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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В связи с парафином на литовском взморье вручена нота России
В понедельник литовские дипломаты вручили ноту России в связи с обнаруженным в конце января на Куршской косе парафином.
Вместе с этим документом Москве передан и ответ на полученную Литвой в середине января ноту по поводу загрязнения Куршского залива картонажной фабрикой Grigeo Klaipeda.
"В первой ноте мы обращаемся к России с просьбой предоставить информацию о том, какие промышленные предприятия могли незаконно выбросить большое количество парафина, который достиг наших берегов", – отметила в присланном BNS комментарии вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене.
"Во второй ноте мы ответили на запрос по поводу Grigeo Klaipeda – об остановленном загрязнении Куршского залива", – сказала она.
То, что в понедельник Москве вручены эти документы, BNS подтвердила и пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.
Непонятное вещество, похожее на парафин, на литовском взморье заметили 23 января.
Экологи утверждают, что его могло принести в Литву из России. Между тем, министр окружающей среды пообещал обратиться в соответствующие российские ведомства.
Дирекция Национального парка Куршской косы и волонтёры самоуправления Неринги собрали около двадцати кубометров этих отходов.
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, загрязнение, Куршский залив, парафин
География: Литва
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Экологи утверждают, что его могло принести в Литву из России
Ну как можно водной статье такое написать. В заголовке написано - В СВЯЗИ С ПАРАФИНОМ НА ЛИТОВСКОМ ВЗМОРЬЕ, потом НЕПОНЯТНОЕ ВЕЩЕСТВО,а затем совсем финал ЕГО (то есть вещество похожее на парафин) МОГЛО ППРИНЕСТИ В ЛИТВУ ИЗ РОССИИ. И где тут подтверждение факта наличия парафина принесенногиз РОСИИ совсем непонятно