|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Минск резко отреагировал на санкции ЕС в отношении Белоруссии
Министерство иностранных дел Белоруссии разочаровано решением о продлении санкций Евросоюза в отношении республики на год и назвало их безосновательными пережитками прошлого, сообщает RT.
«Разочарованы принятием 17 февраля 2020 года решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год. Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью», — говорится в сообщении белорусского МИД.
Отмечается, что «за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций».
Ранее сообщалось, что Европейский союз и Белоруссия подписали соглашение об упрощении выдачи виз.
russian.rt.com
География: Белоруссия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|