Чжунго цзюньван Китай : Россия активно готовится к войне в киберпространстве 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Владимир Трефилов



Комментируя планы России по созданию суверенного интернета, автор подчеркивает, что Москва вовсе не собирается строить сеть, несовместимую со всемирным интернетом. Она просто создает «резервную копию», на которую можно было бы беспрепятственно переключиться в случае возникновения кризисной ситуации.



Не так давно Россия впервые провела учения по «блокировке интернета», в ходе которых страна хотела изучить вопросы сетевой безопасности электрического оборудования, координации действий правительственных органов и возможности по поиску и устранению неисправностей в коммуникационной сети, а также полноту и безопасность интернета на территории России в случае его блокировки извне. Эти учения стали не только актом устрашения по отношению к интернет-угрозам, исходящим извне, но и серьезно повлияли на структуру мировой кибербезопасности. Не так давно Россия впервые провела учения по «блокировке интернета», в ходе которых страна хотела изучить вопросы сетевой безопасности электрического оборудования, координации действий правительственных органов и возможности по поиску и устранению неисправностей в коммуникационной сети, а также полноту и безопасность интернета на территории России в случае его блокировки извне. Эти учения стали не только актом устрашения по отношению к интернет-угрозам, исходящим извне, но и серьезно повлияли на структуру мировой кибербезопасности. Цель — лишить США «господствующей позиции» в киберпространстве



Российское правительство начало обсуждать учения по «изоляции рунета» еще в 2014 году, когда прошли первые «специальные учения по обеспечению устойчивой работы рунета». В следующий раз их устроили в 2017 году, сейчас учения проходят в третий раз, однако теперь они впервые проводятся на государственном уровне. Причины повторного проведения учений по «изоляции рунета» следующие.



Насущная необходимость защитить безопасность суверенного интернета. В России уверены, что монополизация корневых серверов Соединенными Штатами и их доминирование в киберпространстве будет мешать осуществлению международно-правового принципа суверенного равенства. К тому же открытость и неопределенность всемирной сети позволяет враждебным силам контролировать общественное мнение в интернете, атаковать серверы и центры обработки данных, собирать ценную информацию с целью нанесения стратегического нападения на киберпространства определенных стран. Чтобы лишить США «господствующей позиции» в киберпространстве, Россия решила применить суверенное право в отношении информационного и киберпространства страны. В 2011 году был принят проект конвенции «Об обеспечении международной информационной безопасности», в котором ясно говорилось, что «все государства-участники в информационном пространстве пользуются суверенным равенством, каждое государство-участник вправе устанавливать суверенные нормы и управлять в соответствии с национальными законами своим информационным пространством». В 2017 году Россия заявила об отделении от всемирной системы доменных имен и создании «проекта независимого интернета», превращая страну в информационный остров, чтобы в случае военного или правительственного кризиса США не смогли умышленно разорвать интернет соединение.



Противостояние стремлению отдельных стран организовывать межгосударственное противодействие в киберпространстве.



В сентябре 2018 года министерство обороны США опубликовало выдержки из «Национальной киберстратегии», где говорилось, что страна долгое время находится в условиях стратегической конкуренции, угрожающей ее безопасности и исходящей со стороны России и других стран. В качестве ответных мер необходимо повысить боеспособности в интернет-пространстве. В связи с этим в мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете», устанавливающий правовые основания для осуществления правительственного контроля за маршрутизацией интернет-трафика, а также «изоляции интернета» в случае объявления чрезвычайного положения. В соответствии с данным законопроектом, Россия должна будет создать на своей территории независимую интернет-инфраструктуру и минимум раз в год проводить учения по «изоляции интернета». С 1 января 2021 года граждане, предприятия и организации смогут пользоваться только суверенным интернетом, а российский государственный аппарат должен будет использовать отечественное оборудование для шифровки информации.



В критический момент будет гарантировано «беспрепятственное переключение» между российским и всемирным интернетом



Россия вовсе не хочет построить несовместимую со всемирным интернетом сеть, она хочет создать «резервную копию», на которую можно было бы «беспрепятственно переключиться» и сохранить интернет-соединение, не создавая неудобств для пользователей. Как видно, программное и аппаратное обеспечение российского серверного ядра превратило его в технологическую базу для «изоляции интернета».



Создание сервера с резервной копией доменных имен. В 1989 году американское правительство создало систему управления доменными именами и адресами с целью контроля за 13 корневыми серверами DNS, поддерживающими работу всего интернета. Самый главный корневой сервер находится в США, там же расположены девять из 12 остальных. На этом строится аппаратное доминирование США в интернете. Страна может контролировать привязку доменных имен и отключение интернета по всему миру. В феврале 2019 года один из авторов законопроекта о «суверенном интернете», депутат Андрей Клишас заявил, что для организации независимой работы российской автономной системы доменных имен и адресов потрачено 20 миллиардов рублей. В критический момент это позволит временно «блокировать» иностранное сетевое соединение и переключиться на суверенный «рунет», гарантирующий стране безопасность в киберпространстве.



Создать физически изолированный военный интернет. Российские вооруженные силы и предприятия военной промышленности уже запустили создание специальной «изолированной» сети, гарантирующей безопасность большого количество ценной информации. В 2016 году Министерство обороны начало работу по созданию для вооруженных сил «закрытого сегмента передачи данных». В апреле 2019 года оборонное ведомство запустило работы по созданию специального военного интернета — «мультисервисной транспортной сети связи» (МТСС). Как стало известно, она способна осуществлять передачу информации в больших объемах по всей стране, специальная оптоволоконная сеть проложена по дну Северного Ледовитого океана, позволяя поддерживать ее стабильную работу в военное время. В будущем «закрытый сегмент передачи данных» будет включен в МТСС, поэтому данная сеть и получила название российского «военного интернета».



Создать независимую базу секретных данных. Учреждение независимой военной базы данных, физически отделенной от международной сети интернет, позволит вооруженным силам России положиться на «военную сеть» в случае «блокировки интернета». Таким образом они смогут хранить, шифровать и обмениваться информацией, а также создавать ее резервные копии в нормальном режиме. Как сообщает газета «Известия», Министерство обороны России уже потратило 390 миллионов рублей, чтобы к 2020 году создать в каждом крупном военном округе «суперсекретный iCloud» — «облако» для хранения внутренней и конфиденциальной информации, а также центры обработки данных в каждом округе. На данный момент армии Западного и Южного военных округов, а также войска, расположенные в Сирии, уже имеют доступ к секретным «облакам», а их центры обработки данных не только тщательно защищены, но и работают от автономного источника питания, снабжены надежными системами охлаждения и пожаротушения.



Создание информационной среды при помощи проверенного программного и аппаратного обеспечения. В январе 2018 года российское военное ведомство заявило о намерении использовать отечественную операционную систему Astra Linux вместо Windows, чтобы снизить угрозу кибербезопасности. 2 декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которыми продажа зарубежных телефонов и других электронных устройств на территории России может осуществляться только при условии предварительной установки на них российского программного обеспечения. Закон, призванных охранять информационную безопасность страны, вступит в силу 1 июля 2020 года. Он создаст базу из проверенного российского сетевого оборудования и ПО, на основе которой страна постепенно отделится от враждебной западной информационной среды.



Учения помогут «одним выстрелом убить двух зайцев»



Благодаря учениям, России удалось достичь сразу нескольких результатов. Во-первых, проверить мощный функционал суверенного интернета. Благодаря отечественным информационным технологиям суверенный рунет смог нормально функционировать, не завися от каких-либо зарубежных серверов. Это показало, на какой высокий уровень вышли российские информационные технологии. Во-вторых, удалось понять, что у России есть свои «подводные сваи», способные защитить безопасность киберпространства страны, целенаправленно предотвращать и бороться с всевозможными кибератаками, укреплять сетевую безопасность и контрразведывательные навыки, предоставив очевидную «мишень». В-третьих, общенациональная «изоляция интернета» — это крайние ответные меры на кибератаки со стороны сильного противника, в то же время это всего лишь средство стратегического устрашения. Подготовка подобных крайних мер, как и испытание ядерного оружия, может стать способом запугивания. В-четвертых, идея использования «суверенного интернета» представляет собой вызов господствующему положению какой-либо страны в киберпространстве, незаметно ослабляет и нейтрализует боевые возможности противника в интернете.



Автор: Юй Шуцзе (于淑杰) 许 斌 欧 翔 для Чжунго цзюньван, Китай, перевод Российское правительство начало обсуждать учения по «изоляции рунета» еще в 2014 году, когда прошли первые «специальные учения по обеспечению устойчивой работы рунета». В следующий раз их устроили в 2017 году, сейчас учения проходят в третий раз, однако теперь они впервые проводятся на государственном уровне. Причины повторного проведения учений по «изоляции рунета» следующие.Насущная необходимость защитить безопасность суверенного интернета. В России уверены, что монополизация корневых серверов Соединенными Штатами и их доминирование в киберпространстве будет мешать осуществлению международно-правового принципа суверенного равенства. К тому же открытость и неопределенность всемирной сети позволяет враждебным силам контролировать общественное мнение в интернете, атаковать серверы и центры обработки данных, собирать ценную информацию с целью нанесения стратегического нападения на киберпространства определенных стран. Чтобы лишить США «господствующей позиции» в киберпространстве, Россия решила применить суверенное право в отношении информационного и киберпространства страны. В 2011 году был принят проект конвенции «Об обеспечении международной информационной безопасности», в котором ясно говорилось, что «все государства-участники в информационном пространстве пользуются суверенным равенством, каждое государство-участник вправе устанавливать суверенные нормы и управлять в соответствии с национальными законами своим информационным пространством». В 2017 году Россия заявила об отделении от всемирной системы доменных имен и создании «проекта независимого интернета», превращая страну в информационный остров, чтобы в случае военного или правительственного кризиса США не смогли умышленно разорвать интернет соединение.Противостояние стремлению отдельных стран организовывать межгосударственное противодействие в киберпространстве.В сентябре 2018 года министерство обороны США опубликовало выдержки из «Национальной киберстратегии», где говорилось, что страна долгое время находится в условиях стратегической конкуренции, угрожающей ее безопасности и исходящей со стороны России и других стран. В качестве ответных мер необходимо повысить боеспособности в интернет-пространстве. В связи с этим в мае 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете», устанавливающий правовые основания для осуществления правительственного контроля за маршрутизацией интернет-трафика, а также «изоляции интернета» в случае объявления чрезвычайного положения. В соответствии с данным законопроектом, Россия должна будет создать на своей территории независимую интернет-инфраструктуру и минимум раз в год проводить учения по «изоляции интернета». С 1 января 2021 года граждане, предприятия и организации смогут пользоваться только суверенным интернетом, а российский государственный аппарат должен будет использовать отечественное оборудование для шифровки информации.В критический момент будет гарантировано «беспрепятственное переключение» между российским и всемирным интернетомРоссия вовсе не хочет построить несовместимую со всемирным интернетом сеть, она хочет создать «резервную копию», на которую можно было бы «беспрепятственно переключиться» и сохранить интернет-соединение, не создавая неудобств для пользователей. Как видно, программное и аппаратное обеспечение российского серверного ядра превратило его в технологическую базу для «изоляции интернета».Создание сервера с резервной копией доменных имен. В 1989 году американское правительство создало систему управления доменными именами и адресами с целью контроля за 13 корневыми серверами DNS, поддерживающими работу всего интернета. Самый главный корневой сервер находится в США, там же расположены девять из 12 остальных. На этом строится аппаратное доминирование США в интернете. Страна может контролировать привязку доменных имен и отключение интернета по всему миру. В феврале 2019 года один из авторов законопроекта о «суверенном интернете», депутат Андрей Клишас заявил, что для организации независимой работы российской автономной системы доменных имен и адресов потрачено 20 миллиардов рублей. В критический момент это позволит временно «блокировать» иностранное сетевое соединение и переключиться на суверенный «рунет», гарантирующий стране безопасность в киберпространстве.Создать физически изолированный военный интернет. Российские вооруженные силы и предприятия военной промышленности уже запустили создание специальной «изолированной» сети, гарантирующей безопасность большого количество ценной информации. В 2016 году Министерство обороны начало работу по созданию для вооруженных сил «закрытого сегмента передачи данных». В апреле 2019 года оборонное ведомство запустило работы по созданию специального военного интернета — «мультисервисной транспортной сети связи» (МТСС). Как стало известно, она способна осуществлять передачу информации в больших объемах по всей стране, специальная оптоволоконная сеть проложена по дну Северного Ледовитого океана, позволяя поддерживать ее стабильную работу в военное время. В будущем «закрытый сегмент передачи данных» будет включен в МТСС, поэтому данная сеть и получила название российского «военного интернета».Создать независимую базу секретных данных. Учреждение независимой военной базы данных, физически отделенной от международной сети интернет, позволит вооруженным силам России положиться на «военную сеть» в случае «блокировки интернета». Таким образом они смогут хранить, шифровать и обмениваться информацией, а также создавать ее резервные копии в нормальном режиме. Как сообщает газета «Известия», Министерство обороны России уже потратило 390 миллионов рублей, чтобы к 2020 году создать в каждом крупном военном округе «суперсекретный iCloud» — «облако» для хранения внутренней и конфиденциальной информации, а также центры обработки данных в каждом округе. На данный момент армии Западного и Южного военных округов, а также войска, расположенные в Сирии, уже имеют доступ к секретным «облакам», а их центры обработки данных не только тщательно защищены, но и работают от автономного источника питания, снабжены надежными системами охлаждения и пожаротушения.Создание информационной среды при помощи проверенного программного и аппаратного обеспечения. В январе 2018 года российское военное ведомство заявило о намерении использовать отечественную операционную систему Astra Linux вместо Windows, чтобы снизить угрозу кибербезопасности. 2 декабря 2019 года Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которыми продажа зарубежных телефонов и других электронных устройств на территории России может осуществляться только при условии предварительной установки на них российского программного обеспечения. Закон, призванных охранять информационную безопасность страны, вступит в силу 1 июля 2020 года. Он создаст базу из проверенного российского сетевого оборудования и ПО, на основе которой страна постепенно отделится от враждебной западной информационной среды.Благодаря учениям, России удалось достичь сразу нескольких результатов. Во-первых, проверить мощный функционал суверенного интернета. Благодаря отечественным информационным технологиям суверенный рунет смог нормально функционировать, не завися от каких-либо зарубежных серверов. Это показало, на какой высокий уровень вышли российские информационные технологии. Во-вторых, удалось понять, что у России есть свои «подводные сваи», способные защитить безопасность киберпространства страны, целенаправленно предотвращать и бороться с всевозможными кибератаками, укреплять сетевую безопасность и контрразведывательные навыки, предоставив очевидную «мишень». В-третьих, общенациональная «изоляция интернета» — это крайние ответные меры на кибератаки со стороны сильного противника, в то же время это всего лишь средство стратегического устрашения. Подготовка подобных крайних мер, как и испытание ядерного оружия, может стать способом запугивания. В-четвертых, идея использования «суверенного интернета» представляет собой вызов господствующему положению какой-либо страны в киберпространстве, незаметно ослабляет и нейтрализует боевые возможности противника в интернете.Автор: Юй Шуцзе (于淑杰) 许 斌 欧 翔 для Чжунго цзюньван, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, США, кибератаки, сети География: Россия — статья прочитана 95 раз Комментарии