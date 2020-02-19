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День Ариюса

Фото: news.tts.lt




В минувшую пятницу, когда многие в Литве праздновали День влюблённых, в Висагинском загсе состоялась торжественная церемония, самым непосредственным образом связанная с этим. Но это, как ни удивительно, не бракосочетание какой-то счастливой пары, а традиционное торжество, посвящённое первому новорождённому висагинцу в новом году.

Маленький Ариюс Гроба появился на свет 8 января, а 14 февраля он со счастливыми родителями и двумя старшими братьями стал героем дня в Висагинском загсе.

Здесь его уже ждали мэр Висагинского самоуправления Эрландас Галагуз и съёмочная группа местного телеканала и портала TTS, готовая запечатлеть нового висагинца в истории города.

Как рассказала «Обзору» заместитель заведующего отдела права, персонала и гражданской метрикации Висагинского самоуправления Людмила Гриневская, этой традиции уже 17 лет. Виновнику торжества городские власти дарят серебряную ложечку с именной гравировкой, подарки семье и напутствуют нового горожанина на долгую и добрую жизнь.
К слову, по свидетельству news.tts.lt, в Висагинасе только в январе родилось 11 девочек и 6 мальчиков.

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: ЗАГС, День влюблённых, Эрландас Галагуз, Ариюс Гроба, Людмила Гриневская
География: Литва, Висагинас
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добавлена сегодня, 19 февраля, 11:45

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