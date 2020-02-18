Минск резко отреагировал на санкции ЕС в отношении Белоруссии 🔊 Воспроизвести



Министерство иностранных дел Белоруссии разочаровано решением о продлении санкций Евросоюза в отношении республики на год и назвало их безосновательными пережитками прошлого, сообщает



«Разочарованы принятием 17 февраля 2020 года решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год. Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью», — говорится в сообщении белорусского МИД.



Отмечается, что «за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций».



Ранее сообщалось, что Европейский союз и Белоруссия подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Министерство иностранных дел Белоруссии разочаровано решением о продлении санкций Евросоюза в отношении республики на год и назвало их безосновательными пережитками прошлого, сообщает RT «Разочарованы принятием 17 февраля 2020 года решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год. Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью», — говорится в сообщении белорусского МИД.Отмечается, что «за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций».Ранее сообщалось, что Европейский союз и Белоруссия подписали соглашение об упрощении выдачи виз. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Беларусь, санкции, Европа, МИД География: Белоруссия — статья прочитана 169 раз Комментарии