На Украине уволили прокуроров, расследовавших дело МН17 🔊 Воспроизвести



На Украине шесть прокуроров, которые принимали участие в расследовании катастрофы МН17, отстранены от работы в рамках антикоррупционной реформы, сообщает



Двое из уволенных входили в совместную следственную группу со стороны Украины. Как сообщает издание, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Незалежной.



Кадровые изменения не должны повлиять на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, так как работу над досье завершили ещё в прошлом году, пишет газета. Однако экс-прокурор Роман Хошовский заявил, что его преемникам придётся долго вникать в суть дела.



— Никто не знает дело, которое мы вели в течение пяти лет, — сказал он.



Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолёт потерпел крушение под Донецком. В катастрофе погибло 298 человек, из которых 196 являлись подданными Нидерландов. Совместная следственная группа (ССГ), производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждала, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук". Россия предоставила доказательства принадлежности ракеты украинской армии, однако они были проигнорированы. Премьер-министр Малайзии заявил, что сомневается в нейтральности расследования. Судебный процесс должен начаться 9 марта 2020 года. На Украине шесть прокуроров, которые принимали участие в расследовании катастрофы МН17, отстранены от работы в рамках антикоррупционной реформы, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на газету NRC Next.Двое из уволенных входили в совместную следственную группу со стороны Украины. Как сообщает издание, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Незалежной.Кадровые изменения не должны повлиять на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, так как работу над досье завершили ещё в прошлом году, пишет газета. Однако экс-прокурор Роман Хошовский заявил, что его преемникам придётся долго вникать в суть дела.— Никто не знает дело, которое мы вели в течение пяти лет, — сказал он.Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолёт потерпел крушение под Донецком. В катастрофе погибло 298 человек, из которых 196 являлись подданными Нидерландов. Совместная следственная группа (ССГ), производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждала, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук". Россия предоставила доказательства принадлежности ракеты украинской армии, однако они были проигнорированы. Премьер-министр Малайзии заявил, что сомневается в нейтральности расследования. Судебный процесс должен начаться 9 марта 2020 года. life.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, расследование, Гаага, МН17, виновные География: Украина — статья прочитана 186 раз Комментарии