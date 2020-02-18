|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Литве у двух военнослужащих НАТО обнаружили наркотики в организме
Анализ двух хорватских военнослужащих контингента НАТО в Литве показал следы наркотиков в организме. Их удалят со службы, сообщило оборонное ведомство Хорватии, передает ЛАЙФ.
— Во время тестирования на присутствие опиатов сотрудники военной полиции утвердили, что двое военнослужащих употребляли наркотики, согласно показаниям этих военнослужащих, запрещённые вещества они приобрели и употребили во время регулярного увольнения из казармы, — рассказали в Минобороны.
За "оскорбление чести мундира" их отстранят от службы.
life.ru
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|