День Ариюса

В минувшую пятницу, когда многие в Литве праздновали День влюблённых, в Висагинском загсе состоялась торжественная церемония, самым непосредственным образом связанная с этим. Но это, как ни удивительно, не бракосочетание какой-то счастливой пары, а традиционное торжество, посвящённое первому новорождённому висагинцу в новом году.
Маленький Ариюс Гроба появился на свет 8 января, а 14 февраля он со счастливыми родителями и двумя старшими братьями стал героем дня в Висагинском загсе.
Здесь его уже ждали мэр Висагинского самоуправления Эрландас Галагуз и съёмочная группа местного телеканала и портала TTS, готовая запечатлеть нового висагинца в истории города.
Как рассказала «Обзору» заместитель заведующего отдела права, персонала и гражданской метрикации Висагинского самоуправления Людмила Гриневская, этой традиции уже 17 лет. Виновнику торжества городские власти дарят серебряную ложечку с именной гравировкой, подарки семье и напутствуют нового горожанина на долгую и добрую жизнь.
К слову, по свидетельству news.tts.lt, в Висагинасе только в январе родилось 11 девочек и 6 мальчиков.