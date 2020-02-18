Инициатива премьера Литвы наградить Я. Качиньского пока без решения президента 🔊 Воспроизвести Ярослав Качинский



Литовский президент Гитанас Науседа пока не принял решение по предложению премьера Литвы Саулюса Сквернялиса наградить лидера правящего большинства в Польше Ярослава Качиньского одной из самых высоких государственных наград Литвы.



По инициативе премьера в октябре прошлого года Кабмин Литвы предложил наградить Я. Качиньского Большим крестом Ордена Витаутаса Великого за особые заслуги в развитие межгосударственных отношений Литвы и Польши.



Однако он не был внесен в список награжденных по случаю 16 февраля. Решение о награждении принимает президент страны.



Представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис отметил, что решение о награждении Я. Качиньского пока не приняла Государственная служба наград, но более подробных аргументов не привел. Литовский президент Гитанас Науседа пока не принял решение по предложению премьера Литвы Саулюса Сквернялиса наградить лидера правящего большинства в Польше Ярослава Качиньского одной из самых высоких государственных наград Литвы.По инициативе премьера в октябре прошлого года Кабмин Литвы предложил наградить Я. Качиньского Большим крестом Ордена Витаутаса Великого за особые заслуги в развитие межгосударственных отношений Литвы и Польши.Однако он не был внесен в список награжденных по случаю 16 февраля. Решение о награждении принимает президент страны.Представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис отметил, что решение о награждении Я. Качиньского пока не приняла Государственная служба наград, но более подробных аргументов не привел. "До того, как президент принимает решения по поводу вручения государственных наград, кандидатуры награждаемых и прочие вопросы, связанные с награждением, рассматривает Государственный совет по наградам. Позднее он представляет свои выводы президенту, последний принимает окончательное решение. Госсовет по наградам при рассмотрении кандидатов на получение наград по случаю 16-ого февраля не принял решения по Я. Качиньскому", – отметил А. Бубнялис.



Председатель Госсовета по наградам Лолита Яблонскене сообщила BNS, что не уполномочена предоставлять информацию ни о своей повестке работы, ни о решениях совета.



"Мы являемся лишь совещательным советом, и окончательные решения принимает президент", – сказал Л. Яблонскене.



Правительство выдвинуло кандидатуру Я. Качиньского за четыре дня до парламентских выборов в Польше.



Третью по важности государственную награду Литвы С. Сквернялис предложил вручить польскому политику за "особые заслуги в развитии межгосударственных отношений Литвы и Польши, а также активную деятельность и укрепление многовековой дружбы между обоими народами, а также за многолетнюю поддержку интеграции Литвы и всего Балтийского региона в западные структуры военной и энергетической безопасности". BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: польша, дружба, Качинский, госнаграда География: Литва — статья прочитана 217 раз Комментарии