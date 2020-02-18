Хакеры ХАМАС взламывали телефоны израильских солдат, выдавая себя за девушек 🔊 Воспроизвести IDF Image caption Одна из фотографий, которую использовали хакеры ХАМАСа



Десятки смартфонов израильских военных оказались взломаны боевиками палестинского движения ХАМАС, которые притворялись желающими познакомиться девушками, сообщает



Ее представитель, подполковник Джонатан Конрикус, рассказал, что военные получали фейковые фото девушек. "Девушки" предлагали загрузить на телефон приложение, которое было способно тайно получить доступ к данным смартфона. Десятки смартфонов израильских военных оказались взломаны боевиками палестинского движения ХАМАС, которые притворялись желающими познакомиться девушками, сообщает ВВС со ссылкой на израильскую армию.Ее представитель, подполковник Джонатан Конрикус, рассказал, что военные получали фейковые фото девушек. "Девушки" предлагали загрузить на телефон приложение, которое было способно тайно получить доступ к данным смартфона. Отмечается, что утечек сколько-нибудь ценных данных не произошло, поскольку взлом удалось вовремя обнаружить.



Израиль и ХАМАС, контролирующая сектор Газа, находятся в состоянии постоянного конфликта.



Это уже третья за последнее время попытка взломать смартфоны израильских военных, однако на этот раз она оказалась наиболее изощренной в техническом отношении, сообщил Конрикус.



"Мы видим, что они учатся на своих ошибках", - сказал он.



По словам Конрикуса, хакеры выдавали себя за девушек, плохо говорящих на иврите, для убедительности представлялись иммигрантками, либо утверждали, что у них дефект речи или проблемы со зрением.



Установив доверительные отношения, "девушки" отправляли ссылки для установки программ, с помощью которых они якобы хотели обмениваться фотографиями. На деле по ссылке скачивалось вредоносное приложение, которые получало доступ к данным в смартфоне загрузившего.



Приложение имело доступ к местоположению смартфона, фотографиям и контактам.



Также оно позволяло удаленно управлять телефоном, инициируя фотосъемку и аудиозапись без ведома владельца.



Армия обороны Израиля выявила взломы несколько месяцев назад, но вмешалась не сразу, решив сначала понаблюдать за ситуацией, объяснил Конрикус.



Ранее израильских военных уже предупреждали о необходимости всегда быть начеку при использовании смартфонов. bbc.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Израиль, солдаты, армия, хакеры, самртфоны — статья прочитана 179 раз Комментарии