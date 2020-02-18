Главная >> Новости >> политика, чп и криминал >> Истребители НАТО на минувшей неделе дважды сопроводили самолеты ВВС РФ

Истребители НАТО на минувшей неделе дважды сопроводили самолеты ВВС РФ



На минувшей неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.

13 февраля были сопровождены транспортный самолет Ан-26 и инстребитель Су-27, летевшие с материковой части России в Калининградскую область.

Ан-26 летел с выключенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

Истребитель также летел с выключенным транспондером, у него не было заранее представленного летного плана, он не поддерживал связь с региональными диспетчерами.

15 февраля истребители НАТО опознали истребитель Ан-26, следовавший из Калининградской области в континентальную часть России. Он летел с выключенным транспондером, следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват
География: Литва
статья прочитана 108 раз
добавлена сегодня, 18 февраля, 09:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка