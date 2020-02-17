В воскресенье в Литве местами были побиты прежние рекорды тепла

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Трамп намерен достроить стену, Британия готовит визы для учёных, вирус до тюрьмы доведёт, в Антарктиде становится жарко



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Дональд Трамп, воспрявший духом после провала импичмента, взялся за продвижение своих глобальных проектов, находившихся до сего момента в стадии зависания. В конце минувшей недели он вернулся к теме строительства стены на границе с Мексикой. Правда, если раньше он объяснял всем (и себе в первую очередь), что средства на Великий Мексиканский Забор выделят некие фирмы, заинтересованные в пресечении потока контрабанды через границу, то на этот раз о предпринимателях и разговора не было. Деньги президент решил взять из бюджета. Но не всей страны, а только одного Пентагона. О чём и попросил Конгресс. Дональд Трамп, воспрявший духом после провала импичмента, взялся за продвижение своих глобальных проектов, находившихся до сего момента в стадии зависания. В конце минувшей недели он вернулся к теме строительства стены на границе с Мексикой. Правда, если раньше он объяснял всем (и себе в первую очередь), что средства на Великий Мексиканский Забор выделят некие фирмы, заинтересованные в пресечении потока контрабанды через границу, то на этот раз о предпринимателях и разговора не было. Деньги президент решил взять из бюджета. Но не всей страны, а только одного Пентагона. О чём и попросил Конгресс. * * *



Правительство Великобритании объявило, что с 20 февраля 2020 года, в рамках изменений иммиграционной системы после Брексита, появится новый тип виз Global Talent — для талантливых иностранных граждан. Виза не будет иметь ограничений по количеству заявителей, не будет требовать от заявителя работы в Великобритании до въезда и заменит выдающуюся визу Tier 1 (Exceptional Talent), которая ограничивала количество соискателей до 2 000 в год.



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В Антарктике зафиксирован новый рекорд температуры. Но не отрицательной, которая в последние годы всё сильнее и сильнее стремилась приблизиться к эпическому рубежу в –100ºC. В Южном полушарии сейчас в разгаре лето. Поэтому и речь — о градусах выше нуля. По сообщениям бразильских метеорологов, на острове Симор у северной оконечности Ледового континента установилась “почти жара” — ртутный столбик поднялся до +20,75ºC. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 166 раз Комментарии