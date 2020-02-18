Загрузка... Международная политика за 17 февраля 🔊 Воспроизвести Госсекретарь США Майк Помпео на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, 15 февраля 2020 года | Reuters



В Мюнхене искали нового врага, AirbusA220 сменил экипаж, китайские банки в прямом смысле стали мыть деньги



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В воскресенье завершила свою работу трёхдневная Мюнхенская международная конференция по безопасности. В последнее время этот форум регулярно становился если не ареной стычек Запада с Востоком, то, по крайней мере, плацдармом для нападения “прогрессивной демократической западной общественности” на “авторитарную и агрессивную Россию”. На этот раз — ничего похожего. В воскресенье завершила свою работу трёхдневная Мюнхенская международная конференция по безопасности. В последнее время этот форум регулярно становился если не ареной стычек Запада с Востоком, то, по крайней мере, плацдармом для нападения “прогрессивной демократической западной общественности” на “авторитарную и агрессивную Россию”. На этот раз — ничего похожего. * * *



Канадская машиностроительная компания Bombardier, надёжно укрепившаяся в конце 80-х годов прошлого века на международном рынке в нише железнодорожного машиностроения и авиастроения, заявила о прекращении выпуска коммерческих самолётов.



Собственно, речь идёт о продаже Bombardier своему партнёру Airbus пая (31% акций) в совместном предприятии Airbus Canada Limited Partnership (ACLP), созданном в 2018 году канадским производителем с европейской компанией, чтобы сэкономить на дорогостоящей программе развития серии C самолета Bombardier, который теперь называется Airbus A220.



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Палестинские хакеры из военизированной группировки ХАМАС сумели взломать десятки мобильных телефонов израильских военных и похитить много ценной информации. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 113 раз Комментарии