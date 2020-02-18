Инициатива премьера Литвы наградить Я. Качиньского пока без решения президента

Литовский президент Гитанас Науседа пока не принял решение по предложению премьера Литвы Саулюса Сквернялиса наградить лидера правящего большинства в Польше Ярослава Качиньского одной из самых высоких государственных наград Литвы.
По инициативе премьера в октябре прошлого года Кабмин Литвы предложил наградить Я. Качиньского Большим крестом Ордена Витаутаса Великого за особые заслуги в развитие межгосударственных отношений Литвы и Польши.
Однако он не был внесен в список награжденных по случаю 16 февраля. Решение о награждении принимает президент страны.
Представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис отметил, что решение о награждении Я. Качиньского пока не приняла Государственная служба наград, но более подробных аргументов не привел.
"До того, как президент принимает решения по поводу вручения государственных наград, кандидатуры награждаемых и прочие вопросы, связанные с награждением, рассматривает Государственный совет по наградам. Позднее он представляет свои выводы президенту, последний принимает окончательное решение. Госсовет по наградам при рассмотрении кандидатов на получение наград по случаю 16-ого февраля не принял решения по Я. Качиньскому", – отметил А. Бубнялис.
Председатель Госсовета по наградам Лолита Яблонскене сообщила BNS, что не уполномочена предоставлять информацию ни о своей повестке работы, ни о решениях совета.
"Мы являемся лишь совещательным советом, и окончательные решения принимает президент", – сказал Л. Яблонскене.
Правительство выдвинуло кандидатуру Я. Качиньского за четыре дня до парламентских выборов в Польше.
Третью по важности государственную награду Литвы С. Сквернялис предложил вручить польскому политику за "особые заслуги в развитии межгосударственных отношений Литвы и Польши, а также активную деятельность и укрепление многовековой дружбы между обоими народами, а также за многолетнюю поддержку интеграции Литвы и всего Балтийского региона в западные структуры военной и энергетической безопасности".
Председатель Госсовета по наградам Лолита Яблонскене сообщила BNS, что не уполномочена предоставлять информацию ни о своей повестке работы, ни о решениях совета.
"Мы являемся лишь совещательным советом, и окончательные решения принимает президент", – сказал Л. Яблонскене.
Правительство выдвинуло кандидатуру Я. Качиньского за четыре дня до парламентских выборов в Польше.
Третью по важности государственную награду Литвы С. Сквернялис предложил вручить польскому политику за "особые заслуги в развитии межгосударственных отношений Литвы и Польши, а также активную деятельность и укрепление многовековой дружбы между обоими народами, а также за многолетнюю поддержку интеграции Литвы и всего Балтийского региона в западные структуры военной и энергетической безопасности".