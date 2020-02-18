Новый коронавирус назвали угрозой для раковых больных 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/STRINGER



Вероятность заразиться китайским коронавирусом у онкопациентов оказалась выше, чем у обычных людей, выяснили ученые, сообщает



Онкобольные больше рискуют заразиться новым коронавирусом, считают ученые, чье заявление опубликовал научный журнал The Lancet Oncology.



"Из-за системного иммунодепрессивного состояния, вызванного злокачественными новообразованиями и противоопухолевой терапией, в частности химиотерапией и хирургией, пациенты с онкологическими заболеваниями подвергаются повышенному риску заражения новым коронавирусом", - говорится в исследовании. Вероятность заразиться китайским коронавирусом у онкопациентов оказалась выше, чем у обычных людей, выяснили ученые, сообщает ТАСС Онкобольные больше рискуют заразиться новым коронавирусом, считают ученые, чье заявление опубликовал научный журнал The Lancet Oncology."Из-за системного иммунодепрессивного состояния, вызванного злокачественными новообразованиями и противоопухолевой терапией, в частности химиотерапией и хирургией, пациенты с онкологическими заболеваниями подвергаются повышенному риску заражения новым коронавирусом", - говорится в исследовании. Такой вывод ученые сделали, проанализировав около 2 тыс. подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в 575 больницах Китая. Ученые призвали усилить наблюдение и лечение зараженных коронавирусом онкологических пациентов, особенно людей в возрасте, а также тех, у кого есть сопутствующие патологии.



Новый коронавирус



Сейчас число подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, в Китае превысило 70,5 тыс. человек, умерло от нее 1770 человек, выздоровело – 10,8 тыс. Инфекция зарегистрирована почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Также случаи заболевания выявили в десятках других государств, в том числе в России, США, Таиланде, Франции, Индии и Японии. В конце января Всемирная организация здравоохранения объявила режим международной чрезвычайной ситуации, связанный с этой вспышкой пневмонии.



Первые свидетельства о появлении вируса появились в декабре 2019 года. Уже 31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане – крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV, 11 февраля ВОЗ присвоил официальное имя той форме пневмонии, которую вызывает этот вирус — COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019).



Новый вирус относится к той же группе, что и хорошо известные SARS и MERS, возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши.



Все три возбудителя болезней относятся к так называемым коронавирусам. Заражение ими вызывает схожие симптомы: лихорадку, кашель, проблемы с дыханием и постоянное отхаркивание. Инкубационный период длится несколько недель, затем практически мгновенно начинается сильнейшая лихорадка. Как правило, около половины больных погибает от истощения, осложнений или сопутствующих инфекций при отсутствии ухода за ними. ТАСС Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, Китай, вирус, онкология, пандемия — статья прочитана 217 раз Комментарии