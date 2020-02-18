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Мужчина, доставленный в больницу Каунаса не болен коронавирусом – минздрав



Побывавший в Китае мужчина, доставленный в понедельник из Алитуса в Каунасскую клиническую больницу с повышенной температурой, не болеет коронавирусом, сообщило во вторник BNS министерство здравоохранения.

"Полученный этим утром результат анализа отрицательный, человек не заражен коронавирусом", – сказала BNS помощница пресс-службы Министерства здравоохранения Габриэле Банайтите.

В понедельник сообщалось, у мужчины, вернувшегося две недели назад из Китая, где с конца января фиксируется вспышка нового коронавируса COVID-19, поднялась температура, однако других симптомов, связанных с этим вирусом не было.

В связи с риском заражения этим вирусом людей, посещавших Китай, в случае симптомов гриппа просят звонить по телефону общей помощи 112, представить обстоятельства заболевания и выполнять рекомендации медиков.
BNS
Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 18 февраля, 14:20

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