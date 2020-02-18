В Литве у двух военнослужащих НАТО обнаружили наркотики в организме 🔊 Воспроизвести



Анализ двух хорватских военнослужащих контингента НАТО в Литве показал следы наркотиков в организме. Их удалят со службы, сообщило оборонное ведомство Хорватии, передает



— Во время тестирования на присутствие опиатов сотрудники военной полиции утвердили, что двое военнослужащих употребляли наркотики, согласно показаниям этих военнослужащих, запрещённые вещества они приобрели и употребили во время регулярного увольнения из казармы, — рассказали в Минобороны.



За "оскорбление чести мундира" их отстранят от службы. Анализ двух хорватских военнослужащих контингента НАТО в Литве показал следы наркотиков в организме. Их удалят со службы, сообщило оборонное ведомство Хорватии, передает ЛАЙФ — Во время тестирования на присутствие опиатов сотрудники военной полиции утвердили, что двое военнослужащих употребляли наркотики, согласно показаниям этих военнослужащих, запрещённые вещества они приобрели и употребили во время регулярного увольнения из казармы, — рассказали в Минобороны.За "оскорбление чести мундира" их отстранят от службы. life.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: нато, Европа, базы География: Литва — статья прочитана 247 раз Комментарии