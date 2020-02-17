Литва наградила бывшего шефа Пентагона Дж. Мэттиса 🔊 Воспроизвести lrp.lt



По случаю Дня восстановления государства президент Литвы Гитанас Науседа наградил за заслуги перед Литвой орденами и медалями 34 граждан Литвы и зарубежных государств, в том числе бывшего министра обороны США Джеймса Мээтиса и археологов, обнаруживших останки повстанцев 1863-1864 годов.



"Я благодарю тех, кто поднял останки героев восстания 1863-1864 годов и тем самым вернул нам важную часть богатой истории. Я благодарю и наших гостей из-за рубежа, которые искренне интересуются Литвой, желают ей процветания и мира, а также продолжают неутомимо наводить дружественные мосты между народами", – сказал глава государства в начале церемонии награждения.



Бывший глава Пентагоне Дж. Мэттис за стратегическое оборонное сотрудничество США и Литвы, а также за закрепление обязательство США и НАТО в Литве удостоен Офицерского креста ордена "За заслуги перед Литвой". По случаю Дня восстановления государства президент Литвы Гитанас Науседа наградил за заслуги перед Литвой орденами и медалями 34 граждан Литвы и зарубежных государств, в том числе бывшего министра обороны США Джеймса Мээтиса и археологов, обнаруживших останки повстанцев 1863-1864 годов."Я благодарю тех, кто поднял останки героев восстания 1863-1864 годов и тем самым вернул нам важную часть богатой истории. Я благодарю и наших гостей из-за рубежа, которые искренне интересуются Литвой, желают ей процветания и мира, а также продолжают неутомимо наводить дружественные мосты между народами", – сказал глава государства в начале церемонии награждения.Бывший глава Пентагоне Дж. Мэттис за стратегическое оборонное сотрудничество США и Литвы, а также за закрепление обязательство США и НАТО в Литве удостоен Офицерского креста ордена "За заслуги перед Литвой". Археологи Национального музея Литвы Гитис Грижас, Арунас Калеюс и Валдас Степонайтис награждены Рыцарским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.



Они награждены за исключительно важное для истории Литвы открытие – обнаружение на горе Гедиминаса останков лидеров восстания 1863-1864 годов Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского.



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Уменьшение раскола в мире, поиск глобальных партнёров и развитие "мягкой силы" – три важнейших приоритета внешней политики Литвы, сказал президент Гитанас Науседа, который в понедельник встретился с работающими в Литве зарубежными дипломатами.



Он также подчеркнул, что нужно дать отпор усилиям, направленным на фальсификацию истории Литвы и других стран Балтии.



"Нам также предстоит дать отпор участившимся усилиям, направленным на фальсификацию истории Литвы и других государств Балтии. Мы готовы критически и честно оценивать свое прошлое, однако мы не намерены мириться с усилиями некоторых сил, распространяющих ложные нарративы", – сказал президент.



"Я сожалею в связи с тем, что история еще используется в политических целях и в это пытаются вовлечь даже международные организации, такие, как Совет Европы. Я призываю общими усилиями давать отпор манипуляциям и добиваться того, чтобы никто не мог сделать историю служанкой политики", – добавил он.



Страны Балтии и Польша в последнее время высказывали обеспокоенность в связи с тем, что Россия стала умалять значение пакта между СССР и нацистской Германией, который спровоцировал Вторую мировую войну. В знак протеста президенты Литвы и Польши в этом году отказались участвовать в мероприятии годовщины освобождения концлагеря Освенцим в Израиле, где президенту России Владимиру Путину было предложено выступить с одной из главных речей.



Г. Науседа в понедельник также подтвердил, что Литве следует активно участвовать в предотвращении неуправляемой миграции, дальнейшего ухудшения ситуации с охраной окружающей среды и раскола мира на непримиримые, агрессивно конкурирующие геополитические и экономические блоки.



"Мы по-прежнему видим исповедующие общие ценности страны Запада самым надежным гарантом международного порядка, основанного на правилах. Мы должны сохранить единство и решимость демократических государств в противовес любым попыткам нарушить международное право или умножить военные угрозы по соседству с нами и во всем мире", – сказал президент Литвы.



По его словам, Литва – сторонница прочного трансатлантического союза, потому что это основа единства Запада.



"Ориентация на Запад не должна ограничивать наши мечты и наши амбиции. Поэтому внешняя политика Литвы в ближайшем будущем станет уделять много внимания экономической дипломатии и постарается открыть новые направления – прежде всего в области экономического сотрудничества. Отрадно, что литовские предприниматели уже открывают рынки Азии, Африки, Центрального Востока", – добавил он.



Третья задача, по словам президента – это развитие "мягкой силы".



"Прежде всего, это означает укрепление позитивного имиджа Литовской Республики в мире", – сказал Г. Науседа.



Во встрече с Г. Науседой в Президентском дворце в понедельник участвовали 69 послов, временных поверенных в делах стран и представителей международных организаций. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: президент, праздник, награды, независимость, Гитанас Науседа География: Литва — статья прочитана 92 раза Комментарии