В Мюнхене искали нового врага, AirbusA220 сменил экипаж, китайские банки в прямом смысле стали мыть деньги
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В воскресенье завершила свою работу трёхдневная Мюнхенская международная конференция по безопасности. В последнее время этот форум регулярно становился если не ареной стычек Запада с Востоком, то, по крайней мере, плацдармом для нападения “прогрессивной демократической западной общественности” на “авторитарную и агрессивную Россию”. На этот раз — ничего похожего.
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Канадская машиностроительная компания Bombardier, надёжно укрепившаяся в конце 80-х годов прошлого века на международном рынке в нише железнодорожного машиностроения и авиастроения, заявила о прекращении выпуска коммерческих самолётов.
Собственно, речь идёт о продаже Bombardier своему партнёру Airbus пая (31% акций) в совместном предприятии Airbus Canada Limited Partnership (ACLP), созданном в 2018 году канадским производителем с европейской компанией, чтобы сэкономить на дорогостоящей программе развития серии C самолета Bombardier, который теперь называется Airbus A220.
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Палестинские хакеры из военизированной группировки ХАМАС сумели взломать десятки мобильных телефонов израильских военных и похитить много ценной информации.
Канадская машиностроительная компания Bombardier, надёжно укрепившаяся в конце 80-х годов прошлого века на международном рынке в нише железнодорожного машиностроения и авиастроения, заявила о прекращении выпуска коммерческих самолётов.
Собственно, речь идёт о продаже Bombardier своему партнёру Airbus пая (31% акций) в совместном предприятии Airbus Canada Limited Partnership (ACLP), созданном в 2018 году канадским производителем с европейской компанией, чтобы сэкономить на дорогостоящей программе развития серии C самолета Bombardier, который теперь называется Airbus A220.
* * *
Палестинские хакеры из военизированной группировки ХАМАС сумели взломать десятки мобильных телефонов израильских военных и похитить много ценной информации.