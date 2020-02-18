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Литву на конкурсе Евровидения в Голландии представит группа The Roop

фото: delfi


На предстоящем песенном конкурсе "Евровидения", который пройдет в мае в голландском Роттердаме, Литву будет представлять группа The Roop с песней On fire.

Это прояснилось в субботу, на состоявшемся в Каунасе финале национального отборочного конкурса.

Победителя выбрала специальная оценочная комиссия и зрители. Симпатии как комиссии, так и зрителей достались группе The Roop.

В финале национального конкурса встретились восемь исполнителей и групп: Айсте Пивелите, Рута Луп, KaYra, Моника Мария, Monique, MEANDI, The Roop и The Backs.

В этом году конкурс "Евровидения" состоится в Роттердаме, в Нидерландах. Литва выступит в первом полуфинале, 12 мая.

Второй полуфинал планируется на 14 февраля, а финал – еще через два дня.
Представлявший Литву в прошлом году Юрий Векленко выступил во втором полуфинале "Евровидения", но в финал не прошел.

Песенный конкурс "Евровидение" проводится ежегодно с 1956 года.

Литва в конкурсе песни Евровидение принимала участие 19 раз. Первый раз, в 1994 году, страну представлял певец Овидиюс Вишняускас, который занял последнее, 25-е место. Лучшим выступлением было 6-е место, которое в 2006 году занял проект звёзд литовской эстрады LT United с песней We are the winners.

Инф. «Обзора», BNS
Категории: культура, в Европе
Ключевые слова: отбор, участники, Евровидение 2020, The Roop, On fire
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 февраля, 08:30

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