Истребители НАТО на минувшей неделе дважды сопроводили самолеты ВВС РФ 🔊 Воспроизвести



На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.



13 февраля были сопровождены транспортный самолет Ан-26 и инстребитель Су-27, летевшие с материковой части России в Калининградскую область.



Ан-26 летел с выключенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.



Истребитель также летел с выключенным транспондером, у него не было заранее представленного летного плана, он не поддерживал связь с региональными диспетчерами.



15 февраля истребители НАТО опознали истребитель Ан-26, следовавший из Калининградской области в континентальную часть России. Он летел с выключенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.



Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.13 февраля были сопровождены транспортный самолет Ан-26 и инстребитель Су-27, летевшие с материковой части России в Калининградскую область.Ан-26 летел с выключенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.Истребитель также летел с выключенным транспондером, у него не было заранее представленного летного плана, он не поддерживал связь с региональными диспетчерами.15 февраля истребители НАТО опознали истребитель Ан-26, следовавший из Калининградской области в континентальную часть России. Он летел с выключенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии