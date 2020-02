Загрузка... К берегам Ирландии прибило таинственный корабль без экипажа 🔊 Воспроизвести



К берегам Ирландии штормом прибило грузовой корабль MV Alta под флагом Танзании. Примечательно то, что на нём не было ни души. Об этом сообщает



По данным портала, осенью 2018 года корабль проходил недалеко от Бермудских островов. Вероятнее всего, в тот момент судно вышло из строя, а всех членов экипажа спасли. Позднее, спустя примерно год, его вновь заметили у берегов Африки.



Специалисты отмечают, что "корабль-призрак" прошёл удивительно длинный путь. Найти его капитана так и не удалось.



Шторм "Деннис" несколько дней назад обрушился на несколько стран Европы. В результате него в Великобритании погибли три человека, ещё тысячи человек покинули свои дома из-за угрозы затопления и оползней, сообщает The Daily Telegraph.



A ship abandoned in 2018 has been washed up in Co. Cork during Storm Dennis. https://t.co/wtc6TEsuYS — Glenn Quigley (@glennquigley) February 17, 2020