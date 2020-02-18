Медали висагинским фронтовикам 🔊 Воспроизвести











На днях в одном из висагинских кафе прошла церемония, приуроченная к грядущему 75-летию победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.



Висагинских ветеранов, а также блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей наградили медалями и поздравили советник-посланник Посольства Российской Федерации в Литве Сергей Рябоконь и первый секретарь посольства Максим Сибилев.



Организатором этого значимого для города события выступила известная общественница Галина Удовенко.



Представители российского посольства наградили 16 человек, среди которых - Вера Тищенко, Иосиф Шкультецкий, Николай Уросов, Татьяна Шведко, Анна и Максим Маевские, Лидия Фениковская, Людмила Шаршакова. Некоторые из них поделились своими воспоминаниями о страшных военных годах.



Помимо медали, каждый из награждённых получил по огромному букету красных роз и финансовую благодарность.



Стоит, очевидно, заметить, что в этом кафе прежде таких официальных церемоний не проводилось, но ветераны собирались здесь и в прежние годы – в День Победы, после возложения венков на могилу павших советских солдат.



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Висагинских ветеранов, а также блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей наградили медалями и поздравили советник-посланник Посольства Российской Федерации в Литве Сергей Рябоконь и первый секретарь посольства Максим Сибилев.Организатором этого значимого для города события выступила известная общественница Галина Удовенко.Представители российского посольства наградили 16 человек, среди которых - Вера Тищенко, Иосиф Шкультецкий, Николай Уросов, Татьяна Шведко, Анна и Максим Маевские, Лидия Фениковская, Людмила Шаршакова. Некоторые из них поделились своими воспоминаниями о страшных военных годах.Помимо медали, каждый из награждённых получил по огромному букету красных роз и финансовую благодарность.Стоит, очевидно, заметить, что в этом кафе прежде таких официальных церемоний не проводилось, но ветераны собирались здесь и в прежние годы – в День Победы, после возложения венков на могилу павших советских солдат. Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Висагинас, медаль, День Победы, фронтовик География: Литва, Висагинас — статья прочитана 207 раз Комментарии