День Ариюса 🔊 Воспроизвести Фото: news.tts.lt







В минувшую пятницу, когда многие в Литве праздновали День влюблённых, в Висагинском загсе состоялась торжественная церемония, самым непосредственным образом связанная с этим. Но это, как ни удивительно, не бракосочетание какой-то счастливой пары, а традиционное торжество, посвящённое первому новорождённому висагинцу в новом году.



Маленький Ариюс Гроба появился на свет 8 января, а 14 февраля он со счастливыми родителями и двумя старшими братьями стал героем дня в Висагинском загсе.



Здесь его уже ждали мэр Висагинского самоуправления Эрландас Галагуз и съёмочная группа местного телеканала и портала TTS, готовая запечатлеть нового висагинца в истории города.



Как рассказала «Обзору» заместитель заведующего отдела права, персонала и гражданской метрикации Висагинского самоуправления Людмила Гриневская, этой традиции уже 17 лет. Виновнику торжества городские власти дарят серебряную ложечку с именной гравировкой, подарки семье и напутствуют нового горожанина на долгую и добрую жизнь. Маленький Ариюс Гроба появился на свет 8 января, а 14 февраля он со счастливыми родителями и двумя старшими братьями стал героем дня в Висагинском загсе.Здесь его уже ждали мэр Висагинского самоуправления Эрландас Галагуз и съёмочная группа местного телеканала и портала TTS, готовая запечатлеть нового висагинца в истории города.Как рассказала «Обзору» заместитель заведующего отдела права, персонала и гражданской метрикации Висагинского самоуправления Людмила Гриневская, этой традиции уже 17 лет. Виновнику торжества городские власти дарят серебряную ложечку с именной гравировкой, подарки семье и напутствуют нового горожанина на долгую и добрую жизнь.



К слову, по свидетельству news.tts.lt , в Висагинасе только в январе родилось 11 девочек и 6 мальчиков. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: ЗАГС, День влюблённых, Эрландас Галагуз, Ариюс Гроба, Людмила Гриневская География: Литва, Висагинас — статья прочитана 143 раза Комментарии