодействие с Москвой с учетом общих интересов, поддержка российского гражданского общества и развитие контактов между населением ЕС и России. Второе условие заключается в том, что НАТО должно прекратить стремиться к сдерживанию России и пытаться вовлечь ее в систему безопасности времен холодной войны. «Альянс остановил все проекты политического сотрудничества, которые реально улучшали безопасность», — отметил Грушко. В частности, он напомнил о сотрудничестве НАТО и России по гражданской безопасности и борьбе с наркотрафиком в Афганистане. Замминистра также назвал усилие военного потенциала НАТО на востоке Европы для защиты от России «бессмысленным расходованием средств», так как все настоящие риски находятся к югу от Европы.



В-третьих, Грушко призвал страны Европы проявлять больше самостоятельности в отношениях к России, не поддаваясь влиянию Америки, которая может препятствовать нормализации отношении.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией. В первую очередь, по его словам, Европа способна действовать в отношениях с Россией «еще более жестко» и наращивать против нее давление. С другой стороны, у европейских лидеров есть возможность расширить стратегический диалог с Москвой, не отступая от своих ценностей и сохранив влияние. Французский лидер подчеркнул, что второй вариант более предпочтителен, так как Россия является важным соседом Европы и потенциальным партнером в сфере безопасности и урегулирования кризисов, в частности, на Ближнем Востоке.



В ноябре 2019 года Макрон также заявлял, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией, несмотря на позицию Польши и стран Балтии. lenta.ru Категории: в Европе, политика Ключевые слова: Россия, аналитика, отношения — статья прочитана 156 раз Комментарии