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Стакан наполовину пуст: Украина и Россия должны дружить друг с другом - опрос



48% украинцев считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами, без виз и таможни. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии, который был опубликован на сайте "Левада-центр", сообщает СТРАНА.

Уточняется, что украинцам был задан вопрос "Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?"

40% выбрали вариант ответа "Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами - с закрытыми границами, визами, таможнями", 48% думают, что "Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен", 6% выбрали ответ "Россия и Украина должны объединиться в одно государство".
Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле сравнили соцопрос об отношении россиян и украинцев друг к другу с игрой в наперстки.

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А вот согласно данным опроса, проведённого центром «Социс», 54% украинцев рассматривают Россию как агрессора, угрожающего существованию Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», 57,8% опрошенных заявили, что угроза от Путина и России для Украины продолжает быть реальной.

Большинство украинцев рассматривают Россию как агрессора, угрожающего существованию Украины. Кроме того, многие считают, что угроза от Путина и России для Украины продолжает быть реальной. Как пишет «Телеканал новин 24», соответствующие данные опубликовал центр «Социс» по результатам исследования «Социально-политическая ситуация на Украине».

Согласно обнародованным данным, 54,4% опрошенных соглашаются с утверждением, что Россия – агрессор, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.

30,9% респондентов назвали Россию «обычной соседской державой, с которой необходимо поддерживать добрососедские отношения, как и со всеми другими странами».

8,6% считают Россию дружественной и братской для Украины страной, с которой необходимо развивать тёплые и дружеские взаимоотношения.

В то же время 57,8% опрошенных склоняются к мысли, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной. 35,4% считают, что угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее является слишком преувеличенной. 6,9% не ответили или отказались отвечать.

Оригинал новости ИноТВ
strana.ua russian.rt.com
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Россия, отношения, соцопрос
География: Украина
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добавлена сегодня, 18 февраля, 08:00

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