Самое время для прогнозов

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В начале нынешней недели популярный спортивный портал championat.com, обрисовывая нынешнюю турнирную ситуацию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), отмечает, что финиш регулярного чемпионата в Восточной конференции в очередной раз обещает получиться огненным.



За неделю до начала этапа плей-офф здесь масса интриг, а с большой долей вероятности можно предсказать только две вещи: «Ак Барс» займёт первое место, а «Автомобилист» и «Сибирь» сыграют друг с другом в первом раунде.



На «Западе» ясности больше, но и здесь возможны сюрпризы.



КХЛ. Сезон 2019/2020



Регулярный чемпионат.



Турнирное положение на 17 февраля 2020 года За неделю до начала этапа плей-офф здесь масса интриг, а с большой долей вероятности можно предсказать только две вещи: «Ак Барс» займёт первое место, а «Автомобилист» и «Сибирь» сыграют друг с другом в первом раунде.На «Западе» ясности больше, но и здесь возможны сюрпризы. Западная конференция: 1. ЦСКА (Москва) - 88 очков после 58 игр, 2. СКА (Санкт-Петербург) – 85 (58), 3. «Йокерит» (Хельсинки) – 80 (58), 4. «Динамо» (Москва) – 77 (57), 5. «Спартак» (Москва) – 72 (58), 6. «Локомотив» (Ярославль) - 66 (58), 7. «Витязь» (Подольск) – 61 (57), 8. «Торпедо» (Нижегородская область) – 58 (58), 9. «Сочи» - 55 (57), 10. «Северсталь» (Череповец) – 50 (58), 11. «Динамо» (Минск) – 37 (57), 12. «Динамо» (Рига) – 35 (57).



Восточная конференция: 1. «Ак Барс» (Казань) – 87 очков после 57 игр, 2. «Авангард» (Омск) – 82 (58), 3. «Барыс» (Астана) – 79 (58), 4. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 72 (58), 5. «Сибирь» (Новосибирск) – 68 (57), 6. «Салават Юлаев» (Уфа) – 64 (58), 7. «Куньлунь Ред Стар» (Китай) – 60 (60), 8. «Металлург» (Магнитогорск) – 60 (57), 9. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 58 (57), 10. «Амур» (Хабаровск) – 56 (57), 11. «Адмирал» (Владивосток) – 54 (57), 12. «Трактор» (Челябинск) – 49 (57).



В нынешнем сезоне командам за победу команда начисляется по два очка, одно очко команда получает за проигрыш в овертайме или по буллитам, и ни одного - за проигрыш в основное время.



В плей-офф выходят по 8 лучших команд из каждой конференции. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, КХЛ, Континентальная хоккейная лига, сезон 2019/2020 — статья прочитана 87 раз Комментарии