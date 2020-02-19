8 мая гитарист «БИ-2» Андрей Звонков и Квинтет Вечности в Вильнюсе представят Шедевры Мировой Музыки! 🔊 Воспроизвести 8 мая, White Piano Hall



«Музыка - это пространство, где обитают наши души!» - утверждали древние и мудрые китайцы, которые как всегда правы!



И это подтверждает творчество выдающегося гитариста, которому подвластны все жанры, как классика, так и рок - Андрея Звонкова, который совместно вместе с Квинтетом Вечности, в котором играет гордость российской классической сцены, представит Шедевры Мировой Музыки 8 мая в Вильнюсе, на сцене самого уютного камерного зала Старого города White Piano Hall (Kėdainiu g. 8)!



Поклонники классической музыки прекрасно знают Андрея Звонкова как золотого медалиста знаменитого Гнесинского училища, который, кстати уже выступал в Вильнюсе успешно, как сольно, так и знаменитым пианистом Александром Вершининым! И это подтверждает творчество выдающегося гитариста, которому подвластны все жанры, как классика, так и рок - Андрея Звонкова, который совместно вместе с Квинтетом Вечности, в котором играет гордость российской классической сцены, представит Шедевры Мировой Музыки 8 мая в Вильнюсе, на сцене самого уютного камерного зала Старого города White Piano Hall (Kėdainiu g. 8)!Поклонники классической музыки прекрасно знают Андрея Звонкова как золотого медалиста знаменитого Гнесинского училища, который, кстати уже выступал в Вильнюсе успешно, как сольно, так и знаменитым пианистом Александром Вершининым!



Программа-проект, который подготовили Андрей Звонков с Квинтетом вечности называется «Теория струн».



В программе: выдающиеся произведения: Д.Д.Шостаковича, И.С.Баха, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, А.Шнитке, А.Вивальди, Ф.Шопена!







По энергетике, само собой выдающемуся профессионализму, отдаче, концерты Андрея Звонкова и Квинтета Вечности дадут фору любому рок-концерту! Страсть, бесконечная любовь как к музыке, так и к публике, невероятное тепло, струящееся от каждого музыканта к каждому зрителю, пришедшему на концерт, впечатляют настолько, что люди не просто от души аплодируют, зрители зачастую…плачут от счастья!







Итак, 8 мая в 19:00 настоящий Праздник для души нам сделают:



Андрей Звонков - гитара



Вячеслав Ахметзянов - контрабас



Владислав Народицкий - 1 скрипка



Татьяна Масленникова - 2 скрипка



Соломея Протопопова - альт



Ростислав Буркин – виолончель







Билеты на Единственный концерт Андрея Звонкова («БИ-2») и Квинтета Вечности 8 мая в 19.00 на сцене вильнюсского White Piano Hall (Kėdainiu g. 8), продаются во всех кассах Bilietai.lt!



Любая информация по сотрудничеству, заказы билетов и пр. по телефонам: +370 618 01331 и +370 671 765 02



Поклонники поп- и рок-музыки восхищаются безукоризненным мастерством Андрея Звонкова, являвшегося ранее музыкантом Земфиры, а ныне являющегося основным гитаристом группы «БИ-2»!Программа-проект, который подготовили Андрей Звонков с Квинтетом вечности называется «Теория струн».В программе: выдающиеся произведения: Д.Д.Шостаковича, И.С.Баха, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, А.Шнитке, А.Вивальди, Ф.Шопена!По энергетике, само собой выдающемуся профессионализму, отдаче, концерты Андрея Звонкова и Квинтета Вечности дадут фору любому рок-концерту! Страсть, бесконечная любовь как к музыке, так и к публике, невероятное тепло, струящееся от каждого музыканта к каждому зрителю, пришедшему на концерт, впечатляют настолько, что люди не просто от души аплодируют, зрители зачастую…плачут от счастья!Итак, 8 мая в 19:00 настоящий Праздник для души нам сделают:Билеты на Единственный концерт Андрея Звонкова («БИ-2») и Квинтета Вечности 8 мая в 19.00 на сцене вильнюсского White Piano Hall (Kėdainiu g. 8), продаются во всех кассахЛюбая информация по сотрудничеству, заказы билетов и пр. по телефонам: +370 618 01331 и +370 671 765 02 Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Би-2», Андрей Звонков — статья прочитана 162 раза Комментарии