В связи с парафином на литовском взморье вручена нота России 🔊 Воспроизвести Здание МИД Литвы



В понедельник литовские дипломаты вручили ноту России в связи с обнаруженным в конце января на Куршской косе парафином.



Вместе с этим документом Москве передан и ответ на полученную Литвой в середине января ноту по поводу загрязнения Куршского залива картонажной фабрикой Grigeo Klaipeda.



"В первой ноте мы обращаемся к России с просьбой предоставить информацию о том, какие промышленные предприятия могли незаконно выбросить большое количество парафина, который достиг наших берегов", – отметила в присланном BNS комментарии вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене.



"Во второй ноте мы ответили на запрос по поводу Grigeo Klaipeda – об остановленном загрязнении Куршского залива", – сказала она.



То, что в понедельник Москве вручены эти документы, BNS подтвердила и пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.



Непонятное вещество, похожее на парафин, на литовском взморье заметили 23 января.



Экологи утверждают, что его могло принести в Литву из России. Между тем, министр окружающей среды пообещал обратиться в соответствующие российские ведомства.



Дирекция Национального парка Куршской косы и волонтёры самоуправления Неринги собрали около двадцати кубометров этих отходов. В понедельник литовские дипломаты вручили ноту России в связи с обнаруженным в конце января на Куршской косе парафином.Вместе с этим документом Москве передан и ответ на полученную Литвой в середине января ноту по поводу загрязнения Куршского залива картонажной фабрикой Grigeo Klaipeda."В первой ноте мы обращаемся к России с просьбой предоставить информацию о том, какие промышленные предприятия могли незаконно выбросить большое количество парафина, который достиг наших берегов", – отметила в присланном BNS комментарии вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене."Во второй ноте мы ответили на запрос по поводу Grigeo Klaipeda – об остановленном загрязнении Куршского залива", – сказала она.То, что в понедельник Москве вручены эти документы, BNS подтвердила и пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.Непонятное вещество, похожее на парафин, на литовском взморье заметили 23 января.Экологи утверждают, что его могло принести в Литву из России. Между тем, министр окружающей среды пообещал обратиться в соответствующие российские ведомства.Дирекция Национального парка Куршской косы и волонтёры самоуправления Неринги собрали около двадцати кубометров этих отходов. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, загрязнение, Куршский залив, парафин География: Литва — статья прочитана 231 раз Комментарии