Литву на конкурсе Евровидения в Голландии представит группа The Roop

На предстоящем песенном конкурсе "Евровидения", который пройдет в мае в голландском Роттердаме, Литву будет представлять группа The Roop с песней On fire.



Это прояснилось в субботу, на состоявшемся в Каунасе финале национального отборочного конкурса.



Победителя выбрала специальная оценочная комиссия и зрители. Симпатии как комиссии, так и зрителей достались группе The Roop.



В финале национального конкурса встретились восемь исполнителей и групп: Айсте Пивелите, Рута Луп, KaYra, Моника Мария, Monique, MEANDI, The Roop и The Backs.



В этом году конкурс "Евровидения" состоится в Роттердаме, в Нидерландах. Литва выступит в первом полуфинале, 12 мая.



Песенный конкурс "Евровидение" проводится ежегодно с 1956 года.



Литва в конкурсе песни Евровидение принимала участие 19 раз. Первый раз, в 1994 году, страну представлял певец Овидиюс Вишняускас, который занял последнее, 25-е место. Лучшим выступлением было 6-е место, которое в 2006 году занял проект звёзд литовской эстрады LT United с песней We are the winners.



