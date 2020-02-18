В вильнюсской тюрьме – странные дела 🔊 Воспроизвести







В конце прошлой недели в Вильнюсе, на территории бывшей Лукишской тюрьмы, начались съёмки сериала американской компании стримингового сервиса Netflix под названием «Stranger things» (рус. «Очень странные дела», или «Загадочные события»).



Съёмки четвёртого сезона этого популярного в мире американского научно-фантастического сериала готовились уже с начала января.



Вильнюсское кинобюро и Министерство юстиции Литвы отмечают, что закрытая в прошлом году Лукишская тюрьма пользуется большим интересом зарубежных кинокомпаний, превратившись из только потребителя госсредств в поставщика некоторых сумм в госбюджет.



Для иностранных кинокомпаний Литва вот уже несколько лет привлекательна по причине налоговых льгот, а также из-за исключительных мест, подходящих для съёмок. Способствует этому процессу и всесторонняя помощь иностранным кинодеятелям со стороны Вильнюсского кинобюро и желание центральных властей Литвы заполучить таким образом и косвенную рекламу страны. Съёмки четвёртого сезона этого популярного в мире американского научно-фантастического сериала готовились уже с начала января.Вильнюсское кинобюро и Министерство юстиции Литвы отмечают, что закрытая в прошлом году Лукишская тюрьма пользуется большим интересом зарубежных кинокомпаний, превратившись из только потребителя госсредств в поставщика некоторых сумм в госбюджет.Для иностранных кинокомпаний Литва вот уже несколько лет привлекательна по причине налоговых льгот, а также из-за исключительных мест, подходящих для съёмок. Способствует этому процессу и всесторонняя помощь иностранным кинодеятелям со стороны Вильнюсского кинобюро и желание центральных властей Литвы заполучить таким образом и косвенную рекламу страны.



В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал «Young Wallander», а получивший мировое признание мини-сериал «Чернобыль» снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом – HBO. Примечательно, что советская история в соответствующем пересказе американцев серьёзно помогла в привлечении новых туристических потоков в Литву.



Фото: пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления



В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал «Young Wallander», а получивший мировое признание мини-сериал «Чернобыль» снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом – HBO. Примечательно, что советская история в соответствующем пересказе американцев серьёзно помогла в привлечении новых туристических потоков в Литву. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: съемки, сериал, Netflix, «Stranger things» — статья прочитана 190 раз Комментарии